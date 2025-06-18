Толкование свт. Амвросия Медиоланского на псалом 118 в наиболее авторитетных рукописях содержит в заглавии название expositio («Expositio psalmi CXVIII», далее — exp. ps. 118). Этот термин указывает на сочинение экзегетического характера, в котором последовательно объясняется библейский текст, разделенный на разные по величине фрагменты, при этом текст Священного Писания непосредственно предшествует комментарию. 22 части сочинения свт. Амвросия соответствуют 22 буквам еврейского алфавита, которые являются акростихом строф (по восемь стихов) 118 псалма, самого большого в Псалтири. Комментарий свт. Амвросия на псалом можно считать наиболее объемным экзегетическим произведением в святоотеческой литературе на эту тему.

В основе произведения лежит серия проповедей, или бесед, на 118-й псалом, которые впоследствии получили литературную обработку и были отредактированы, вероятно, самим свт. Амвросием, а после его смерти были собраны в книгу как одно произведение. На устное происхождение exp. ps. 118 указывают отсылки свт. Амвросия к литургическим чтениям дня, которые были понятны человеку, присутствовавшему за богослужением, фразы, обращенные непосредственно к слушателям, а также конечные славословия, завершающие комментарий алфавитной строфы.

Кроме того, обращает на себя внимание краткость толкования некоторых стихов пс. 118, что может указывать на ограниченность времени произнесения поучения и обеспокоенность проповедника возможностью утомить своих слушателей. Может быть, по этой причине свт. Амвросий в спешке упустил окончание 107-го стиха и не привел толкование его последних слов. Своим подходом он продолжал уже существующую христианскую традицию изъяснения пс. 118.

Древние толкования на пс. 118, очевидно, входили в состав комментариев и гомилий на всю Псалтирь. Дошедшие до нас фрагменты этих сочинений сохранились в виде катен. Исключением является самое первое систематическое толкование пс. 118 на латинском языке («Tractatus psalmi CXVIII») свт. Илария Пиктавийского, которое сохранилось в полном объеме и входит в состав комментария, охватывавшего, вероятно, всю Псалтирь.

Святитель Амвросий Медиоланский — Собрание творений. Том XI. Часть 1. Толкование на Псалом 118

Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2025. — 496 с.

ISBN 978-5-7429-1642-0

Святитель Амвросий Медиоланский — Толкование на Псалом 118 — Содержание