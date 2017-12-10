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В твердой вере, что Господь желает спасения всех людей и что есть только один путь к вечной жизни, II Ватиканский собор признал, что все, кто найдет путь к Богу, во славу Отца, в единстве Святого Духа принадлежат единственному Спасителю нашему Господу Иисусу Христу: это Его чада в полном единении с единой, святой, вселенской и апостольской Церковью; верующие, находящиеся в почти полном единстве церквей-сестер; все крещеные многих церковных общин; верующие ветхозаветного народа Божьего; искренние приверженцы мировых религий; благонамеренные и из других религиозных общин и вообще все люди доброй воли, даже считающие себя атеистами.

Единство благословенных Богом станет совершенно очевидным лишь тогда, когда вновь явившийся Господь поведет их всемирную семью к Отцу. Остается надеяться, что их общность наступит задолго до этого и что она уже в этом мире станет более явной, чем ныне. Для того чтобы это произошло, многое все-таки должно измениться.

Эта работа затрагивает очень напряженную тему. Ведь в 1-й главе Послания к Ефесянам, в гимне об искуплении всего, что создал наш Бог и Отец, говорится, что Он определил в устроении полноты времен все небесное и земное соединить во Христе. Таинством (и инструментом) этого обетованного объединения и возвращения в отчизну является Церковь. Чтобы Церковь могла осуществить единство всех, она должна быть едина и всеобъемлюща. Иисус настоятельно заповедал ученикам быть в единстве и нести Евангелие по всему миру.

Но что, если только часть человечества приняла Евангелие? Если не все приняли крещение в Церкви? Если даже не все крещеные едины? Если Церковь на протяжении веков даже не знала о существовании определенных частей света? Мешают ли препятствия, возникшие на этом пути, осуществлению Божьего искупления? С одной стороны, можно спросить, будет ли это иметь последствия для всеобщего спасения. Но с другой стороны, было бы неслыханно, чтобы Божья воля к спасению преткнулась о препятствия, возникшие из-за человеческой греховности.

Где же обретаем мы Церковь, которая ведет к Богу, насколько велика она? Могут ли у нее быть границы, препятствующие возвращению к Богу? И чего ожидает Господь от своих учеников, когда между ними происходит раскол?