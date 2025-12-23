Телемский - Россыпи Бисера
Вопрос, выведенный в заглавие, может показаться очень простым. В самом деле, все мы смотрели хоть одну серию «Битвы экстрасенсов» и уж точно слышали такие фамилии, как Блаватская, Штайнер, Ошо или Папюс, книги которых мы традиционно находим в «оккультном» разделе книжного магазина.
Однако при серьёзном подходе становится ясно, что каждый из перечисленных (и не перечисленных) предлагает свое оригинальное учение, отличающееся от других не меньше, чем, скажем, индуистский эзотеризм Адвайты отличается от какой-нибудь новейшей школы биоэнергетики. Более того, совершенно ясно, что каждый из авторов, наряду с ценными прозрениями и ключами, тянет за собой целый ворох предрассудков, предубеждений, догм и прямых ошибок. Эти искажения могут быть порождены как духом времени, в котором жил и творил конкретный мистик, так и личным предубеждением. Как часто нам приходилось встречать очередного духовного учителя, объявляющего всех остальных в лучшем случае мошенниками, а в худшем — посланниками ада.
Итак, что же такое подлинный оккультизм и как отличить его от тех подделок, которыми сейчас полнится эфир? Сразу надо сказать — я здесь свидетель пристрастный. Ибо я свою традицию и мировоззрение давно обрел. Строго говоря, пристрастен каждый, и отношение исследователя к исследуемому зачастую влияет на это самое исследуемое, заставляя открывать ту грань, которую уже ожидает увидеть наблюдатель. Я могу лишь попытаться максимально абстрагироваться от своих координат и сформулировать некие общие принципы подлинной оккультной работы, отличающей любую серьезную традицию.
Олег Телемский - Россыпи Бисера - Теория и практика оккультизма
«Касталия», 2022. — 300 с.
ISBN 978-5-521-16436-3
Олег Телемский — Россыпи Бисера — Содержание
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Оккультизм
- На путях познания, или Что такое оккультизм
- Манифест оккультного ренессанса (История, Стратегии, Просвещение)
- О магии и её влиянии на культуру
- Парадигма 8, или Манифест
- Оккультная психология (Психотехники, Направленное воображение)
- О магическом имени и магическом корне
- Сакральная сексуальность и сексуальная магия
- О ритуальном жертвоприношении животных
- Размышления о магических сиддхах
- О врагах оккультиста (Энтропия, Эгоцентризм)
- О принципе агностицизма
- Эзотерика и её двойник
- Оккультизм значит тайна
- Магия и красота
- Внешний и внутренний круг
- Сотворение индивидуальности
- Теория двойного логоса
- Ренессанс — взлёт и падение оккультизма
- О теургии и гоэтии
- О Большой мистерии: вопросы и ответы
- Снова о богах
- Метафизика воды
- О добром боженьке, или Помни об Иерихоне
- О чёрных братьях
- Об Евангелии от Филиппа
- Прометей осаждённый (освобождённый?)
- О границах познания
- Реальный и ложный духовный опыт
- О принципе обучения
- О культурном уровне
- О предрассудках буквализма
- Первый ритуал как трансгрессия
- О магии Хаоса
- Почему я не люблю прикладную магию
- Воля и восприятие
- О реинкарнации
- О кастовом гештальте
- Личный миф
- Целостность или совершенство
- Исида под покрывалом
- О чёрной магии проклятий
- О зове в эзотеризм
- О единстве микрокосма и макрокосма
- Об эзотериках и шизотериках
- Сакральная антропология (Голем, Статист, Служитель, Ставка)
- Имена и значения
- Задача мага
- О личном и безличном взгляде
- О ставках, богах и божествах
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Каббала
- Заметки о Древе Жизни
- Сфиры древа жизни (Малкут, Йесод, Ход, Нецах, Тифарет, Гебура, Хесед, Даат, Бина, Хокма, Кетер)
- Топология Древа Жизни
- Уровни истины и Древо Жизни
- Стадии инициации и структура Древа Жизни
- Этапы пути и Древо Жизни
- О сущности клипот
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