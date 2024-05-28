Сегодня тема семьи является модной темой. Все, что я читаю, говорит мне о том, что все чаще и чаще мамы и папы, дети и внуки, приятели и любимые домашние животные становятся центром внимания по мере того, как мы приближаемся к концу XX столетия.

Миллионы из нас предпочитают фильмы и телевизионные каналы, которые представляют срезы современной жизни. Будь то программы о личном героизме или преступлении, совершенном по соседству, глупые комедии или серьезные телепьесы на документальной основе — больше всего времени в процентном отношении отдается программам, так или иначе связанным с семейной тематикой.

Но подождите. Хотя тема семьи и является такой популярной, и занимает видное место на экранах телевизоров и кинотеатров, и широко освещена в средствах массовой информации, кто говорит, что сцены семейной жизни, описанные на страницах газет или представленные на сцене, являются точными? Представленные модели могут нас развлечь, могут показаться милыми, жизнерадостными и даже смешными, но согласится ли большинство из нас, что они правдивы? Я имею в виду действительно претендующие на истину. Помогают ли они нам в реальной жизни?

Чтение популярного романа, просмотр интригующего кинофильма или даже неплохого юмористического телешоу несколько раз в неделю может помочь расслабиться — даже стать хорошим стимулом. Но будет ли это достаточным для того, чтобы воспрепятствовать проникновению разного рода грязи, которую современный мир выплескивает в нашем направлении? Едва ли.

Недостает чего-то очень важного — соответствующей доли библейской истины наряду с Богом данной мудростью. Заменяя развлекающее вечным, вы считаете, что выбираете кратчайший путь к счастью и удовлетворению. Меня беспокоит неверное представление о том, что семья, в которой смеются все вместе, является наиболее сплоченной. В самом смехе нет ничего плохого, это понятно. Просто этого недостаточно.

Давайте не будем обманывать самих себя — многое было разрушено, даже в наш так называемый “ориентированный на семью” век.

Может быть, тема семьи и обсуждается сегодня публично чаще чем когда-либо, но жизненный уклад современной семьи далек от тех проверенных временем иудейско-христианских этических норм, которые сформировали корни нашей нации. Неопровержимым фактом является то, что мы далеко ушли от этого наследства.

Чарльз Свиндолл – Крепкая семья

Спрингфилд, Миссури: Лайф Паблишере Интернешнл, 2002. – 330 с.

ISBN 0-7361-0276-0 (англ.)

Чарльз Свиндолл – Крепкая семья – Содержание

Введение

Закладывая основание

1 .Исчезающий вид?

2 .Образец мужского руководства .

3 .Поддержка верной спутницы

4 .У вашего ребенка есть наклонности

Возводя строение

5 .Формируя волю с мудростью

6 .Взращивая уважение

7 .Переживая сложные подростковые годы

8 .Весело проводя время со своей семьей

Выдерживая шторм

9. Предупреждая несложное

10. Сопротивляясь неприятному

11. Встречаясь с непредвиденным

12. Терпя невыносимое

13. Предвидя необычное

14. Соглашаясь с неоспоримым

Заключение

Примечания

Руководство по ведению дискуссии

Библейский указатель

Тематический указатель