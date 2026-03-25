Телемский - На темной стороне Луны

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

Две части этой книги изначально задумывались Олегом Телемским как две отдельные работы: одну можно было бы назвать «очерками психоистории человечества», а другую — «очерками личной духовной истории автора». Но в процессе работы над книгой оба нарратива обрастали перекрестными ссылками и в конце концов настолько тесно срослись, что теперь представляют собой органическое целое — которое, впрочем, можно начинать читать с первой части, а можно и со второй. И это психологически очень правильно. Ведь, с одной стороны, психоистория человечества (ну, хорошо — западного человечества; эта книга не замахивается на охват всех мировых культур) отражается в духовной биографии каждого отдельного человека, а с другой стороны, она и складывается как векторная сумма, как доминирующая тенденция миллиардов индивидуальных духовных биографий. И в этом смысле один в поле вполне себе воин, как еще раз доказывает Олег Телемский не только своей книгой, но и своей яркой жизнью и подвижнической деятельностью.

Боги и демоны, инициация и падение, освобождение и порабощение, Душа Мира и Тень, Люцифер и Иалдабаоф, жертвоприношения и сексуальная магия, Бог и Маммона — очень многие темы затрагивает автор, рассматривая их в макрокосме истории западного мира и микрокосме своей жизни. Все это само по себе интересно, но главное в этой книге — для большинства потенциальных читателей, надеюсь, особенно привлекательное и ценное, а для слабых духом пугающее и отвратительное, — то, что автор уделяет основное внимание «темным», «теневым», «противоречивым» и «странным» аспектам духовного поиска. Но, повторюсь, не модной «маргинальности» (читай «чернухи») ради, а ради установления истины, которая с древнейших времен все еще рождается в спорах. Не надо бояться «страшных» и «запретных» имен вроде Люцифера, Азазеля, Лилит и — о боже! — Кроули! Надо разбираться с тем, какие обстоятельства сделали их страшными и запретными для нашей культуры и для каждого из нас лично. Это и помогает нам делать Олег Телемский, бесстрашный трансгрессор и прогрессор.

Олег Телемский - На темной стороне Луны. Боги, демоны, архетипы, от Персефоны до Азазеля

М. : Касталия, 2017. - 537 с.

Олег Телемский - На темной стороне Луны. Боги, демоны, архетипы, от Персефоны до Азазеля - Содержание

Увидимся на темной стороне луны! От редактора

Предисловие

ЧАСТЬ 1 ВВЕДЕНИЕ. Что такое оккультизм

  • ГЛАВА 1. Основы эзотерического мировоззрения

  • ГЛАВА 2. Древние и классические мистерии

  • ГЛАВА 3. Гностицизм — оккультное христианство

  • ГЛАВА 4. Тайна ордена тамплиеров

  • ГЛАВА 5. Алхимия и герметизм

  • ГЛАВА 6. Розенкрейцеры и масоны: новые горизонты

  • ГЛАВА 7. Девятнадцатый век: романтический оккультизм

  • ГЛАВА 8. Карл Юнг: оккультная психология глубин

  • ГЛАВА 9. Учение Телемы

  • ГЛАВА 10. Другие оккультные феномены двадцатого века

    • Георгий Гурджиев и Школа Четвертого пути

    • Остин Осман Спеар и Магия Хаоса

    • Восток на Западе

    • Роберт Антон Уилсон

    • Карлос Кастанеда и нагуализм

    • Викка — незаконнорожденная дочь Телемы

    • Антон Шандор Лавей и сатанизм

  • ГЛАВА 11. Проблемы современного оккультизма

    • Популяризация оккультизма, или эзотерический "фаст-фуд"

    • Тоталитарный компонент в оккультизме

    • Шизотерика

    • Шаблон отказа от Эго

    • Утилитаризм, или духовный материализм

  • ГЛАВА 12. Проект "Касталия"

ЧАСТЬ 2 Предисловие Владислава Лебедько «Книга-Инициация

  • ГЛАВА 0. Ступени на другую сторону

  • ГЛАВА 1. Люцифер

  • ГЛАВА 2. Офитус (Змей)

  • ГЛАВА 3. Лилит

  • ГЛАВА 4. Алистер Кроули, его демон и его сын

  • ГЛАВА 5. Бабалон (Иштар)

  • ГЛАВА 6. Сет

  • ГЛАВА 7. Симон Маг (Фауст)

  • ГЛАВА 8. Мистер Джон Голт (Маммона)

  • ГЛАВА 9. Азазель

  • ГЛАВА 10. Акташ. Древние Боги

Послесловие

Ритуал Последнего Символа

  • Приложение 1 Инструкции по сексуальной магии

  • Приложение 2 Ритуал Нюит Бабалон

  • Приложение 3 Рекомендуемая литература

    • Аналитическая психология Юнга

    • Телема

    • Теория и практика оккультизма

    • Таро

    • Алхимия и герметизм

    • Каббала

    • Гностицизм

    • Художественная литература

  • Приложение 4 Касталийские ритуалы Колеса Года

  • Приложение 5 Стихи разных лет

