Такер Юджин - Ужас философии - В пыли этой планеты - Звездно-спекулятивный труп

Как мы можем интерпретировать или осмыслять мир, который являет себя в виде разрушительной стихии? В западной культуре имеются прецеденты такого мышления. В Древней Греции этому дается мифологическая интерпретация - греческая трагедия, например, не только задается вопросами о роке и судьбе, но также и показывает мир как одновременно родной и чуждый человеку, мир подконтрольный нам и мир как игрушку богов.

Ответ Средневековья и христианской мысли раннего Нового времени, напротив, преимущественно теологический - длительная традиция апокалиптической литературы, равно как и схоластические рассуждения о природе зла, загоняет нечеловеческий мир в моральные рамки вопроса о спасении. В модерном переплетении господства научного знания, индустриального капитализма и того, что Ницше провозгласил как смерть Бога, не-человеческий мир обретает иную ценность. Ответ модерна преимущественно экзистенциальный - это вопрошание о роли, которую отдельный человек и человеческие сообщества играют в свете современной науки, высоких технологий, индустриального и постиндустриального капитализма и мировых войн.

Такер Юджин - Ужас философии - Том 1 В пыли этой планеты

Пермь : Гиле Пресс, 2017, 184 с.

ISBN978-5-9906611-6-S

пер. с англ. А. Иванова

ISBN 978-5-9906611-4-1

Такер Юджин - Ужас философии - Том 1 В пыли этой планеты - Содержание

Предисловие

ОБЛАКА НЕВЕДЕНИЯ

Часть I

ТРИ QUAESTIO

О ДЕМОНОЛОГИИ

QUAESTIO I. О значении слова «черный» в музыке блэ к-метала

QUAESTIO II. О существовании демонов и способах их познания

QUAESTIO III. О демонологии и о том, является ли она заслуживающей уважение областью исследований

Часть II ШЕСТЬ LECTIO ОБ ОККУЛЬТНОЙ ФИЛОСОФИИ

Преамбула: о трактате De Occulta Philosophia Агриппы

LECTIO I. «Трагическая история доктора Фауста» К. Марло - «Фауст» И. Гёте

LECTIO II. «И исходит дьявол» Д. Уитли - «Черная Пасха, или Фауст Алеф-Ноль» Дж. Блиша

LECTIO III. «Карнакки охотник за призраками» У. Ходжсона - «Пограничная полоса» («За гранью возможного»)

LECTIO IѴ. «Из глубин мироздания» Г. Лавкрафта - «Узумаки» Д. Ито

Экскурс: о мгле и жиже

LECTIO V. «Фиолетовое облако» М. Шила - «Черное облако» Ф. Хойла - «Ветер ниоткуда» Дж. Балларда

LECTIO VI «Калтики, бессмертный монстр» - «Икс: Неизвестное» - «Черный гондольер» Ф. Лейбера

Дополнение: о «Политической теологии» Шмитта

Часть III ДЕВЯТЬ DISPUTATIO

ОБ УЖАСЕ ТЕОЛОГИИ

DISPUTATIO I. После-жизнь

DISPUTATIO II. Богохульная жизнь

DISPUTATIO III. Всепроникающая чума

DISPUTATIO IV. Nekros

DISPUTATIO V. Дух биологии

DISPUTATIO VI. Унивокальные творения

DISPUTATIO VII. Вымирание и существование

DISPUTATIO VIII. Жизнь как не-Бытие

DISPUTATIO IX. Анонимный ужас

«УНТЕРТОНОВЫЙ ШОРОХ ЧЕРНЫХ ЩУПАЛЬЦЕОБРАЗНЫХ ПУСТОТ»

