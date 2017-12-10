Суттнер - Христианство Востока и Запада
История Церкви
Эрнст Суттнер - доктор богословия, профессор патрологии и восточного богословия Венского университета, специалист в области истории и богословия Восточной церкви, член Международной смешанной богословской комиссии.
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В твердой вере, что Господь желает спасения всех людей и что есть только один путь к вечной жизни, II Ватиканский собор признал, что все, кто найдет путь к Богу, во славу Отца, в единстве Святого Духа принадлежат единственному Спасителю нашему Господу Иисусу Христу: это Его чада в полном единении с единой, святой, вселенской и апостольской Церковью; верующие, находящиеся в почти полном единстве церквей-сестер; все крещеные многих церковных общин; верующие ветхозаветного народа Божьего; искренние приверженцы мировых религий; благонамеренные и из других религиозных общин и вообще все люди доброй воли, даже считающие себя атеистами.
Единство благословенных Богом станет совершенно очевидным лишь тогда, когда вновь явившийся Господь поведет их всемирную семью к Отцу. Остается надеяться, что их общность наступит задолго до этого и что она уже в этом мире станет более явной, чем ныне. Для того чтобы это произошло, многое все-таки должно измениться.
Эта работа затрагивает очень напряженную тему. Ведь в 1-й главе Послания к Ефесянам, в гимне об искуплении всего, что создал наш Бог и Отец, говорится, что Он определил в устроении полноты времен все небесное и земное соединить во Христе. Таинством (и инструментом) этого обетованного объединения и возвращения в отчизну является Церковь. Чтобы Церковь могла осуществить единство всех, она должна быть едина и всеобъемлюща. Иисус настоятельно заповедал ученикам быть в единстве и нести Евангелие по всему миру.
Но что, если только часть человечества приняла Евангелие? Если не все приняли крещение в Церкви? Если даже не все крещеные едины? Если Церковь на протяжении веков даже не знала о существовании определенных частей света? Мешают ли препятствия, возникшие на этом пути, осуществлению Божьего искупления? С одной стороны, можно спросить, будет ли это иметь последствия для всеобщего спасения. Но с другой стороны, было бы неслыханно, чтобы Божья воля к спасению преткнулась о препятствия, возникшие из-за человеческой греховности.
Где же обретаем мы Церковь, которая ведет к Богу, насколько велика она? Могут ли у нее быть границы, препятствующие возвращению к Богу? И чего ожидает Господь от своих учеников, когда между ними происходит раскол?
Эрнст Суттнер - Христианство Востока и Запада - В поисках зримого проявления единства
Перевод: Ольга Величко
М., ББИ, 2004. – 313 с.
ISBN 5-89647-065-7
Эрнст Суттнер - Христианство Востока и Запада - В поисках зримого проявления единства - Содержание
- Предисловие
ЗРИМЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЕДИНСТВА ЦЕРКВИ
- Множество церквей
- Единая Церковь
- Обмен ценностями
- Истинная солидарность церквей
- Церковные расколы
ПОИСКИ ЗРИМОГО ЕДИНСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
- I. Старые методы поисков
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1.Соборы в поисках
- Вселенские соборы в I тысячелетии
- III Собор в Толедо (589)
- Экскурс в проблему «филиокве»
- Соборы эпохи Фотия
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2.Правители в поисках
- Римские императоры
- Норманны в Южной Италии
- Крестоносцы
- В Прибалтике, Польше и Венгрии
- В колониях итальянских торговых городов
- Экскурс в современное понимание критериев единства
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3.Монахи в поисках
- Братья-перегрины
- Армянские униторы
- Бартоломиты
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4.Соборы снова в поисках единства
- Попытки объединения в 1054 г.
