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Сёдерблом - Примирение - от края к центру

Сёдерблом - Примирение - от края к центру
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs, Religious Studies Atheism

Книга «Примирение: от края к центру» представляет собой уникальный экуменический сборник личных историй квир-верующих из разных уголков мира, собранный для того, чтобы расширить понимание человеческого разнообразия в религиозном контексте. Основное внимание авторов и составителей уделяется острой необходимости исцеления отношений между маргинализованными ЛГБТИК+ людьми, их семьями и консервативными церковными общинами, подчеркивая фундаментальный постулат о том, что каждый человек является уникальным творением, созданным по образу и подобию Бога.

В основе этого труда лежит квир-богословский подход и критическое «оквиривание» священных текстов, бросающие смелый вызов традиционной андроцентричной и гетеронормативной библейской герменевтике. Авторы стремятся показать, что искренняя вера и ненормативная сексуальная идентичность не исключают друг друга, а глубокая интеграция этих аспектов человеческой жизни напрямую способствует более ясному пониманию двойной заповеди любви и радикальной инклюзии в духовных пространствах.

Сёдерблом Керстин, Франке-Кульбо Мартин, Черняк Миша, Вонг Перл – Примирение: от края к центру – Личные истории квир-верующих

Под ред. Керстин Сёдерблом, Мартина Франке-Кульбо, Миши Черняка и Перл Вонг. – Коалиция «Радужные паломники», 2022. – 64 с.

Сёдерблом Керстин, Франке-Кульбо Мартин, Черняк Миша, Вонг Перл – Примирение: от края к центру – Содержание

  • Предисловие. Епископ Олаф Фюксе Твейт

  • «Оквиривание» богословия. «Оквиривание» библейских текстов. Введение. Керстин Сёдерблом

  • Освобождение идентичности Вчитываемся в Библию и в собственную жизнь. Введение. Мартин Франке-Кульбо

  • Африка

    • Фелиция - Гана

    • Ученна - Нигерия

    • Экклезия - ЮАР

    • Каша Жаклин Набагесера - Уганда

  • Америка

    • Ана Эстер Падуа Фрейер - Бразилия

    • Ноа Браун - Канада

    • Фабио Менесес - Колумбия

    • All-in Сальтильо - Мексика

    • Джун Барретт - США

  • Азия

    • Эрос Шоу - Континентальный Китай

    • Джозеф Янг - Континентальный Китай

    • Ширли и Белл - Гонконг

    • Смолл Лук - Гонконг

    • Арисдо Гонзалес - Индонезия

    • Хендрика Майора - Индонезия

    • Полин - Сингапур

    • Саммер Си - Южная Корея

    • Чен Сяоэнь - Тайвань

  • Европа

    • Ивон - Германия

    • Юдит - Венгрия

    • Уши - Польша

    • Эва Холушко - Польша

    • Яэль и Яна Янович - Россия

    • Анна Медко - Украина

    • Кристина Бирдсли - Великобритания

  • Океания

    • Тони Франклин-Росс - Новая Зеландия

  • Другие религии

    • Максимилиан Фельдхаке - Германия

    • Мухсин Хендрикс - ЮАР

  • Благодарности. Метте Басбол и Габриэле Майер

Views 43
Rating 3.5 / 5
Added 14.07.2026
Author brat Vadim
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3.5/5 (2)

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