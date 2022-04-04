Священный Собор Российской Церкви 1917-1918 и Всеукраинский Собор 1918
Третья книга выпускаемой нашим издательством «популярной серии» сборников, состоящих из важнейших фрагментов дискуссий и постановлений Священного Собора 1917-1918 гг., посвящена весьма актуальному в наши дни украинскому церковному вопросу.
Всероссийский Собор обсуждал движение к церковной «самостийности» в Украинской державе на своих пленарных заседаниях и в Отделе о высшем церковном управлении, а в итоге также санкционировал проведение прошедшего в трех сессиях в 1918 г. Всеукраинского Собора, некоторые материалы которого также включены в настоящий сборник. Оба Собора (Поместный и региональный), невзирая на преходящие политические и общественные обстоятельства, стали образцом правильного, размеренного, умного, каноничного и уважительного обсуждения и решения церковных вопросов.
Положения об автономии Украинской Церкви были сформулированы именно тогда, в 1918 г. После краха советской государственности и восстановления независимой Украинской державы и автономность Украинской Церкви была возобновлена. Правда, как после 1918 г. в украинскую церковную жизнь вторглись расколы и разделения, так и в 1990-е гг. не удалось их избежать.
Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и Всеукраинский Собор 1918 г. об украинском церковном вопросе
М.: Изд-во «Спасское дело»; Старая Потловка Пензенской обл.: Издание Храма св. Аллы, 2019. — 296 с.
ISBN 978-5-6042204-2-9
Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и Всеукраинский Собор 1918 г. об украинском церковном вопросе - Содержание
1. Введение
2. Подготовка к Всеукраинскому Собору на Поместном Соборе и первая сессия Всеукраинского Собора
- 2.1. Доклад епископа Никодима (Кроткова) в Совещании епископов
- 2.2. Доклад митрополита Платона на заседании № 65
- 2.3. Положение о созыве Поместного Собора Православной Церкви на Украине
- 2.4. Доклад митрополита Антония на заседании № 83
- 2.5. Доклад митрополита Платона (Рождественского) на заседании № 102
3. Вторая сессия Всеукраинского Собора и вопросы, косвенно касающиеся автономии
- 3.1. Вводные слова Председателя Собора и Министра Исповеданий
- 3.2. Обсуждение «Проекта Положения о высшем Управлении Православной Церкви на Украине»
4. Третья сессия Всеукраинского Собора
- 4.1. Основные, касающиеся вопроса об автономии, постановления Всеукраинского Собора
- 4.2. Постановления Всеукраинского Собора, имеющие отношение к вопросу об автономии
5. Рецепция решений Всеукраинского Собора Поместным Собором, Патриархом, Правительством гетмана Скоропадского
- 5.1. Обсуждение вопроса о высшем управлении Украинской Церкви на заседаниях Отдела о высшем церковном управлении Поместного Собора
- 5.2. Обсуждение вопроса о высшем управлении Украинской Церкви на пленарных заседаниях Поместного Собора
- 5.3. Рецепция автономии Украинской Церкви правительством гетмана Скоропадского
- 5.4. Итоговые документы Поместного Собора по вопросу о высшем управлении Украинской Церкви
Библиографические сведения
Архиепископ Астраханский и Царевский
Митрополит Харьковский
Митрополит Тифлисский и Бакинский
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