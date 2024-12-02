Точки над «i» обычно расставляют в конце. Однако бывает и так, что это уместно сделать с самого начала. Сейчас именно такой случай: хотелось бы сразу вкратце пояснить, о чем и – главное – о ком далее пойдет речь.

Книга посвящена античным грекам – эллинам; те события и процессы, о которых в ней будет говориться, развертывались в основном на территории населяемой ими страны – Греции, или Эллады. В основном, но не только: эллины – народ путешественников, мореплавателей, купцов – уже очень рано в своей истории вышли за пределы своей исконной родины и начали расселяться по обширным пространствам на побережьях Средиземного и Черного морей.

В предыдущем абзаце впервые появилось слово «античный», и оно, конечно, тоже требует разъяснения. В переводе с латинского это обозначает просто «древний». Однако на самом деле два прилагательных – не синонимы.

Античными называют не все древние цивилизации, а только две из них. А именно – древние цивилизации Европы: древнегреческую и возникшую несколько позднее римскую. Иногда их даже рассматривают как единую античную греко-римскую цивилизацию. А ко всей этой эпохе европейской истории прилагают название «Античность».

Античность принято отделять от цивилизаций древневосточных, существовавших на обширных пространствах Азии и отчасти Африки – от Египта до Китая. В этом разделении древней истории на восточную и античную есть глубокий внутренний смысл: оно не сводится к формальному, чисто географическому противопоставлению частей света. Античное общество, государственность, культура развивались уж очень своеобразным путем, совершенно не похожим на все то, что было раньше. Можно сказать, что тогда впервые возникла цивилизация «западного» типа.

Игорь Евгеньевич Суриков - Полис, логос, космос - Мир глазами эллина

М.: Вече, 2024. - Серия «Античный мир». – 589 с.

ISBN 978-5-4484-9107-8

Игорь Евгеньевич Суриков - Полис, логос, космос – Содержание

От автора

Пролог: иные, но понятные?

Часть I

«Греческое чудо» и полис

Единство в многообразии

В предполисную эпоху

Рождение нового мира

Часть II

Порыв и мера

Люди и боги, жизнь и смерть

Всплеск мистицизма и интеллектуальная революция

Наука и полисная демократия

Пределы технического прогресса

Мироздание, пространство, время

Часть III

Идеал автаркии и трудовая этика

Свобода и… неравенство

Мораль и право: «принцип маятника»

«Война – отец всех»

Кризис полиса – кризис ценностей

Эллины и варвары, или «Похищение Европы»

Эпилог: цивилизация политического слова