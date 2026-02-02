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Такер - Ужас философии - Том 1-2

Такер Юджин - Ужас философии - В пыли этой планеты - Звездно-спекулятивный труп
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Sociology Political Science
Как мы можем интерпретировать или осмыслять мир, который являет себя в виде разрушительной стихии? В западной культуре имеются прецеденты такого мышления. В Древней Греции этому дается мифологическая интерпретация - греческая трагедия, например, не только задается вопросами о роке и судьбе, но также и показывает мир как одновременно родной и чуждый человеку, мир подконтрольный нам и мир как игрушку богов.
Ответ Средневековья и христианской мысли раннего Нового времени, напротив, преимущественно теологический - длительная традиция апокалиптической литературы, равно как и схоластические рассуждения о природе зла, загоняет нечеловеческий мир в моральные рамки вопроса о спасении. В модерном переплетении господства научного знания, индустриального капитализма и того, что Ницше провозгласил как смерть Бога, не-человеческий мир обретает иную ценность. Ответ модерна преимущественно экзистенциальный - это вопрошание о роли, которую отдельный человек и человеческие сообщества играют в свете современной науки, высоких технологий, индустриального и постиндустриального капитализма и мировых войн.

Такер Юджин - Ужас философии - Том 1 В пыли этой планеты

Пермь : Гиле Пресс, 2017, 184 с.
ISBN978-5-9906611-6-S
пер. с англ. А. Иванова
ISBN 978-5-9906611-4-1

Такер Юджин - Ужас философии - Том 1 В пыли этой планеты - Содержание

Предисловие
ОБЛАКА НЕВЕДЕНИЯ
Часть I
  • ТРИ QUAESTIO
  • О ДЕМОНОЛОГИИ
  • QUAESTIO I. О значении слова «черный» в музыке блэ к-метала
  • QUAESTIO II. О существовании демонов и способах их познания
  • QUAESTIO III. О демонологии и о том, является ли она заслуживающей уважение областью исследований
Часть II ШЕСТЬ LECTIO ОБ ОККУЛЬТНОЙ ФИЛОСОФИИ
  • Преамбула: о трактате De Occulta Philosophia Агриппы
  • LECTIO I. «Трагическая история доктора Фауста» К. Марло - «Фауст» И. Гёте
  • LECTIO II. «И исходит дьявол» Д. Уитли - «Черная Пасха, или Фауст Алеф-Ноль» Дж. Блиша
  • LECTIO III. «Карнакки охотник за призраками» У. Ходжсона - «Пограничная полоса» («За гранью возможного»)
  • LECTIO IѴ. «Из глубин мироздания» Г. Лавкрафта - «Узумаки» Д. Ито
  • Экскурс: о мгле и жиже
  • LECTIO V. «Фиолетовое облако» М. Шила - «Черное облако» Ф. Хойла - «Ветер ниоткуда» Дж. Балларда
  • LECTIO VI «Калтики, бессмертный монстр» - «Икс: Неизвестное» - «Черный гондольер» Ф. Лейбера
  • Дополнение: о «Политической теологии» Шмитта
Часть III ДЕВЯТЬ DISPUTATIO
ОБ УЖАСЕ ТЕОЛОГИИ
  • DISPUTATIO I. После-жизнь
  • DISPUTATIO II. Богохульная жизнь
  • DISPUTATIO III. Всепроникающая чума
  • DISPUTATIO IV. Nekros
  • DISPUTATIO V. Дух биологии
  • DISPUTATIO VI. Унивокальные творения
  • DISPUTATIO VII. Вымирание и существование
  • DISPUTATIO VIII. Жизнь как не-Бытие
  • DISPUTATIO IX. Анонимный ужас
«УНТЕРТОНОВЫЙ ШОРОХ ЧЕРНЫХ ЩУПАЛЬЦЕОБРАЗНЫХ ПУСТОТ»
  • Пролог
  • СТАНСЫ I
  • СТАНСЫ II
  • СТАНСЫ III
  • СТАНСЫ IV
ПРИМЕЧАНИЯ

