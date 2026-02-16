Світло з темряви – Том 1-3

Тритомне видання «Світло з темряви» є однією з найповніших тематичних енциклопедій ілюстративного матеріалу, створених спеціально для християнських проповідників, вчителів недільних шкіл та лідерів малих груп. Основне завдання цієї серії — допомогти служителям «оживити» біблійні доктрини за допомогою влучних прикладів, історичних нарисів, наукових фактів та повчальних історій. Кожен том структурований за алфавітним або тематичним покажчиком, що дозволяє швидко підібрати ілюстрацію до будь-якої богословської теми — від «Апатії» до «Язика».

Перший том зазвичай фокусується на фундаментальних питаннях віри, спасіння та Божого характеру, закладаючи базу для євангелізаційних проповідей. Другий і третій томи розширюють цей спектр, заглиблюючись у питання християнської етики, сімейних стосунків, церковного служіння та есхатології. Використання прикладів із цієї збірки допомагає перетворити суху теоретичну лекцію на живу розмову, оскільки автори підбирали матеріал, який апелює не лише до розуму, а й до емоцій та совісті слухача.

Особливістю серії є її універсальність: тут зібрані як класичні притчі минулих століть, так і реальні свідчення віруючих Нового часу. Книги вчать проповідника мистецтву ілюстрування — вмінню вчасно відкрити «вікно» у проповіді, щоб світло Божої істини стало видимим для людей, які перебувають у темряві невігластва чи сумнівів. Це незамінний інструмент для кожного, хто прагне зробити своє слово гострим, цікавим та таким, що запам'ятовується.

Світло з темряви – Збірка прикладів для проповідей – Том I

Зібрав і опрацював Іван Барчук. – Торонто – Клівленд: Християнське видавництво «Дорога правди», 1976. – 383 с.

Передмова

Працюючи довгі роки на ниві Божій, проповідник Іван Барчук переконався, що проповіді, виголошені ним або іншими проповідниками, мали багато більший вплив на слухачів, коли вони були прикрашені відповідними прикладами. Тому він, почавши ще з 1927-го року, пильно збирав такі приклади з природи, з людського життя, з літератури тощо. Для цього йому треба було перечитати безліч книжок, журналів, газет, календарів і з усього перечитаного він вибирав те, що могло б бути відповідним для євангельської проповіді. Наскільки це було йому можливим, він збирав тільки ті приклади, які могли б краще пояснити якусь євангельську правду.

Року 1937-го проп. Іван Барчук мав уже зібраних понад 2000 таких прикладів. І того самого року вийшла з друку в місті Варшаві його збірка прикладів на 360 сторінок. У цій збірці було 500 різних прикладів, які були великою допомогою для всіх служителів словом.

Світло з темряви – Том I – Зміст

Передмова

Приклади для проповідей (500)

Азбучний покажчик тем

Світло з темряви – Збірка прикладів на різні християнські свята – Том II

Зібрав і опрацював Іван Барчук. - Вінніпег — Клівленд: Християнське видавництво “Дорога Правди”, 1978. — 364 с.

Світло з темряви – Том II – Зміст

Передмова

Покажчик головних тем

Новий Рік

Хрищення

Сповідь

Вечеря Господня

Воскресіння Христа — Великдень

Неділя

Свято матері

Свято батька

Тройця (Зіслан. Св. Духа)

Переображення

Свято подяки

Різдво Христове

Свята

Зібрання

Весільні

Похоронні

Азбучний покажчик тем

Світло з темряви – Приклади на християнські чесноти – Том III

Зібрав і опрацював Іван Барчук. - Вінніпег — Клівленд: Християнське видавництво “Дорога Правди”, 1979. — 514 с.

Світло з темряви – Том III – Зміст

Передмова

1. Багатство. - 2. Бажання. - 3. Безкорисливість. - 4. Безстрашність. - 5. Біблія — основа віри. - б. Благодать. - 7. Благословення. - 8. Богоподібність. - 9. Боже дитинство. - 10. Боротьба. - 11. Братство. - 12. Будування. - 13. Вага. - 14. Ввічливість. - 15. Вдячність. - 16. Величність. - 17. Веселість. - 18. Взаємовідношення. - 19. Визнання гріха. - 20. Використання часу. - 21. Випробування. - 22. Витривалість. - 23. Виховання дітей. - 24. Виявлення Христа. - 25. Відвідування зібрань. - 26. Відкриття очей. - 27. Відплата. - 28. Відродження. - 29. Відчуття. - 30. Віра. - 31. Вірність. - 32. Віруючі. - 33. Вода. - 34. Вояки. - 35. Втікання від злого. - 36. Гармонія. - 37. Гідне синівство. - 38. Готовість до вічности. - 39. Дари. - 40. Делікатність. - 41. Діяльність. - 42. Добра воля. - 43. Добра дорога. - 44. Добре слово. - 45. Доброта. - 46. Доброчинність. - 47. Довір’я до Бога. - 48. Досконалість. - 49. Дотримання слова. - 50. Дружба. - 51. Духовний одяг. - 52. Єдність. - 53. Жертовність. - 54. Забезпечення. - 55. Задоволення. - 56. Запечатані. - 57. Заслуга. - 58. Знання. - 59. Знання Писання. - 60. Ідеалізм. - 61. Краса. - 62. Кревні. - 63. Лагідність. - 64. Любов. - 65. Мертві для гріха. - 66. Милість. - 67. Милосердя. - 68. Мир. - 69. Місце. - 70. Мова християнина. - 71. Можливість. - 72. Молитва. - 73. Моральність. - 74. Муки християн.

Головні теми

Азбучний покажчик другорядних тем