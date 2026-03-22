1 января – Абсолютная власть – Откровение 22:13

«Если вы согласны с тем, что Иисус обладает властью над вашей жизнью, тогда вы признаете и власть Его слов». Колин Уркухарт

В Слове: Нет более весомого заявления о власти, чем это. Те, кто воспринимает слова Иисуса как добрые советы, духовные наставления, моральное руководство к счастливой жизни или какое-либо другое выражение человеческой мудрости, должны помнить об этом стихе — Он есть Альфа и Омега. Те, кто не считает, что Библия провозглашает Иисуса воплощенным Богом, должны также принимать это во внимание, потому что в Книге Откровение (1:8 и 21:6) Бог Отец говорит о Себе, что Он Альфа и Омега. Не может быть двух Альф и Омег, Первых и Последних, Начал и Концов. Отец и Сын — одно.

Когда эта истина касается нас, мы хотим быть учениками. Мы не можем относиться к Евангелию как к обычной книге, если понимаем, что слова Иисуса — слова не только Великого Учителя, но Самого Бога, Создателя Вселенной, автора всей мудрости — Того, кому открыты все тайны. Нет ничего более истинного и совершенного в этом мире — нет более точного пророчества, более тонкой психологии, более разумного совета, чем учение, исходящее из уст Бога Живого; фактически, никакие другие советы не должны приниматься во внимание. Его слова — это Божье руководство для наших сердец.

На деле: Задумайтесь над следующими вопросами: относитесь ли вы к Его словам как к простым советам? Или же вы видите в Его учении ключ к жизни, от которого зависит ваше существование? Являются ли Его слова благоуханием — приятным, но не обязательным? Или же они как воздух — вопрос жизни и смерти? Слова эти были истиной еще до сотворения мира и будут истинными на протяжении всей вечности. Цените их.

Крис Тайгрин – У ног Его: Чтение на каждый день для усовершенствования вашего хождения со Христом

Пер. с англ., — Киев: Путешествие по Библии, 2005. — 384 с.

ISBN 966-96573-2-6

