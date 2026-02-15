Свенцицкая - Раннее христианство: страницы истории
«Раннее христианство: страницы истории» Ирины Сергеевны Свенцицкой — это классическая работа отечественного антиковеда, в которой автор реконструирует сложный процесс становления новой религии в контексте повседневной жизни Римской империи. Свенцицкая отходит от чисто теологического подхода, фокусируясь на социальной истории: кто именно становился первыми христианами, как были устроены их общины и каким образом учение, зародившееся в далекой провинции, смогло найти отклик у представителей самых разных слоев — от рабов до интеллектуальной элиты.
В книге подробно рассматривается эволюция христианской идеологии и организации. Автор прослеживает путь от первых бродячих проповедников и ожидания скорого конца света до формирования устойчивой церковной структуры с епископами и четким каноном. Свенцицкая анализирует, как христианство взаимодействовало с античной культурой и философией, постепенно трансформируясь из радикальной секты в мощную общественную силу. Особое внимание уделяется анализу как канонических, так и апокрифических текстов, что позволяет читателю увидеть многообразие взглядов и споров, которые кипели внутри раннехристианского движения.
Ирина Свенцицкая - Раннее христианство: страницы истории
Издательство политической литературы. – М.; 1988 – с.336
ISBN: 5-250-00992-1
Ирина Свенцицкая - Раннее христианство: страницы истории – Содержание
От общины к церкви (О формировании христианской церкви)
Предисловие
Римская империя в I в.
Возникновение христианства
Первые христианские общины
Становление епископальной церкви
Империя и христианство
Тайные писания первых христиан
Новый завет и апокрифы
Ранние апокрифы: речения и евангелия
Писания Петра и «Пастырь» Гермы
Борьба течений в христианстве II в.
Евангелия из Хенобоскиона
Апокрифические сказания о детстве Иисуса и евангельских персонажах
