Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры - Древняя традиция в современном мире
Иудаика
В конце XIX века, во время своего расцвета, реформаторский иудаизм всецело доминировал в жизни американских евреев. В 1881 г. из приблизительно 200 крупных конгрегации, существовавших в США на тот момент, лишь около десятка были ортодоксальными, а остальные — реформаторскими (консервативного иудаизма тогда еще не было). Если бы не эти ортодоксальные конгрегации, то для миллионов евреев, прибывших в Соединенные Штаты в период с 1881 по 1924 гг. реформаторский иудаизм стал бы единственным направлением иудаизма для всех утилитарных целей. Рабби Исаак Майер Вайз — ведущая фигура в реформизме XIX века — был уверен, что так и будет, и выпустил молитвенник под названием Minhag America («Религиозная традиция Америки»), который, по его мнению, должен был подойти всем американским евреям.
И хотя в Европе реформаторский иудаизм объединял как тех евреев, которые хотели ввести умеренные религиозные нововведения^ так и тех, кто намеревался произвести масштабные перемены, та разновидность этого течения, которая одержала победу в Америке XIX века, была более радикальной. Как правило, мужчины должны были снимать головные уборы во время проведения реформаторской религиозной службы (см. Кипа), ритуальные предписания по питанию и другим аспектам были объявлены добровольными, а в некоторых синагогах даже перенесли главную еженедельную службу с субботы на воскресенье. Религиозные службы в большинстве реформаторских синагог проводились в основном на английском языке, а не на иврите.
Реформисты рассматривали общественную деятельность, а не соблюдение ритуалов, как основное требование к последователям иудаизма. В тексте Питсбургской платформы, документе, принятом в 1885 году и сформулировавшем основные положения реформистского движения, говорилось, что миссия иудаизма состоит в «решении на основе праведности и справедливости проблем, предлагаемых ... нынешней организацией общества».
Раввин Иосиф Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры - Книга вторая - Древняя традиция в современном мире
Раввин Иосиф Телушкин ; пер. с англ. Г. Порогер, С. Демин
Ростов н/Д : Феникс ; Краснодар : Неоглори, 2010. — 494, [2] с. — (Иудаика).
ISBN 978-5-222-16035-0 (ООО «Феникс»)
ISBN 978-5-903876-24-2 (ООО «Неоглори»)
Раввин Иосиф Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры - Книга вторая - Древняя традиция в современном мире - Содержание
I. Жизнь американских евреев
- 1.Письмо Джорджа Вашингтона к евреям Ньюпорта, штат Род-Айленд, 1790 год
- 2. Реформизм в иудаизме
- 3. Питсбургская платформа, 1885 год. Колумбусская платформа, 1937 год
- 4. Консервативный иудаизм
- 5. Университет Иешива
- 6. Остров Эллис. Нижний Ист-Сайд
- 7. Галвестонская программа
- 8. «Потовыжималки»
- 9. Дело Лео Франка
- 10. Еврейские организации
- 11. Генриетта Сольд (1860-1945). Хадасса
- 12. Луи Брандайз (1856-1941)
- 13. Альберт Эйнштейн
- 14. Рабби Иосеф Соловейчик (1903-1993)
- 15.Рабби Авраам Иешуа Гешель (1907-1972)
- 16.Рабби Мордехай Каплан (1881-1983). Реконструктивизм
II.Советские евреи
- 17. Биробиджан
- 18. Дело врачей
- 19. Празднование советскими евреями Симхат-Тора...
- 20. Отказники
- 21. «Узники совести»
- 22. Поправка Джексона—Вэника. Ослабление напряженности
- 23. Движение советских евреев
- 24. «Отпусти народ мой!» Am Yisrael Chai
- 25. Свернувшие с пути/Neshira
III.Антисемитизм
- 26. «Христоубийцы»
- 27. Иуда Искариот
- 28. Кровавый навет, или Обвинение в ритуальном убийстве
- 29. Шейлок
- 30. Антисемитизм
- 31. «Протоколы сионских мудрецов»
- 32. Богоубийство. Папа Римский Иоанн XXIII (1958-1963)
- 33.Ненавидящие себя евреи
IV.Еврейские тексты
- 34. Апокрифы
- 35. «Этика отцов»/Pirkei Avot
- 36. «Наставник заблудших»/Moreh Nevukhim
- 37. Респонсы/ She dot ve-Teshuvot
- 38. Мишне Тора
- 39. Зогар
- 40. Рим и Иерусалим, 1862
- 41. Талмуд Штайнзальца
V. Еврейская этика и основные вероучения
- 42. Заповедь/Mitzvah
- 43. По образу Божьему
- 44. «Пред слепым не клади претыкания» (Ваикра, 19:14)
- 45. «Правды, правды ищи» (Дварим, 16:20)
- 46. «Око за око» (Шмот, 21:24)
- 47. «Ибо чужеземцами вы были в стране Египет» (Шмот, 22:20; Ваикра, 19:34; Дварим, 10:19) ....
