«Тикун а-Брит» — так в еврейской каббалистической литературе называется доведение до совершенства мужской сексуальности. Вы спросите: уделяют ли еврейские мудрецы такое же внимание женской сексуальности? Ответ: в гораздо меньшей степени. Чем вызвано такое «неравенство»? Как говорят мудрецы, большей близостью женщины к совершенству. От мужчины требуется больше работы над собой по обузданию своих сексуальных порывов. Может быть, по этой причине еврейский завет обрезания касается только мужчин. Современный человек имеет возможность посмотреть на тему сексуальности сквозь призму физиологии, психологии или учений Востока. В каждом из подходов присутствуют отдельные частицы Истины, но советы их представителей нередко противоречат один другому. Очевидна необходимость комплексного подхода, чтобы наиболее эффективно помочь человеку справляться со своими проблемами. Комплексный подход невозможен без понятия Бог, так как именно Бог является одновременно Автором и тела человека, и его души, и его морали. Именно Тора — учение, основанное на Божественном откровении, — является такой системой, в которую органично укладываются все аспекты жизни человека. Тикун а-Брит, разработанный на основе комплексного подхода на базе Торы, включает в себя, прежде всего, правильное сексуальное воспитание подростка, а также гармонизацию интимных отношений в семейной жизни.

Рав Эли Тальберг - Тикун а-Брит - Взгляд Торы на сексуальное развитие мужчины

Иерусалим

5772/2012

Рав Эли Тальберг - Тикун а-Брит - Взгляд Торы на сексуальное развитие мужчины - Содержание

Часть I. С ЮНОШЕЙ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Введение для светского читателя

Как стать взрослым?

Гормоны и фантазии

Эр, Онан и онанизм

Что значит «быть мужчиной»?

О любви

Часть II. СЧАСТЛИВЫЙ МУЖ

Удовольствие: роскошь или необходимость?

«Чего ему не хватало?»

«Ничего не чувствую!»

Между телом и душой

Часть III. Иш (איש) и Иша ((אשה

Обоснование Тикун а-Брит согласно священным еврейским текстам

Почему это открывается только в наше время

Сказочная история рабби Нахмана из Браслава«О пропавшей царской дочери» с объяснениями

От Йосефа до рабби Нахмана

Комплексный подход царя Давида

Язык тайн

Три буквы אמ״ש

איש и אשה

Чего не знал царь Шломо

От чего это зависит?

Можно ли изменить свою энергетическую природу?

Каждая интимная близость порождает душу

Близость для зачатия и близость для укрепления семьи

Тикун а-Брит для женатых

Несколько полезных советов для поддержания и укрепления мужской силы

ПРИЛОЖЕНИЯ

Женские заповеди

Понятие Руах

ИЗБРАННЫЕ ИСКРЫ

Две судьбы еврейского народа

Где же справедливость?

От мысли к здоровью, или от мысли к болезни

Ложь во спасение?

Покой нам только снится

Стремление к добру

Страх смерти

Один за всех

Еврейский гороскоп

Вера и суеверия

Устная Тора

Евреи и инопланетяне

Торат а-Корбанот

Священные буквы

Философия заповедей

Возлюби ближнего

«Не испытывай ненависти»

Достоинство и скромность

Диалог Евы со Змеем

Врата молитвы

Две концепции радости

Тшува

Запреты субботы

Настоящая субботняя работа

Воспитание невоспитанных

О преданности

«И гер в твоих воротах»

На, нах... На Умань!

Голос тонкой тишины

Чему мы радуемся?

Семья: на пути к идеалу

Мы и учения Востока

Молитва

Имя и судьба

Сны о чем-то большем

Не отчаивайся

Слушай, Исраэль

Рав Эли Тальберг - Тикун а-Брит - Взгляд Торы на сексуальное развитие мужчины - С юношей по-взрослому

Мы пришли в этот мир, существующий по определенным законам. Методом проб и ошибок пытаемся мы найти свой путь и выявить какие-то закономерности. Мой дедушка, пусть будет светлой память о нем, говорил: «Чтобы найти свое, надо попробовать все остальное». Но даже он иногда считал, что в данном случае пробовать не стоит. Действительно, есть вещи, которые могут навсегда сбить человека с его пути. За что-то потом расплачиваются загубленным здоровьем, за что-то — поломанной судьбой, а за что-то — и самой жизнью.

