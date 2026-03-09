Свитен - Азы коммуникации
Книга Гэри Свитена «Азы коммуникации: христианский подход» посвящена основам эффективного общения в свете христианских принципов. Автор рассматривает коммуникацию как важный инструмент построения отношений, взаимопонимания и служения людям.
В книге объясняются ключевые принципы общения: умение слушать, ясно выражать свои мысли, понимать чувства и точку зрения другого человека, а также строить диалог на основе уважения и искренности. Особое внимание уделяется применению библейских ценностей в повседневном общении — в семье, церкви и обществе.
Книга содержит практические рекомендации и примеры, которые помогают развивать навыки общения и укреплять отношения между людьми. Издание будет полезно служителям, лидерам, консультантам, а также всем, кто стремится улучшить качество своего общения и строить отношения на христианских принципах.
Свитен Гэри - Азы коммуникации - Христианский подход
Пер. с англ. — М.: Триада, 2015. — 288 с.
ISBN-13: 978-5-86181-397-6
Свитен Гэри - Азы коммуникации – Содержание
Предисловие
Введение
1. Приглашение к здоровой жизни - Что такое здоровые отношения
2. Все, друзья, по милости Божьей! - Почему грех разрушает отношения и как - Бог решает проблему греха
3. Сотворенные по образу и подобию: - не сходство, а родство - Библейский подход к проблеме личности и самоуважения
4. Факс об общении - Что такое преграды в общении
5. Вредные советы - Помощники, которые только вредят
6. Восхождение на Эверест - Модель помощи «телейос»
7. О тех, кто дарит нам тепло - Искусство дарить тепло
8. Чуткий луч локатора - Искусство эмпатии
9. У-В-А-Ж-Е-Н-И-Е - Об уважительном отношении к людям
10. Библейский парадокс: чьи бремена носить? - Научитесь отвечать за себя
11. Внимая голосу Господа - Как Бог относится к нам ?
12. Трудности роста - Как овладеть необходимыми навыками?
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
