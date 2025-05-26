Если бы лет тридцать назад кто-то предложил мне написать книгу о семье, я бы, скорее всего, подумала: «Ну, наконец-то!». В своей юношеской самонадеянности я была уверена, что уж нам-то с мужем известно, как построить образцовый христианский дом. У нас было трое чудных, послушных детей, знавших наизусть множество стихов из Писания и готовых по мановению родительской руки их отчеканить. Мы молились всей семьей, вместе с детьми навещали больных и стариков, воскресными вечерами писали открытки детям миссионеров, часто принимали гостей из числа прихожан нашей церкви, а на богослужения являлись безукоризненно одетыми и всегда загодя. У меня были припасены правила на все случаи жизни, и мне казалось, что и другим людям небезьштересно было бы узнать, как мы добились таких успехов. Слава Богу, что тогда никто ничего подобного мне не предложил. Прошло много лет, и в один прекрасный день мне действительно посоветовали написать книгу о воспитании детей. Эта мысль показалась мне верхом нелепости. Уговоры продолжались, и, в конце концов, я согласилась помолиться об этом. Почему бы и не помолиться? Ведь я была убеждена, что по этому поводу мне сказать нечего, и Бог это знает. «Я знаю, что ничего толком не знаю» - вот единственное, что я прочно усвоила за тридцать лет воспитания детей. Мы с Джином поняли, что все наши готовые рецепты - это самые обыкновенные пустышки, которые суешь машинально, не задумываясь. Все схемы, все избитые приемы были обильно приправлены библейскими цитатами, но лишены привкуса благодати. И теперь, молясь за детей и внуков, мы чаще всего прибегаем к молитве Иосафата: «И мы не знаем, что делать, но к Тебе очи наши!» (2-я Паралипоменон 20:12). И все же, чем больше я молилась, тем упорнее вызревала во мне странная и удивительная мысль: а что если нам нужна книга не о стереотипах поведения и не о готовых рецептах? Что если молитва Иосафата и есть главный ответ на все вопросы?

Сьюзен Хант - Твой дом - обитель благодати

Издание ООБФ “СОДЕЙСТВИЕ” г. Одесса, Украина, 2003 296стр

Сьюзен Хант - Твой дом - обитель благодати - Содержание

С признательностью

Предисловие

Часть первая: Путь завета

1. Семья завета

2. Три дома

3. Цель и власть

4. Супружество

5. Забота о детях

6. Источники

Часть вторая: Взирая на славу

7. Преславный

8. Праведный

9. Всевластный и Святой

10. Воскресший и Царствующий

Заключение

Примечания