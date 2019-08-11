Толкование на Апокалипсис - Даниил Сысоев

Для многих людей Апокалипсис — это катастрофы и страшные события, пришествие Антихриста, стихийные бедствия, войны и конец мира. Настраивая себя таким образом, мы будем желать, чтобы эти события совершились как можно позже.

Но Апокалипсис, эта последняя и самая загадочная книга Библии, повествует, что конец мира — всего лишь признак скорой, великой и долгожданной победы добра над злом,избавления от власти дьявола и смерти, как сказано: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21,4).



Священник Даниил Сысоев - Толкование на Апокалипсис

М.: Благотворительный фонд «Миссионерский центр имени иерея Даниила Сысоева», 2012. - 384 с.

ISBN 978-5-4279-0021-8

Священник Даниил Сысоев - Толкование на Апокалипсис - Глава 1

«Апокалипсис» переводится с греческого языка как «откровение». Это Откровение Иисуса Христа, которое Бог передал через апостола Иоанна Богослова всем Церквам. Сегодня эта книга является самой загадочной и самой популярной из всех книг Библии: ее мало кто читает, но зато все цитируют.

В 1996 году отмечался своеобразный юбилей — 1900 лет дарования людям Книги Откровения Иоанна Богослова, книги, которая завершила каноническое формирование Нового Завета. И сегодня многие говорят об Апокалипсисе как о некоем ужасном грядущем событии, но далеко не все знают, что он продолжается уже почти две тысячи лет.

Апокалипсис — это открытие последней великой тайны Бога, той самой, о которой Господь говорил в древности патриархам и пророкам. Откровение Иоанна Богослова содержит множество параллельных мест, отсылающих нас к другим пророчествам Священного Писания. Это единственная от начала до конца пророческая книга.

Предсказания будущего довольно часто встречаются во многих книгах Библии, но Апокалипсис отличается от них комплексным подходом, он как бы стоит над временем. Пророчество коренным образом отличается от гадания. В первую очередь тем, что пророчество не просто содержит перечисление фактов, а открывает причину происходящего, чтобы можно было понять скрытый смысл событий и исправить положение. Так Бог пишет откровение через историю, делая ее тем материалом, через который раскрывается Его воля. В гадании же человек просто ставится перед фактом, почти всегда лживым.



Апокалипсис написан святым апостолом Иоанном Богословом во время его ссылки на Патмос — остров в Эгейском море, при императоре Домициане.