Такер Юджин - Ужас философии - Том 1 В пыли этой планеты - Предисловие

Мир. Он все более и более непостижим. Ныне это мир планетарных катастроф, эпидемических вспышек, тектонических сдвигов, аномальной погоды, залитых нефтью морей и нависшей угрозы вымирания. Несмотря на повседневные заботы, нужды и желания, нам все труднее постичь мир, в котором мы живем и частью которого мы являемся. Признаться в этом означает признать, что существует абсолютный предел нашей способности адекватного понимания мира как такового. С некоторых пор такая мысль стала лейтмотивом жанра ужасов. Цель этой книги - исследовать взаимосвязь философии и ужаса, используя этот мотив «немыслимого мира». Точнее, мы изучим связь между философией там, где она пересекается со смежными областями (демонологией, оккультизмом и мистицизмом), и жанром сверхъестественного ужаса, как он представлен в литературе, кино, комиксах, музыке и других медиа. Однако эту взаимосвязь между философией и ужасом не следует сводить к «философии ужаса», где ужас как литературный или кинематографический жанр предстает в виде строгой формализованной системы. Скорее, это означает совершенно противоположное - ужас философии, а именно: вычленение тех моментов, где философия обнаруживает свои собственные пределы и ограничения, моментов, когда мышление загадочным образом сталкивается с собственным горизонтам - мыслью о немыслимом, которую философия может выразить только с помощью не-философского языка. Жанр сверхъестественного ужаса является привилегированным местом для появления парадоксальной мысли о немыслимом. То, что предыдущая эпоха описывала тёмным языком мистицизма или негативной теологии, современная эпоха мыслит в терминах сверхъестественного ужаса.
В этой книге философия и ужас соотнесены друг с другом посредством идеи мира. Но само слово «мир» имеет множество значений - от субъективного опыта жизни-в-мире до [предмета] объективной науки, изучающей геологическое строение [Земли]. Мир является человеческим и не-человеческим (non-human), антропоцентричным и не-антропоцентричным, а порой даже и мизантропичным. Возможно, одним из самых главных вызовов, с которым сталкивается сегодня философия, является постижение мира, в котором мы живем, одновременно как человеческого и не-человеческого, причем постижение с политической точки зрения. С одной стороны, мы все больше и больше знаем о мире, в котором живем, как о не-человеческом мире, - мире «извне», проявлением которого являются глобальное изменение климата, природные катастрофы, энергетический кризис и прогрессирующее повсеместное вымирание различных видов животных. С другой стороны, все эти проявления прямо или косвенно связаны с тем, что мы существуем в этом нечеловеческом мире в качестве его неотъемлемой части. Следовательно, в самом этом вызове содержится противоречие: мы не можем не мыслить мир как человеческий в силу того, что это мы, человеческие существа, мыслим его.
Такер Юджин - Ужас философии : в 3 т. - Т. 2 : Звездно-спекулятивный труп

Такер Юджин - Ужас философии - Том 2 Звездно-спекулятивный труп

Пермь : Гиле Пресс, 2018. 198 с.
ISBN 978-5-9906611-6-S

Такер Юджин - Ужас философии - Том 2 Звездно-спекулятивный труп - Содержание

Часть I ЗВЕЗДНО-СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ТРУП
  • Демон Декарта
  • Депрессия Канта
  • Насмешка Ницше
  • Ужас философии
Часть II МОЛИТВЫ О ТЬМЕ
  • Боязнь темноты
  • Гробница небес
  • Божественная тьма (Дионисий Ареопагит)
  • Тёмный Бог (Майстер Экхарт)
  • Во тьме и с тьмой (Анджела из Фолиньо).
  • Тёмное созерцание («Облако неведения»)
  • Тёмная ночь (Иоанн Креста)
  • Избыток тьмы (Жорж Батай)
  • Экзегеза божественной тьмы
  • Ночь Бланшо
  • Черная Вселенная
  • Тёмный, Черный
  • Ничего не видно
  • Черный на черном
Часть III МОЛИТВЫ О НИЧТО
  • Horror vacui
  • Ничто и ничтойность (Хайдеггер, Сартр, Бадью).
  • Бог есть ничто (Майстер Экхарт)
  • Четыре определения Ничто
  • Логика божественного
  • Метафизическая корреляция, мистическая корреляция
  • Смерть в дальнем космосе (Киотская школа)
  • Абсолютная ничтойность (Нисида)
  • К пустотности (Ниситани)
Часть IV МОЛИТВЫ ОБ ОТРИЦАНИИ
  • Чего не должно быть
  • Об Абсолютной Жизни
  • Онтология щедрости
  • Об асценсионизме
  • Антагонизмы Шопенгауэра
  • Шопенгауэр и отрицание жизни
  • Загадка жизни
  • Жизнь, отрицающая жизнь
  • Космический пессимизм
  • Философский думкор
  • Лучше не быть
  • Логики наихудшего
  • Призрак элиминативизма
Часть V ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА, ПОТЕРЯННЫЕ СЛОВА
  • Отрекшийся философ
  • Очень, очень, очень краткая история философии
  • Фантазмы (I)
  • Здесь... Все так и было задумано
  • Что видишь, то и имеешь
  • Что делать с мышлением
  • Фантазмы (II)
  • Депрессивный реализм
  • Рожденный на руинах философии
  • Вариации на тему мизантропии (Брассье)
  • К философии тщетности
  • Бездна Паскаля
ПРИМЕЧАНИЯ
Views 1 000
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Andron
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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