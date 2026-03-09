Свитен - Азы коммуникации

Книга Гэри Свитена «Азы коммуникации: христианский подход» посвящена основам эффективного общения в свете христианских принципов. Автор рассматривает коммуникацию как важный инструмент построения отношений, взаимопонимания и служения людям.

В книге объясняются ключевые принципы общения: умение слушать, ясно выражать свои мысли, понимать чувства и точку зрения другого человека, а также строить диалог на основе уважения и искренности. Особое внимание уделяется применению библейских ценностей в повседневном общении — в семье, церкви и обществе.

Книга содержит практические рекомендации и примеры, которые помогают развивать навыки общения и укреплять отношения между людьми. Издание будет полезно служителям, лидерам, консультантам, а также всем, кто стремится улучшить качество своего общения и строить отношения на христианских принципах.

Пер. с англ. — М.: Триада, 2015. — 288 с.

ISBN-13: 978-5-86181-397-6

Свитен Гэри - Азы коммуникации – Содержание

Предисловие

Введение

1. Приглашение к здоровой жизни - Что такое здоровые отношения

2. Все, друзья, по милости Божьей! - Почему грех разрушает отношения и как - Бог решает проблему греха

3. Сотворенные по образу и подобию: - не сходство, а родство - Библейский подход к проблеме личности и самоуважения

4. Факс об общении - Что такое преграды в общении

5. Вредные советы - Помощники, которые только вредят

6. Восхождение на Эверест - Модель помощи «телейос»

7. О тех, кто дарит нам тепло - Искусство дарить тепло

8. Чуткий луч локатора - Искусство эмпатии

9. У-В-А-Ж-Е-Н-И-Е - Об уважительном отношении к людям

10. Библейский парадокс: чьи бремена носить? - Научитесь отвечать за себя

11. Внимая голосу Господа - Как Бог относится к нам ?

12. Трудности роста - Как овладеть необходимыми навыками?

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3