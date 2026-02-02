Такер Юджин - Ужас философии - В пыли этой планеты - Звездно-спекулятивный труп

Такер - Ужас философии - Том 1-2
Как мы можем интерпретировать или осмыслять мир, который являет себя в виде разрушительной стихии? В западной культуре имеются прецеденты такого мышления. В Древней Греции этому дается мифологическая интерпретация - греческая трагедия, например, не только задается вопросами о роке и судьбе, но также и показывает мир как одновременно родной и чуждый человеку, мир подконтрольный нам и мир как игрушку богов.
Ответ Средневековья и христианской мысли раннего Нового времени, напротив, преимущественно теологический - длительная традиция апокалиптической литературы, равно как и схоластические рассуждения о природе зла, загоняет нечеловеческий мир в моральные рамки вопроса о спасении. В модерном переплетении господства научного знания, индустриального капитализма и того, что Ницше провозгласил как смерть Бога, не-человеческий мир обретает иную ценность. Ответ модерна преимущественно экзистенциальный - это вопрошание о роли, которую отдельный человек и человеческие сообщества играют в свете современной науки, высоких технологий, индустриального и постиндустриального капитализма и мировых войн.
Такер Юджин - Ужас философии - Том 1 В пыли этой планеты
Пермь : Гиле Пресс, 2017, 184 с.
ISBN978-5-9906611-6-S
пер. с англ. А. Иванова
ISBN 978-5-9906611-4-1
Такер Юджин - Ужас философии - Том 1 В пыли этой планеты - Содержание
Предисловие
ОБЛАКА НЕВЕДЕНИЯ
Часть I
- ТРИ QUAESTIO
- О ДЕМОНОЛОГИИ
- QUAESTIO I. О значении слова «черный» в музыке блэ к-метала
- QUAESTIO II. О существовании демонов и способах их познания
- QUAESTIO III. О демонологии и о том, является ли она заслуживающей уважение областью исследований
Часть II ШЕСТЬ LECTIO ОБ ОККУЛЬТНОЙ ФИЛОСОФИИ
- Преамбула: о трактате De Occulta Philosophia Агриппы
- LECTIO I. «Трагическая история доктора Фауста» К. Марло - «Фауст» И. Гёте
- LECTIO II. «И исходит дьявол» Д. Уитли - «Черная Пасха, или Фауст Алеф-Ноль» Дж. Блиша
- LECTIO III. «Карнакки охотник за призраками» У. Ходжсона - «Пограничная полоса» («За гранью возможного»)
- LECTIO IѴ. «Из глубин мироздания» Г. Лавкрафта - «Узумаки» Д. Ито
- Экскурс: о мгле и жиже
- LECTIO V. «Фиолетовое облако» М. Шила - «Черное облако» Ф. Хойла - «Ветер ниоткуда» Дж. Балларда
- LECTIO VI «Калтики, бессмертный монстр» - «Икс: Неизвестное» - «Черный гондольер» Ф. Лейбера
- Дополнение: о «Политической теологии» Шмитта
Часть III ДЕВЯТЬ DISPUTATIO
ОБ УЖАСЕ ТЕОЛОГИИ
- DISPUTATIO I. После-жизнь
- DISPUTATIO II. Богохульная жизнь
- DISPUTATIO III. Всепроникающая чума
- DISPUTATIO IV. Nekros
- DISPUTATIO V. Дух биологии
- DISPUTATIO VI. Унивокальные творения
- DISPUTATIO VII. Вымирание и существование
- DISPUTATIO VIII. Жизнь как не-Бытие
- DISPUTATIO IX. Анонимный ужас
«УНТЕРТОНОВЫЙ ШОРОХ ЧЕРНЫХ ЩУПАЛЬЦЕОБРАЗНЫХ ПУСТОТ»
- Пролог
- СТАНСЫ I
- СТАНСЫ II
- СТАНСЫ III
- СТАНСЫ IV
ПРИМЕЧАНИЯ
Такер Юджин - Ужас философии - Том 1 В пыли этой планеты - Предисловие
Мир. Он все более и более непостижим. Ныне это мир планетарных катастроф, эпидемических вспышек, тектонических сдвигов, аномальной погоды, залитых нефтью морей и нависшей угрозы вымирания. Несмотря на повседневные заботы, нужды и желания, нам все труднее постичь мир, в котором мы живем и частью которого мы являемся. Признаться в этом означает признать, что существует абсолютный предел нашей способности адекватного понимания мира как такового. С некоторых пор такая мысль стала лейтмотивом жанра ужасов. Цель этой книги - исследовать взаимосвязь философии и ужаса, используя этот мотив «немыслимого мира». Точнее, мы изучим связь между философией там, где она пересекается со смежными областями (демонологией, оккультизмом и мистицизмом), и жанром сверхъестественного ужаса, как он представлен в литературе, кино, комиксах, музыке и других медиа. Однако эту взаимосвязь между философией и ужасом не следует сводить к «философии ужаса», где ужас как литературный или кинематографический жанр предстает в виде строгой формализованной системы. Скорее, это означает совершенно противоположное - ужас философии, а именно: вычленение тех моментов, где философия обнаруживает свои собственные пределы и ограничения, моментов, когда мышление загадочным образом сталкивается с собственным горизонтам - мыслью о немыслимом, которую философия может выразить только с помощью не-философского языка. Жанр сверхъестественного ужаса является привилегированным местом для появления парадоксальной мысли о немыслимом. То, что предыдущая эпоха описывала тёмным языком мистицизма или негативной теологии, современная эпоха мыслит в терминах сверхъестественного ужаса.
