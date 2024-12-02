Если вы стремитесь к более тесной связи с Богом, эта книга для вас. На первый взгляд, вам, возможно, покажется, что это не так, потому что практика поста настолько повсеместно вышла из употребления, что люди уже не знают о ее силе. Но вот, что случилось с моей секретаршей Шелли Сигер и ее мужем Дэйвом, когда Шелли печатала мою рукопись.

Дэйва пригласили на собеседование для приема на работу в город Гаррисберг (штат Пенсильвания). Шелли говорила, что эта должность была для него «возможностью, которая выпадает только раз в жизни». Дэйв очень хотел получить эту работу, и они решили попробовать сделать то, что никогда не делали. Сутки они постились и много времени провели в молитве. (С точки зрения Библии, молитва и пост всегда идут рука об руку.)

На следующее утро после того, как Дэйв усиленно помолился, раздался междугородний звонок. Звонили из Гаррисберга. Ему предложили эту должность.

Конечно, я не собираюсь давать вам гарантию, что любые обстоятельства в вашей жизни можно «наладить» при помощи поста. Однако я настаиваю на том, что современным христианам стоит задуматься о том, почему эта классическая духовная дисциплина в наши дни находится в таком небрежении.

Ричард Фостер — автор, который привлек внимание многих людей к духовным дисциплинам, — сказал, что в последние сто лет не появилось ни одной значительной книги о посте.

Почему?

Возможно, мы в данное время так увлечены «религией благоденствия», что не хотим беспокоить себя мыслями о голодании и самоотречении. Может быть, наша уверенность в собственных делах, вроде ярких евангелизационных программ, призванных буквально принести царство Божие на землю, заставила нас забыть духовные факторы церковного роста. Быть может, общепринятая идея «Ты можешь получить все, ничем не жертвуя» заглушила в наших умах всякую мысль о жертвенности.

Фостер также предполагает, что некоторые христиане отвернулись от поста из-за того, как в прошлом постились некоторые монахи и аскеты. В посте они впадали в старую ловушку гностицизма, заявляя, что всякая материя (например, еда и тело) является злом, и лишь духовное является добром. Поэтому может показаться, что пост является частью той философии, что любое наслаждение благими Божьими земными дарами равносильно греху. Естественно, эта ловушка не является доводом против поста самого по себе, а лишь против злоупотребления им.

Ученики Иоанна Крестителя (известные частыми постами) однажды спросили Иисуса, почему Его ученики не постятся. «И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?» (Матф. 9:15). Ответ был очевиден. Пока Иисус был со Своими учениками, они не постились. Затем Иисус сказал: «Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (ст. 15).

Элмер Таунз – Пост ради духовного прорыва - Руководство к девяти библейским постам

Новосибирск: «Посох», 2011. – 302 с.

ISBN 978-5-93958-059-5

Элмер Таунз – Пост ради духовного прорыва – Содержание

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