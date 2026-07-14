Сёдерблом - Примирение - от края к центру
Книга «Примирение: от края к центру» представляет собой уникальный экуменический сборник личных историй квир-верующих из разных уголков мира, собранный для того, чтобы расширить понимание человеческого разнообразия в религиозном контексте. Основное внимание авторов и составителей уделяется острой необходимости исцеления отношений между маргинализованными ЛГБТИК+ людьми, их семьями и консервативными церковными общинами, подчеркивая фундаментальный постулат о том, что каждый человек является уникальным творением, созданным по образу и подобию Бога.
В основе этого труда лежит квир-богословский подход и критическое «оквиривание» священных текстов, бросающие смелый вызов традиционной андроцентричной и гетеронормативной библейской герменевтике. Авторы стремятся показать, что искренняя вера и ненормативная сексуальная идентичность не исключают друг друга, а глубокая интеграция этих аспектов человеческой жизни напрямую способствует более ясному пониманию двойной заповеди любви и радикальной инклюзии в духовных пространствах.
Сёдерблом Керстин, Франке-Кульбо Мартин, Черняк Миша, Вонг Перл – Примирение: от края к центру – Личные истории квир-верующих
Под ред. Керстин Сёдерблом, Мартина Франке-Кульбо, Миши Черняка и Перл Вонг. – Коалиция «Радужные паломники», 2022. – 64 с.
Сёдерблом Керстин, Франке-Кульбо Мартин, Черняк Миша, Вонг Перл – Примирение: от края к центру – Содержание
Предисловие. Епископ Олаф Фюксе Твейт
«Оквиривание» богословия. «Оквиривание» библейских текстов. Введение. Керстин Сёдерблом
Освобождение идентичности Вчитываемся в Библию и в собственную жизнь. Введение. Мартин Франке-Кульбо
Африка
Фелиция - Гана
Ученна - Нигерия
Экклезия - ЮАР
Каша Жаклин Набагесера - Уганда
Америка
Ана Эстер Падуа Фрейер - Бразилия
Ноа Браун - Канада
Фабио Менесес - Колумбия
All-in Сальтильо - Мексика
Джун Барретт - США
Азия
Эрос Шоу - Континентальный Китай
Джозеф Янг - Континентальный Китай
Ширли и Белл - Гонконг
Смолл Лук - Гонконг
Арисдо Гонзалес - Индонезия
Хендрика Майора - Индонезия
Полин - Сингапур
Саммер Си - Южная Корея
Чен Сяоэнь - Тайвань
Европа
Ивон - Германия
Юдит - Венгрия
Уши - Польша
Эва Холушко - Польша
Яэль и Яна Янович - Россия
Анна Медко - Украина
Кристина Бирдсли - Великобритания
Океания
Тони Франклин-Росс - Новая Зеландия
Другие религии
Максимилиан Фельдхаке - Германия
Мухсин Хендрикс - ЮАР
Благодарности. Метте Басбол и Габриэле Майер
No comments yet. Be the first!