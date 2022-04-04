Третья книга выпускаемой нашим издательством «популярной серии» сборников, состоящих из важнейших фрагментов дискуссий и постановлений Священного Собора 1917-1918 гг., посвящена весьма актуальному в наши дни украинскому церковному вопросу.

Всероссийский Собор обсуждал движение к церковной «самостийности» в Украинской державе на своих пленарных заседаниях и в Отделе о высшем церковном управлении, а в итоге также санкционировал проведение прошедшего в трех сессиях в 1918 г. Всеукраинского Собора, некоторые материалы которого также включены в настоящий сборник. Оба Собора (Поместный и региональный), невзирая на преходящие политические и общественные обстоятельства, стали образцом правильного, размеренного, умного, каноничного и уважительного обсуждения и решения церковных вопросов.

Положения об автономии Украинской Церкви были сформулированы именно тогда, в 1918 г. После краха советской государственности и восстановления независимой Украинской державы и автономность Украинской Церкви была возобновлена. Правда, как после 1918 г. в украинскую церковную жизнь вторглись расколы и разделения, так и в 1990-е гг. не удалось их избежать.

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и Всеукраинский Собор 1918 г. об украинском церковном вопросе

М.: Изд-во «Спасское дело»; Старая Потловка Пензенской обл.: Издание Храма св. Аллы, 2019. — 296 с.

ISBN 978-5-6042204-2-9

Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и Всеукраинский Собор 1918 г. об украинском церковном вопросе - Содержание

1. Введение

2. Подготовка к Всеукраинскому Собору на Поместном Соборе и первая сессия Всеукраинского Собора

2.1. Доклад епископа Никодима (Кроткова) в Совещании епископов

2.2. Доклад митрополита Платона на заседании № 65

2.3. Положение о созыве Поместного Собора Православной Церкви на Украине

2.4. Доклад митрополита Антония на заседании № 83

2.5. Доклад митрополита Платона (Рождественского) на заседании № 102

3. Вторая сессия Всеукраинского Собора и вопросы, косвенно касающиеся автономии

3.1. Вводные слова Председателя Собора и Министра Исповеданий

3.2. Обсуждение «Проекта Положения о высшем Управлении Православной Церкви на Украине»

4. Третья сессия Всеукраинского Собора

4.1. Основные, касающиеся вопроса об автономии, постановления Всеукраинского Собора

4.2. Постановления Всеукраинского Собора, имеющие отношение к вопросу об автономии

5. Рецепция решений Всеукраинского Собора Поместным Собором, Патриархом, Правительством гетмана Скоропадского

5.1. Обсуждение вопроса о высшем управлении Украинской Церкви на заседаниях Отдела о высшем церковном управлении Поместного Собора

5.2. Обсуждение вопроса о высшем управлении Украинской Церкви на пленарных заседаниях Поместного Собора

5.3. Рецепция автономии Украинской Церкви правительством гетмана Скоропадского

5.4. Итоговые документы Поместного Собора по вопросу о высшем управлении Украинской Церкви

Библиографические сведения

Архиепископ Астраханский и Царевский

Митрополит Харьковский

Митрополит Тифлисский и Бакинский