- II Собор в Лионе (1274)
- Ферраро-ФлорентийЛий собор
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5.Европейские колониальные державы в поисках
- В Южной Индии
- В Эфиопии
- 6.Церковь халдеев ищет путь к Западу
- II. Послетридентские поиски
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1.Рим эпохи тридентской реформы заботится о единстве
- Новые установления для итало-греков
- Григорий XIII, греки и восточные славяне
- Рим и армяне в Персии
- Рим и марониты, копты и эфиопы
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2.«Греческие» церкви под давлением Ренессанса и Реформации
- Попытка унии в Молдавии
- Брестская уния
- Экскурс в историю вопроса о необходимых пределах признания римского примата при заключении унии с Римским престолом
- Проект Бетлена унии в Трансильвании
- Трансильвания при преемниках Бетлена
- Ужгородская уния
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3.Рим и восточные церкви в Османской империи
- Унии «рго foro interno»
- Попытка всеобщей унии с сирийцами
- Уния мелькитов
- Латиняне и униаты в Леванте после 1453 г.
- Изменения церковной принадлежности у южных славян
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4.Унии в империи Габсбургов
- Ускоки и их епархия Марча
- Русины и румыны в Венгрии после завоевания Австрией
- Уния трансильванских румын
- Армяне Трансильвании и их уния
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5. Восточные церкви в разделенной Польше
- Медленное осуществление унии львовских армян
- Принятие Брестской унии во Львове и Перемышле
- III. После перемен в экклезиологии
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1.Послетридентское воззрение побеждает
- Запрет на «communicatio in sacris» Священной Конгрегации пропаганды веры
- Отрицание благодатности западноевропейской церкви греческими патриархами
- Будущие унии соответствуют определению унии, данному Фрайзингерским документом Комиссии по православно-католическому диалогу
- Объединение одних местных церквей считает себя отныне «католической церковью», другое объединение - «православной церковью»
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2.Миссионерская деятельность в мусульманских странах по созданию униатской иерархии для защиты гражданских прав и свободы совести верующих
- Собственная иерархия для армян-униатов
- Собственная иерархия для коптов-униатов
- Собственная иерархия для униатов Западной Сирии
- Собственная иерархия для униатов Восточной Сирии
- Развитие событий у грузинских униатов
- Мхитаристы стали орденом униатской церкви
- Иерархические структуры для перешедших в латинство
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3.Новые унии для возвращения «заблудших овец»
- У греков в Константинополе и Афинах
- Уния у эфиопов
- Маланкарезы
- У болгар
- В Персии
- Возвращение униатов в лоно Православной церкви в Российской империи
- Уния в Санкт-Петербурге
- Предложение унии со стороны румынского правительства
- Единоверие
- Уния айсоров с Русской церковью
- Православие западного обряда
- Отдельные протестантские общины на христианском Востоке
- Возвращение униатов в лоно Православной церкви после 2-й мировой войны
- Униаты на распутье: согласно своему обряду, стать православными или, согласно своей вере, стать латинянами
- IV. После возвращения к традиционной экклезиологии
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1.Новые проблемы, возникшие после окончания государственного подавления униатских церквей
- Особые проблемы Западной Украины
- Особые проблемы Трансильвании
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2.Поиски единства путем экуменического диалога
- «Диалог любви»
- «Диалог истины»
- Результат деятельности Комиссии
- 3.Возрожденный конфессионализм в новейшее время
ПЕРЕМЕНА В ПОНИМАНИИ РАСКОЛА И УНИИ
- Перемена в понимании раскола
- Обострение отношений между латинянами и греками воспринимается позднее как «великая схизма»
- Перемена в понимании унии
- Перемена в понимании зримого выражения единства
Эрнст Суттнер - Христианство Востока и Запада - В поисках зримого проявления единства - Множество церквей
Всюду, где живет церковь, она существует как конкретная епископская церковь. Павел посылал свои письма, когда он обращался к христианам отдельного города, «к церкви Божьей, что в Коринфе» (1 Кор 1:2; 2 Кор 1:1) и «к церкви, что в Фессалонике» (1 Фес. 1:1; 2 Фес. 1:1); но когда он обращается к христианам целого региона, он употребляет множественное число и адресует письмо «к церквам галатийским» (Гал 1:2). Пророк Апокалипсиса тоже направляет свои послания ангелу «церкви Эфеса», «церкви Смирны», «церкви Пергама», «церкви Фиатиры», «церкви Сардиса», «церкви Филадельфии» и «церкви Лаодикии» (Откр 2 и 3); эти церкви близко соседствовали в тогдашней провинции Азия.
