Леденящий душу, липкий, вымораживающий... Сколько эпитетов находится для страха - и все отрицательные. Просто даже невозможно сказать «благородный страх» или «возвышенный страх». Трусость всегда считалась недостатком. А трусливый мужчина – это же вообще недочеловек! Меж тем страх - оборотная сторона стремления жить. Опасностей надо избегать, иначе умрёшь. Корова, не ведающая страха, будет легко съедена первым же волком. Бесстрашная мышь станет добычей кошки. Страх – это чувство, благодаря которому всё живое всё ещё живёт. Страх – основной инстинкт. Без него всё остальное теряет смысл. Если особь погибла, никакие её высокие таланты не играют роли. Нет жизни – нет ничего.

Понятно, что страх относится не только к смерти, но и к увечью, и вообще ко всему, что мешает особи выжить и размножиться. Не сразу, разумеется, страх занял такую мощную позицию регулятора. По идее он занимается только важными вещами и распространяется на какие-либо действия или события только после того, как эволюция покажет, что они важны. Технически это выглядит так же, как и всякий механизм отбора. В разных особей природой внедряется разный уровень страха и разные пусковые механизмы, а благоприятные сочетания оставляют больше потомства. Природа, напоминаю, не обладает разумом и орудует вслепую.

Например, животное делает запасы. Достаточно ли это важно, чтобы регулировать эту работу страхом? Отсутствие запасов совмещается со страхом, и смотрим, лучше ли выживают такие особи или нет. Опять же, никто специально не ведет счёт. Если они выживают хорошо, то дают много потомства и оставляют эту связку в генофонде популяции и вида, - и только. А если они имеют внушительное преимущество, то и вытесняют тех, у кого такой связки нет.

Иоганн Сваммердам – Психология тёмной стороны силы

2-е изд. испр. и доп.

М.: КТК «Галактика», 2023. - 278 с.: ил.

ISBN 978-5-6047562-5-6

Иоганн Сваммердам – Психология тёмной стороны силы – Содержание

Предисловие Н.И.Козлова

Предисловие автора

Введение

Страх

Отчаяние

Злость

Обида

Конфликт

Уныние

Потеря

Тревога

Обман

Лень

Эгоизм

Что люди подумают?

Шарлатанство

Спесь

Глупость

Хвастливость

Наглость и Застенчивость

Жестокость

Жадность

Одиночество

Стыд

Вина

Зависть

Месть

Лицемерие

Заключение

Об авторе