Сёдерблом - Примирение - от края к центру

Книга «Примирение: от края к центру» представляет собой уникальный экуменический сборник личных историй квир-верующих из разных уголков мира, собранный для того, чтобы расширить понимание человеческого разнообразия в религиозном контексте. Основное внимание авторов и составителей уделяется острой необходимости исцеления отношений между маргинализованными ЛГБТИК+ людьми, их семьями и консервативными церковными общинами, подчеркивая фундаментальный постулат о том, что каждый человек является уникальным творением, созданным по образу и подобию Бога.

В основе этого труда лежит квир-богословский подход и критическое «оквиривание» священных текстов, бросающие смелый вызов традиционной андроцентричной и гетеронормативной библейской герменевтике. Авторы стремятся показать, что искренняя вера и ненормативная сексуальная идентичность не исключают друг друга, а глубокая интеграция этих аспектов человеческой жизни напрямую способствует более ясному пониманию двойной заповеди любви и радикальной инклюзии в духовных пространствах.

Сёдерблом Керстин, Франке-Кульбо Мартин, Черняк Миша, Вонг Перл – Примирение: от края к центру – Личные истории квир-верующих

Под ред. Керстин Сёдерблом, Мартина Франке-Кульбо, Миши Черняка и Перл Вонг. – Коалиция «Радужные паломники», 2022. – 64 с.

Сёдерблом Керстин, Франке-Кульбо Мартин, Черняк Миша, Вонг Перл – Примирение: от края к центру – Содержание