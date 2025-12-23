Вопрос, выведенный в заглавие, может показаться очень простым. В самом деле, все мы смотрели хоть одну серию «Битвы экстрасенсов» и уж точно слышали такие фамилии, как Блаватская, Штайнер, Ошо или Папюс, книги которых мы традиционно находим в «оккультном» разделе книжного магазина.

Однако при серьёзном подходе становится ясно, что каждый из перечисленных (и не перечисленных) предлагает свое оригинальное учение, отличающееся от других не меньше, чем, скажем, индуистский эзотеризм Адвайты отличается от какой-нибудь новейшей школы биоэнергетики. Более того, совершенно ясно, что каждый из авторов, наряду с ценными прозрениями и ключами, тянет за собой целый ворох предрассудков, предубеждений, догм и прямых ошибок. Эти искажения могут быть порождены как духом времени, в котором жил и творил конкретный мистик, так и личным предубеждением. Как часто нам приходилось встречать очередного духовного учителя, объявляющего всех остальных в лучшем случае мошенниками, а в худшем — посланниками ада.

Итак, что же такое подлинный оккультизм и как отличить его от тех подделок, которыми сейчас полнится эфир? Сразу надо сказать — я здесь свидетель пристрастный. Ибо я свою традицию и мировоззрение давно обрел. Строго говоря, пристрастен каждый, и отношение исследователя к исследуемому зачастую влияет на это самое исследуемое, заставляя открывать ту грань, которую уже ожидает увидеть наблюдатель. Я могу лишь попытаться максимально абстрагироваться от своих координат и сформулировать некие общие принципы подлинной оккультной работы, отличающей любую серьезную традицию.

Олег Телемский - Россыпи Бисера - Теория и практика оккультизма

«Касталия», 2022. — 300 с.

ISBN 978-5-521-16436-3

Олег Телемский — Россыпи Бисера — Содержание