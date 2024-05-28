Свиндолл – Крепкая семья
Сегодня тема семьи является модной темой. Все, что я читаю, говорит мне о том, что все чаще и чаще мамы и папы, дети и внуки, приятели и любимые домашние животные становятся центром внимания по мере того, как мы приближаемся к концу XX столетия.
Миллионы из нас предпочитают фильмы и телевизионные каналы, которые представляют срезы современной жизни. Будь то программы о личном героизме или преступлении, совершенном по соседству, глупые комедии или серьезные телепьесы на документальной основе — больше всего времени в процентном отношении отдается программам, так или иначе связанным с семейной тематикой.
Но подождите. Хотя тема семьи и является такой популярной, и занимает видное место на экранах телевизоров и кинотеатров, и широко освещена в средствах массовой информации, кто говорит, что сцены семейной жизни, описанные на страницах газет или представленные на сцене, являются точными? Представленные модели могут нас развлечь, могут показаться милыми, жизнерадостными и даже смешными, но согласится ли большинство из нас, что они правдивы? Я имею в виду действительно претендующие на истину. Помогают ли они нам в реальной жизни?
Чтение популярного романа, просмотр интригующего кинофильма или даже неплохого юмористического телешоу несколько раз в неделю может помочь расслабиться — даже стать хорошим стимулом. Но будет ли это достаточным для того, чтобы воспрепятствовать проникновению разного рода грязи, которую современный мир выплескивает в нашем направлении? Едва ли.
Недостает чего-то очень важного — соответствующей доли библейской истины наряду с Богом данной мудростью. Заменяя развлекающее вечным, вы считаете, что выбираете кратчайший путь к счастью и удовлетворению. Меня беспокоит неверное представление о том, что семья, в которой смеются все вместе, является наиболее сплоченной. В самом смехе нет ничего плохого, это понятно. Просто этого недостаточно.
Давайте не будем обманывать самих себя — многое было разрушено, даже в наш так называемый “ориентированный на семью” век.
Может быть, тема семьи и обсуждается сегодня публично чаще чем когда-либо, но жизненный уклад современной семьи далек от тех проверенных временем иудейско-христианских этических норм, которые сформировали корни нашей нации. Неопровержимым фактом является то, что мы далеко ушли от этого наследства.
Чарльз Свиндолл – Крепкая семья
Спрингфилд, Миссури: Лайф Паблишере Интернешнл, 2002. – 330 с.
ISBN 0-7361-0276-0 (англ.)
Чарльз Свиндолл – Крепкая семья – Содержание
Введение
Закладывая основание
- 1 .Исчезающий вид?
- 2 .Образец мужского руководства .
- 3 .Поддержка верной спутницы
- 4 .У вашего ребенка есть наклонности
Возводя строение
- 5 .Формируя волю с мудростью
- 6 .Взращивая уважение
- 7 .Переживая сложные подростковые годы
- 8 .Весело проводя время со своей семьей
Выдерживая шторм
- 9. Предупреждая несложное
- 10. Сопротивляясь неприятному
- 11. Встречаясь с непредвиденным
- 12. Терпя невыносимое
- 13. Предвидя необычное
- 14. Соглашаясь с неоспоримым
Заключение
Примечания
Руководство по ведению дискуссии
Библейский указатель
Тематический указатель
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