В этой книге философия и ужас соотнесены друг с другом посредством идеи мира. Но само слово «мир» имеет множество значений - от субъективного опыта жизни-в-мире до [предмета] объективной науки, изучающей геологическое строение [Земли]. Мир является человеческим и не-человеческим (non-human), антропоцентричным и не-антропоцентричным, а порой даже и мизантропичным. Возможно, одним из самых главных вызовов, с которым сталкивается сегодня философия, является постижение мира, в котором мы живем, одновременно как человеческого и не-человеческого, причем постижение с политической точки зрения. С одной стороны, мы все больше и больше знаем о мире, в котором живем, как о не-человеческом мире, - мире «извне», проявлением которого являются глобальное изменение климата, природные катастрофы, энергетический кризис и прогрессирующее повсеместное вымирание различных видов животных. С другой стороны, все эти проявления прямо или косвенно связаны с тем, что мы существуем в этом нечеловеческом мире в качестве его неотъемлемой части. Следовательно, в самом этом вызове содержится противоречие: мы не можем не мыслить мир как человеческий в силу того, что это мы, человеческие существа, мыслим его.
Такер Юджин - Ужас философии - Том 2 Звездно-спекулятивный труп
Пермь : Гиле Пресс, 2018. 198 с.
ISBN 978-5-9906611-6-S
Такер Юджин - Ужас философии - Том 2 Звездно-спекулятивный труп - Содержание
Часть I ЗВЕЗДНО-СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ТРУП
- Демон Декарта
- Депрессия Канта
- Насмешка Ницше
- Ужас философии
Часть II МОЛИТВЫ О ТЬМЕ
- Боязнь темноты
- Гробница небес
- Божественная тьма (Дионисий Ареопагит)
- Тёмный Бог (Майстер Экхарт)
- Во тьме и с тьмой (Анджела из Фолиньо).
- Тёмное созерцание («Облако неведения»)
- Тёмная ночь (Иоанн Креста)
- Избыток тьмы (Жорж Батай)
- Экзегеза божественной тьмы
- Ночь Бланшо
- Черная Вселенная
- Тёмный, Черный
- Ничего не видно
- Черный на черном
Часть III МОЛИТВЫ О НИЧТО
- Horror vacui
- Ничто и ничтойность (Хайдеггер, Сартр, Бадью).
- Бог есть ничто (Майстер Экхарт)
- Четыре определения Ничто
- Логика божественного
- Метафизическая корреляция, мистическая корреляция
- Смерть в дальнем космосе (Киотская школа)
- Абсолютная ничтойность (Нисида)
- К пустотности (Ниситани)
Часть IV МОЛИТВЫ ОБ ОТРИЦАНИИ
- Чего не должно быть
- Об Абсолютной Жизни
- Онтология щедрости
- Об асценсионизме
- Антагонизмы Шопенгауэра
- Шопенгауэр и отрицание жизни
- Загадка жизни
- Жизнь, отрицающая жизнь
- Космический пессимизм
- Философский думкор
- Лучше не быть
- Логики наихудшего
- Призрак элиминативизма
Часть V ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА, ПОТЕРЯННЫЕ СЛОВА
- Отрекшийся философ
- Очень, очень, очень краткая история философии
- Фантазмы (I)
- Здесь... Все так и было задумано
- Что видишь, то и имеешь
- Что делать с мышлением
- Фантазмы (II)
- Депрессивный реализм
- Рожденный на руинах философии
- Вариации на тему мизантропии (Брассье)
- К философии тщетности
- Бездна Паскаля
ПРИМЕЧАНИЯ
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