Пролог

СТАНСЫ I

СТАНСЫ II

СТАНСЫ III

СТАНСЫ IV

ПРИМЕЧАНИЯ

Такер Юджин - Ужас философии - Том 1 В пыли этой планеты - Предисловие

Мир. Он все более и более непостижим. Ныне это мир планетарных катастроф, эпидемических вспышек, тектонических сдвигов, аномальной погоды, залитых нефтью морей и нависшей угрозы вымирания. Несмотря на повседневные заботы, нужды и желания, нам все труднее постичь мир, в котором мы живем и частью которого мы являемся. Признаться в этом означает признать, что существует абсолютный предел нашей способности адекватного понимания мира как такового. С некоторых пор такая мысль стала лейтмотивом жанра ужасов. Цель этой книги - исследовать взаимосвязь философии и ужаса, используя этот мотив «немыслимого мира». Точнее, мы изучим связь между философией там, где она пересекается со смежными областями (демонологией, оккультизмом и мистицизмом), и жанром сверхъестественного ужаса, как он представлен в литературе, кино, комиксах, музыке и других медиа. Однако эту взаимосвязь между философией и ужасом не следует сводить к «философии ужаса», где ужас как литературный или кинематографический жанр предстает в виде строгой формализованной системы. Скорее, это означает совершенно противоположное - ужас философии, а именно: вычленение тех моментов, где философия обнаруживает свои собственные пределы и ограничения, моментов, когда мышление загадочным образом сталкивается с собственным горизонтам - мыслью о немыслимом, которую философия может выразить только с помощью не-философского языка. Жанр сверхъестественного ужаса является привилегированным местом для появления парадоксальной мысли о немыслимом. То, что предыдущая эпоха описывала тёмным языком мистицизма или негативной теологии, современная эпоха мыслит в терминах сверхъестественного ужаса.

В этой книге философия и ужас соотнесены друг с другом посредством идеи мира. Но само слово «мир» имеет множество значений - от субъективного опыта жизни-в-мире до [предмета] объективной науки, изучающей геологическое строение [Земли]. Мир является человеческим и не-человеческим (non-human), антропоцентричным и не-антропоцентричным, а порой даже и мизантропичным. Возможно, одним из самых главных вызовов, с которым сталкивается сегодня философия, является постижение мира, в котором мы живем, одновременно как человеческого и не-человеческого, причем постижение с политической точки зрения. С одной стороны, мы все больше и больше знаем о мире, в котором живем, как о не-человеческом мире, - мире «извне», проявлением которого являются глобальное изменение климата, природные катастрофы, энергетический кризис и прогрессирующее повсеместное вымирание различных видов животных. С другой стороны, все эти проявления прямо или косвенно связаны с тем, что мы существуем в этом нечеловеческом мире в качестве его неотъемлемой части. Следовательно, в самом этом вызове содержится противоречие: мы не можем не мыслить мир как человеческий в силу того, что это мы, человеческие существа, мыслим его.

Такер Юджин - Ужас философии - Том 2 Звездно-спекулятивный труп

Пермь : Гиле Пресс, 2018. 198 с.

ISBN 978-5-9906611-6-S

Такер Юджин - Ужас философии - Том 2 Звездно-спекулятивный труп - Содержание

Часть I ЗВЕЗДНО-СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ТРУП

Демон Декарта

Депрессия Канта

Насмешка Ницше

Ужас философии

Часть II МОЛИТВЫ О ТЬМЕ

Боязнь темноты

Гробница небес

Божественная тьма (Дионисий Ареопагит)

Тёмный Бог (Майстер Экхарт)

Во тьме и с тьмой (Анджела из Фолиньо).

Тёмное созерцание («Облако неведения»)

Тёмная ночь (Иоанн Креста)

Избыток тьмы (Жорж Батай)

Экзегеза божественной тьмы

Ночь Бланшо

Черная Вселенная

Тёмный, Черный

Ничего не видно

Черный на черном

Часть III МОЛИТВЫ О НИЧТО

Horror vacui

Ничто и ничтойность (Хайдеггер, Сартр, Бадью).

Бог есть ничто (Майстер Экхарт)

Четыре определения Ничто

Логика божественного

Метафизическая корреляция, мистическая корреляция

Смерть в дальнем космосе (Киотская школа)

Абсолютная ничтойность (Нисида)

К пустотности (Ниситани)

Часть IV МОЛИТВЫ ОБ ОТРИЦАНИИ

Чего не должно быть

Об Абсолютной Жизни

Онтология щедрости

Об асценсионизме

Антагонизмы Шопенгауэра

Шопенгауэр и отрицание жизни

Загадка жизни

Жизнь, отрицающая жизнь

Космический пессимизм

Философский думкор

Лучше не быть

Логики наихудшего

Призрак элиминативизма

Часть V ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА, ПОТЕРЯННЫЕ СЛОВА

Отрекшийся философ

Очень, очень, очень краткая история философии

Фантазмы (I)

Здесь... Все так и было задумано

Что видишь, то и имеешь

Что делать с мышлением

Фантазмы (II)

Депрессивный реализм

Рожденный на руинах философии

Вариации на тему мизантропии (Брассье)

К философии тщетности

Бездна Паскаля

ПРИМЕЧАНИЯ