Как отдельные общины в дни апостолов, так и в наше время каждая собранная вокруг своего епископа местная община по праву называется церковью. Потому что церковь должна существовать там, где живут люди. Только там она может служить делу спасения людей. Там должна она проповедовать слово Божье и совершать святые таинства. Там созидается она в празднестве евхаристии и возрастает. К каждой отдельной местной общине относится то, что сказано в 4-й статье Конституции II Ватиканского собора о Церкви: что в них действует один и тот же Дух; что он живет в них и в сердцах их верующих как в храме; что он молится в этих общинах и свидетельствует об усыновлении Богом их верующих, что он ведет эти общины к Истине, их объединяет, их подготавливает, руководит ими, даруя иерархию и харизму и украшает их плодами благодати.
Хотя это происходит во многих местах, и церковь, следовательно, возникает во многих местах, это всегда одна церковь, потому что любовь Бога и забота Его о спасении нераздельны; и потому существует только одна Церковь Христа. Несмотря на многочисленность мест, в которых существуют церкви, их общность составляет одну Церковь. Мы признаем это в символе веры, когда говорим: «Мы верим в единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь».
Мы знаем, что в разных местах есть много церквей, и мы верим, что различные воплощения церкви все вместе составляют одну Церковь. Поскольку существование местных церквей не наносит вреда общецерковному единству, им подобает вести их собственную жизнь, сохранять свои традиции, они имеют право на автономию и отличаются от других церквей своими обычаями. И каждая церковь имеет право и обязанность распространять дары благодати Божьей именно в соответствующей понятиям ее верующих форме.
Единая Церковь
Объединяет церкви благодать Божья. Божий дар состоит в том, что каждая из них под водительством Святого Духа способна проповедовать Евангелие Христа, разъяснять людям святую волю Божью и указывать им путь к спасению; что каждая из них и все вместе обладают святыми таинствами и что, совершая святые таинства, они ведут тех, кто верит, к общению со Святой Троицей, приобщают их к Божественной сущности; что благодаря Искупительному подвигу Христа и воздействию Святого Духа они становятся сыновьями и дочерьми Бога Отца и настоящими братьями и сестрами между собой; что члены каждой церкви составляют единое Тело Христа; что все вместе — что бы их ни разделяло во время их земного странствия — призваны к совершенной гармонии у Престола Божьего в Вечном Царстве.
Через видимые знаки церкви должны выражать дарованное им благодатное единство, чтобы мир мог знать, как Бог охраняет их взаимную связь. Поэтому они должны стараться искать словесные выражения веры, позволяющие понять, что они исповедают то же самое Евангелие, даже когда они, из-за различных культурных особенностей и менталитета, в проповедях и поучениях выдвигают на передний план разные аспекты одной святой Истины3. Для совершения святых таинств они должны находить обряды, которые могут различаться, так как предназначены для людей с различными традициями, но при этом явственно выражая то, что они служат единой духовной реальности. Церкви должны создать такой церковный строй, который позволяет людям осознать себя братьями и сестрами в единой семье Бога, несмотря на то что по воле Создателя существует много народов и наций; самобытность их не должна оспариваться церквами, потому что она самоценна.
Взаимодействие церквей во время земного странствования должно носить такой характер, чтобы обнаруживать уже здесь и теперь глубинную взаимосвязь всех церквей; но одновременно оно должно признавать разнообразие и органически входить в меняющиеся исторические обстоятельства, потому что, как все земное, формы церковной жизни преходящи. Для того чтобы все осененные благодатью могли предаваться молитве и смирению, нужны, в зависимости от места и времени, собственные формы духовной жизни и нужны соответствующие методы проповеди и аскезы.
Дякую