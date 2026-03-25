Телемский - На темной стороне Луны

Две части этой книги изначально задумывались Олегом Телемским как две отдельные работы: одну можно было бы назвать «очерками психоистории человечества», а другую — «очерками личной духовной истории автора». Но в процессе работы над книгой оба нарратива обрастали перекрестными ссылками и в конце концов настолько тесно срослись, что теперь представляют собой органическое целое — которое, впрочем, можно начинать читать с первой части, а можно и со второй. И это психологически очень правильно. Ведь, с одной стороны, психоистория человечества (ну, хорошо — западного человечества; эта книга не замахивается на охват всех мировых культур) отражается в духовной биографии каждого отдельного человека, а с другой стороны, она и складывается как векторная сумма, как доминирующая тенденция миллиардов индивидуальных духовных биографий. И в этом смысле один в поле вполне себе воин, как еще раз доказывает Олег Телемский не только своей книгой, но и своей яркой жизнью и подвижнической деятельностью.

Боги и демоны, инициация и падение, освобождение и порабощение, Душа Мира и Тень, Люцифер и Иалдабаоф, жертвоприношения и сексуальная магия, Бог и Маммона — очень многие темы затрагивает автор, рассматривая их в макрокосме истории западного мира и микрокосме своей жизни. Все это само по себе интересно, но главное в этой книге — для большинства потенциальных читателей, надеюсь, особенно привлекательное и ценное, а для слабых духом пугающее и отвратительное, — то, что автор уделяет основное внимание «темным», «теневым», «противоречивым» и «странным» аспектам духовного поиска. Но, повторюсь, не модной «маргинальности» (читай «чернухи») ради, а ради установления истины, которая с древнейших времен все еще рождается в спорах. Не надо бояться «страшных» и «запретных» имен вроде Люцифера, Азазеля, Лилит и — о боже! — Кроули! Надо разбираться с тем, какие обстоятельства сделали их страшными и запретными для нашей культуры и для каждого из нас лично. Это и помогает нам делать Олег Телемский, бесстрашный трансгрессор и прогрессор.

М. : Касталия, 2017. - 537 с.

Олег Телемский - На темной стороне Луны. Боги, демоны, архетипы, от Персефоны до Азазеля - Содержание

Увидимся на темной стороне луны! От редактора

Предисловие

ЧАСТЬ 1 ВВЕДЕНИЕ. Что такое оккультизм

ГЛАВА 1. Основы эзотерического мировоззрения

ГЛАВА 2. Древние и классические мистерии

ГЛАВА 3. Гностицизм — оккультное христианство

ГЛАВА 4. Тайна ордена тамплиеров

ГЛАВА 5. Алхимия и герметизм

ГЛАВА 6. Розенкрейцеры и масоны: новые горизонты

ГЛАВА 7. Девятнадцатый век: романтический оккультизм

ГЛАВА 8. Карл Юнг: оккультная психология глубин

ГЛАВА 9. Учение Телемы

ГЛАВА 10. Другие оккультные феномены двадцатого века Георгий Гурджиев и Школа Четвертого пути Остин Осман Спеар и Магия Хаоса Восток на Западе Роберт Антон Уилсон Карлос Кастанеда и нагуализм Викка — незаконнорожденная дочь Телемы Антон Шандор Лавей и сатанизм

ГЛАВА 11. Проблемы современного оккультизма Популяризация оккультизма, или эзотерический "фаст-фуд" Тоталитарный компонент в оккультизме Шизотерика Шаблон отказа от Эго Утилитаризм, или духовный материализм

ГЛАВА 12. Проект "Касталия"

ЧАСТЬ 2 Предисловие Владислава Лебедько «Книга-Инициация

ГЛАВА 0. Ступени на другую сторону

ГЛАВА 1. Люцифер

ГЛАВА 2. Офитус (Змей)

ГЛАВА 3. Лилит

ГЛАВА 4. Алистер Кроули, его демон и его сын

ГЛАВА 5. Бабалон (Иштар)

ГЛАВА 6. Сет

ГЛАВА 7. Симон Маг (Фауст)

ГЛАВА 8. Мистер Джон Голт (Маммона)

ГЛАВА 9. Азазель

ГЛАВА 10. Акташ. Древние Боги

Послесловие

Ритуал Последнего Символа