Тайные фигуры розенкрейцеров

Добрый и любящий Бога читатель, и особенно ты, прилежныи сын Мудрости и учения, несколько лет назад Всемогущий Бог открыл мне глаза светом Своего Святого Духа (от Которого к нам приходит мудрость и Который был послан нам от Отца через Христа), потому что я постоянно и усердно молился и взывал к Нему множество раз. И тогда я увидел в истинном Центре, в Центре Тригона единственную и подлинную материю благородного Философского Камня. И, хотя я держал ее в собственных руках в течение пяти лет, я не знал, как использовать ее с пользой, правильно и достойно, как извлечь из нее кровь красного Льва и глютен белого Орла. Тем более я не знал, как смешивать, закрывать и запечатывать ее в соответствии с Природными пропорциями, как подвергать ее действию скрытого огня и поддерживать его, - всего того, что следует делать со знанием и пониманием. И хотя я изучал писания, притчи и различие фигур Фwюсофов с особой тщательностью и пониманием, и очень много и усердно трудился над разрешением содержащихся в них многих странных загадок, существовавших реально только в умах авторов. Я выяснил, что действительно все это было чистой воды фантазиями и бессмыслицей, что подтверждает Aurora Philosophorum, как и все препарирование, включая Гебера и Альберта Великого, вместе с их очищениями, сублимациями, цементациями, ректификациями, циркуляцией, пульверизацией, соединением, растворением, осаждением, коагуляцией, кальцинацией,умерщв.лением, оживлением и т.д. Такого же рода их треножники, атанор, рефлекторные печи, плавильные горны, разложение, конский навоз, пепел, песок, кукурбит, пеликаньи пузыри, реторты, фиксаторы и тому подобные софистские и ненужные приспособления. Лично я могу признать истинным только одно: благородная Природа, которая легко обнаруживает себя в своей собственной естественной субстанции, ничего не знает о подобных вещах. Есть многие, ищущие материю Камня в вине, в несовершенных телах, в крови, в марказите, в Меркурии, в сульфуре, в урине, в унавоживании, аурипигменте или растениях, таких как календула, медуница, иссоп и т.д. Теофраст в своем труде Secreto Magico de Lapide Philosophoruт правильно говорит об этом: все это мерзость и воровство, которым они совращают с пути истинного других людей, заставляют их тратить деньги, терять время попусту, проводя его в тщетных поисках и без всякой пользы, слепо следовать их собственной глупости, но они не могут рассчитать требований, предъявляемых Природой. Лучше скажи мне одну вещь: что ты думаешь о тех, кто кипятит воду в глубинах Земли, или там тоже есть люди, которые улучшают качества вина, или варят урину младенцев, чтобы получить металлы? Или ты в самом деле думаешь, что там живет аптекарь, у которого есть на продажу вещи, необходимые тебе для трансмутации металлов? Глупец, неужели ты не видишь, что заблуждаешься, что ничто из этого не является Природным? Или ты хочешь возвыситься над Богом, хочешь получить металлы из крови? С тем же успехом ты можешь пытаться получить человека от лошади, или корову из мыши, надеясь, что она будет давать молоко. Это конечно, преувеличение, но такие вещи - невозможны в той же степени, что и попытки получать.металлы по вышеупомянутым рецептам, потому что подобное Искусство не является данным Природой и что можно сделать, где Искусство не имеет действия. После этого краткого экскурса любому будет легко понять, как и в какой форме должна быть найдена благословенная .материя. И не следует воображать и поддаваться уверениям невежд, что ты действительно обладаешь истинной .материей, будь то по откровению Божию или при помощи тех, кому это будто бы известно. И не следует считать, что ты способен соразмерно разложить такую истинную материю, отделить чистое от нечистого в отношении высших вещей, и совершить очистку с полным пониманием.

Тайные фигуры розенкрейцеров

Пер. с нем. - К.: [ИП Береза С.И.], 2008. - 120 с.: ил. - (А terra ad solem).

ISBN 978-966-195-000-8

Тайные фигуры розенкрейцеров – Содержание

Предисловие

AUREUM SECULUM REDIVIUM