О сексе в Европе говорить, как правило, стеснялись. Те же, кто не стеснялся, обычно изрекали какие-то грязные и пошлые вещи. Но именно эти слова впечатывались в сознание слушателей и будоражили их воображение. А потом прорывались наружу все той же грязью, пошлостью, а порою и преступлениями. И все это не оставалось безнаказанным. Так повторялось снова и снова: грязные мысли тянули за собой такие же грязные поступки, за которые наступала расплата. Сыновья учились у отцов, повторяя их судьбу. Сформировалась некая «романтика грязи». Помните слова персонажа Е. Леонова из фильма «Джентльмены удачи»? «Украл — выпил — в тюрьму. Украл — выпил — в тюрьму. Романтика».

Новое время может быть охарактеризовано двумя явлениями:

снятие табу на обсуждение секса и сексуальности; ярко наметившееся стремление людей нового поколения к совершенству.

У современного человека появилась возможность посмотреть на данную тему сквозь призму науки, психологии или учений Востока. В каждом из подходов присутствуют отдельные частицы Истины. Наука описывает интерес человека к сексу при помощи гормонов, психология — при помощи инстинктов и психологических комплексов, учения Востока — при помощи мужской и женской энергий. Все эти подходы оперируют конкретными фактами, игнорируя такие понятия, как «мораль» (а именно нарушение законов морали чаще всего ломает судьбы и забирает жизни) или «любовь» (не каждый удовлетворится объяснениями, что это «выброс в кровь повышенной дозы половых гормонов», или «основной инстинкт», или «обмен энергиями»). Это говорит об отсутствии в данных системах комплексного подхода. Кроме того, рекомендации ученых, психологов и посвященных в восточные практики могут существенно отличаться — например, в вопросах подросткового онанизма или удержания семени.

Комплексный подход невозможен без понятия Бог, потому как только Бог одновременно является Автором и тела человека, и его души, и морали. А уж если все эти вещи исходят из одного Источника, то на уровне чистой информации («чистой» в смысле «очищенной» от примесей субъективного человеческого) они должны не противоречить друг другу, а укладываться в единую систему. Такой системой является Тора — учение, основанное на непосредственной передаче информации от Бога к человеку. Тора — единственная мировоззренческая система, которая, с одной стороны, говорит о возвышенности чувств и регулярном сексе между мужем и женой, а с другой — о необходимости строгого контроля за своим половым влечением.

Чтобы подойти к более подробному изучению подхода Торы, надо отделить его от подходов двух религий, выросших из нее. Начнем с христианства. Христианство пошло по пути ограничения сексуального опыта человека ради достижения духовного роста. Половое влечение было признано греховным, чему во многом способствовала концепция Первородного греха. Другим путем пошел ислам, разрешивший мужчине многоженство и любую свободную женщину на стороне, то есть от мужчин не требуется никакого воздержания в рамках дозволенного Кораном.

Теперь поговорим про подход Торы. Уже во второй главе Тора рассказывает о том, как Бог создал одного человека и разделил его на мужчину и женщину, и далее говорится: «Поэтому оставляет человек отца своего и мать свою и прилепляется к жене своей, и они становятся одной плотью» (буквальный перевод последней фразы: «...и будут к плоти одной»). Если вдуматься в смысл этой истории, то становится очевидным, что здесь идет речь об эмоционально-энергетическом единстве мужчины и женщины, которое доступно только человеку. Обратите внимание, что сказано не «одной плотью», а «к плоти одной», что подчеркивает влечение, стремление, движение, а не статическое физическое единство двух тел. Это описание Сотворения Человека отличается от рассказа первой главы Торы, где говорится, что Всесильный сотворил человека как биологический вид подобно всему в живой природе, а именно самцом и самкой (на иврите «захар» и «некева»). Каждый человек решает для себя сам, какие отношения с противоположным полом он строит: отношения мужчины и женщины или отношения самца и самки.

И Письменная Тора, и Устная Тора приводят немало примеров, воспевающих любовь между мужчиной и женщиной. При этом запрещенные половые связи Тора возводит в категорию самых тяжких грехов перед Богом и перед людьми.

Еще про Тору можно сказать, что, с одной стороны, она хорошо знакома людям с европейской ментальностыо, с другой — тайны Торы, например, каббала, лишь в последнее время стали чуть-чуть приоткрываться для широкого круга людей.