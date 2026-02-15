Свенцицкая - Раннее христианство: страницы истории

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art

«Раннее христианство: страницы истории» Ирины Сергеевны Свенцицкой — это классическая работа отечественного антиковеда, в которой автор реконструирует сложный процесс становления новой религии в контексте повседневной жизни Римской империи. Свенцицкая отходит от чисто теологического подхода, фокусируясь на социальной истории: кто именно становился первыми христианами, как были устроены их общины и каким образом учение, зародившееся в далекой провинции, смогло найти отклик у представителей самых разных слоев — от рабов до интеллектуальной элиты.

В книге подробно рассматривается эволюция христианской идеологии и организации. Автор прослеживает путь от первых бродячих проповедников и ожидания скорого конца света до формирования устойчивой церковной структуры с епископами и четким каноном. Свенцицкая анализирует, как христианство взаимодействовало с античной культурой и философией, постепенно трансформируясь из радикальной секты в мощную общественную силу. Особое внимание уделяется анализу как канонических, так и апокрифических текстов, что позволяет читателю увидеть многообразие взглядов и споров, которые кипели внутри раннехристианского движения.

Ирина Свенцицкая - Раннее христианство: страницы истории

Издательство политической литературы. – М.; 1988 – с.336

ISBN: 5-250-00992-1

Ирина Свенцицкая - Раннее христианство: страницы истории – Содержание

  • От общины к церкви (О формировании христианской церкви)

  • Предисловие

  • Римская империя в I в.

  • Возникновение христианства

  • Первые христианские общины

  • Становление епископальной церкви

  • Империя и христианство

  • Тайные писания первых христиан

  • Новый завет и апокрифы

  • Ранние апокрифы: речения и евангелия

  • Писания Петра и «Пастырь» Гермы

  • Борьба течений в христианстве II в.

  • Евангелия из Хенобоскиона

  • Апокрифические сказания о детстве Иисуса и евангельских персонажах

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
