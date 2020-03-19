Национальные евангельские авторы Данный труд будет полезен тем протестантам, которые часто сталкиваются с православной апологией и чувствуют нужду в некоторой помощи. Возможно, некоторые православные христиане пересмотрят свои методы ведения диалога, и дальнейшая беседа будет развиваться в совершенно ином ключе. В любом случае, читателю необходимо помнить, что эти записи появились в результате осмысливания идей, которые показались автору достойными для рассмотрения и исследования

Борис Тагиро - Фальшивые звенья великой цепи

Издательство Миссия Евразия, 2018. – 186 с

Борис Тагиро - Фальшивые звенья великой цепи - Содержание

Вступление

Сверх того, что написано

Об источниках для источников

Что в литургии апостола Иакова осталось от апостола Иакова

Белая ворона и тайные учения

Здравствуй, красная деви́ца, – говорит он, – будь Царица

Отец, отвергнутый отцами, но остающийся Отцом

Писание – предание: Союз? Противостояние?

Борис Тагиро - Фальшивые звенья великой цепи - Вступление

Во времена существования СССР для всех верующих наступила «передышка». Верующие страдали от притеснений атеистической власти, препираться было некогда. Все конфессии сосредоточились на собственном выживании, было даже некоторое взаимное сочувствие, а в тюрьмах и лагерях – совместные молитвы и Причастие.

К сожалению, после развала Советского Союза мы вновь с энтузиазмом принялись за старое. Правда теперь Православие не имеет возможности физически преследовать протестантов, но враждебное отношение, в общем-то, не скрывается. Например, Денис Марков в статье «Американская религиозная доктрина в России», заявил: Вспомним, что в шестидесятые годы были закрыты большинство православных приходов, в оставшихся замолкает всякая проповедь, даже антисектантская. Теперь нам приходится пожинать плоды того рокового безмолвия. Теперь каждый русский город и поселок осквернен каким-нибудь сектантским центром, где причащают духовным суррогатом наших братьев.

Мой хороший знакомый, дьякон Православной церкви, сказал мне: «Я, конечно, уважаю вас, как добрых и нравственных людей, но в новой России (России, обновленной, пробудившейся к вере в Бога – Б. Т.) вам места не будет».

Однако, похоже, в православной антисектантской риторике что-то стало меняться. Среди апологетов православной стороны раздаются призывы к вдумчивому спокойному диалогу, в котором обе стороны понимают друг друга. Протестантов призывают сначала изучить Православие, его историю и богословие. Поскольку все последние публикации протестантов о Православии были, с точки зрения православных апологетов, продиктованы элементарным незнанием. Протестанты критиковали не Православие как таковое, но свое представление о нем. «С таким Православием мы бы и сами не соглашались», – заявляют нам. И появляются различные очерки, статьи, книги, ведутся диспуты, имеющие целью просветить русских протестантов относительно Православной церкви, вызвать их на более конструктивный диалог.

Тем не менее, проблемы в этой дискуссии огромны. Дело в том, что каждая сторона формирует свои аргументы, опираясь на разные основания. Протестанты в любом межконфессиональном диалоге основываются на Священном Писании, потому что верят, что там есть «ответы на все вопросы». Православная же сторона какое-то время тоже пыталась использовать Библию, но, видимо, не особенно убедительно, с точки зрения протестантов. И теперь наши православные оппоненты повели разговор, опираясь на совершенно иное основание. Протестантам стало немного непривычно дискутировать в новой для них обстановке, но аргументация православной стороны, пропитанная некоторой логикой и остроумными тезисами, основанная на многовековом опыте, богатой истории и трудах выдающихся мыслителей, не может не привлечь внимание.

Если обобщить все, что говорят нам, протестантам, православные апологеты (по крайней мере, из того, с чем столкнулся автор), то можно выделить три основных тезиса, которые нам предлагаются и доказываются.