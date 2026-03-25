Тарабрина - Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Часть 2

Книга Надежды Владимировны Тарабриной «Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Часть 2. Бланки методик» представляет собой специализированный инструментарий, предназначенный для профессиональной диагностики и оценки состояния лиц, переживших экстремальные стрессовые события. Автор, ведущий российский специалист в области психологии травмы, ставит задачу снабдить клинических психологов и исследователей стандартизированным набором тестов, адаптированных для русскоязычной выборки. Основная идея пособия заключается в том, что качественная терапия ПТСР невозможна без точной, объективной и многофакторной оценки симптоматики, включающей когнитивные, эмоциональные и физиологические показатели пациента.

Содержательная часть второй части руководства целиком состоит из практических материалов: опросников, шкал и бланков для фиксации ответов. Тарабрина последовательно представляет ключевые диагностические инструменты, такие как шкала CAPS (Clinical Administered PTSD Scale) для структурированного интервью, опросник ПТСР (Mississippi Scale), а также методики для оценки уровня депрессии, тревожности и диссоциативных состояний. Автор уделяет значительное внимание процедуре обработки данных, предоставляя ключи к тестам и нормативные показатели для различных категорий травматизации (участники боевых действий, ликвидаторы аварий, жертвы насилия). В книге глубоко исследуется структура посттравматических переживаний, позволяя специалисту составить детальный профиль психологического состояния клиента.

Текст написан в строгом, научно-практическом стиле, характерном для методических изданий в области клинической психологии и психиатрии. Надежда Тарабрина мастерски соединяет теоретическую базу первой части руководства с прикладным характером второй, превращая книгу в рабочий инструмент, который должен быть «под рукой» у каждого практикующего специалиста. Работа служит фундаментальным ресурсом для проведения судебно-психологических экспертиз, реабилитационных программ и научных исследований в области психотравматологии. Это издание помогает осознать, что за каждым заполненным бланком стоит сложная личная история, требующая бережного и в то же время высокопрофессионального подхода к восстановлению психического здоровья.

Надежда Владимировна Тарабрина - Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Часть 2. Бланки методик

(Психологический инструментарий)

М.: Изд-во «Когито-Центр», 2007. — 77 с.

ISBN 978-5-89353-209-8

Надежда Владимировна Тарабрина - Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Часть 2. Бланки методик - Содержание

Предисловие

Шкала для клинической диагностики ПТСР (по критериям DSM-IV) Clinician-Administered Scale for DSM-IV (CAPS-DX)

Шкала оценки влияния травматического события (ШОВТС) Impact of Event Scale-R (IES-R)

Миссисипская шкала — военный вариант (Mississippi Scale-MS)

Миссисипская шкала — гражданский вариант (Mississippi Scale-MS)

Опросник выраженности психопатологической симптоматики (Simptom Check List-90-r-Revised, Scl-90-R)

Опросник депрессивности Бека Beck Depression Inventory (BDI)

Полуструктурированное интервью для выявления признаков посттравматического стресса у детей (ПИВППСД)

Родительская анкета для оценки травматических переживаний детей

Опросник травматических ситуаций Life Experience Questionnaire (LEQ)

Опросник перитравматической диссоциации (ОПД)

Шкала диссоциации Dissociative Experience Scale (DES)

Шкала оценки интенсивности боевого опыта (ШОИБО)