- 48. «Чужеземца, сироту и вдову не притесняйте» (Дварим, 24:17, 27:19; Иеремия, 22:3)
- 49. «Да не будут наказуемы смертью отцы за детей, и дети да не будут наказуемы смертью за отцов» (Дварим, 24:16)
- 50. Избранный народ
- 51. «Кто сказал, что твоя кровь краснее?» (Псахим, 25б)
- 52. Семь законов Ноаха (Ноя)
- 53. Страх Божий
- 54. Цдака
- 55. Менч, Менчлихкайт
- 56. Цадик
- 57. Киддуш ха-Шем, хиллул ха- Шем
- 58. Выкуп пленных/Pidyon Shvuyim
- 59. Вопрос о жизни и смерти/Pikuakh Nefesh
- 60. Злословие/Lashon ha-Ra
- 61. Предотвращение жестокости к животным/ TzaAr BaAlei Khayyim
- 62. Почитание родителей/Kibud Av Va'Em
- 63. «Кто спасет одну жизнь — спасет целый мир»...
- 64. Посещение больных/Bikur Kholim
- 65. Акт доброй воли/Gemilut Khesed
- 66. Гостеприимство/ Hakhnasat Orkhim
- 67. Праведные неевреи/Hasidei Ummot ha-Olam
- 68. Семейная гармония/Shalom Bayit
- 69. Нельзя говорить:«Я только выполнял приказ»/ Ain Shaliak Le-Dvar Aveirah (Киддушин, 42б)....
- 70. Раскаяние/Teshuva
- 71. Yetzer ha-Tov, Yetzer ha~Ra
- 72. Мессия/Ma-Shi-Akh
- 73. Загробная жизнь/Olam ha-Ba
- 74. Этический монотеизм
- 75. Божественное провидение/Hashgakha Pratit
- 76. Идолопоклонство/ЛиоЛай Zara
- 77. Теодицея
- 78. Изучение Торы/Talmud Torah
VI.Еврейский календарь и еврейские праздники
- 79.Схема еврейских праздников по лунному и солнечному календарям
- 80. Новый год/Рош-ха-Шана
- 81. Ташлих
- 82. «Десять дней трепета»/Aseret Ymei Teshuva
- 83. Иом-Кипур
- 84. Суккот, сукка, лулав и этрог. Шмини Ацерет..
- 85. Холь ха-Моэд
- 86. Симхат-Тора
- 87. Ханука
- 88. Ту бе-Шват
- 89. Пурим
- 90. Маот Хиттим
- 91. Песах/Pesach
- 92. Агада
- 93. Седер. Маца. Марор. Четыре чаши вина. Чаша Элиягу. Афикоман
- 94. День памяти Холокоста/#сш ха-Шоа
- 95. День независимости Израиля/Иом ха-Аи,маут. День памяти/Иом ха-Зикарон
- 96. Лаг- Баомер
- 97. День Иерусалима/Иом-Иерушалаим
- 98. Счисление О мер. Шавуот. Тикун
- 99. Три не дели/Девять дней
- 100. Девятое ава/Tisha Ее av
- 101. Малые посты
- 102. Новый месяц/Рош-ходеш
- 103. Суббота/Шаббат
- 104. Субботний ритуал в доме
- 105. Третья трапеза/Шалош Сеудот
- 106. Гавдала
VII. Жизненный цикл
- 107. Обрезание/Брит-лшла. Выкуп первенцев/ Пидьон ха-Бен. Наречение имен девочкам
- 108. Бар-мицва и бат-мицва
- 109. Ауфруф. Свадебная церемония/Киддушин. Шева Брахот. Разбивание стакана. Молодожены/Ха/шш Векала
- 110. Брачный контракт/Ктуба
- 111. Миква. Законы семейной чистоты/ Тахарат ха-Мишпаха
- 112. Бейт-Дин
- 113. Еврейский развод/Геш. Агуна
- 114. Новообращенный/Гер
- 115. Похоронные общества/Xeepa Каддиша
- 116. Криа. Шива. Траур. Avexlui
- 117. Траурный Каддиш. Иорцайт. Изкор
- 118. Мезуза
- 119. Кошер, кашрут. Милхиг, флейшиг, парвэ. Ритуальный забой/Шхита. Машгиях
VIII. Синагога и богослужение
- 120. Храм/Синагога/Шул/Штибл
- 121. Миньян
- 122. Мехица
- 123. Посвящение в раввины/Смиха
- 124. Термины, используемые в синагоге
- 125. Сидур. Махзор. Утренняя служба/Шахарит. Полуденная служба/Минха. Вечерняя служба/ Маарив. Дополнительная служба в субботу и на праздники/Myсаф
- 126. Свиток Торы/Сефер Тора
- 127. Недельный отрывок Торы/Паршат ха-Шавуа. Хафтора. Двар Тора
- 128. Алия. Священник, Левит, Израильтянин/ Коген, Леей, Исраэлъ
- 129. Священническое благословение/Коганьш
- 130. Цицит
- 131. Тфилин
- 132. Кипа или ермолка
- 133. Некоторые молитвы
- 134. SKma Yisrael — Слушай, Израиль
- 135. Благословение/Браха. Ха-моци. Благодарение после еды/Биркат ха-Мазон. Ше-хе-ши-яну
Раввин Иосиф Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры - Книга вторая - Древняя традиция в современном мире - Жизнь американских евреев
Письмо Джорджа Вашингтона к евреям Ньюпорта, штат Род-айленд, 1790 год.
США стали первой страной, предоставившей евреям равные права с остальными гражданами. В отличие от Европы, в Америке евреям никогда не приходилось отстаивать свои политические и гражданские свободы — они имели их со времен образования государства. Неудивительно, что две тысячи евреев, проживавших в Соединенных Штатах во времена Американской революции (большую часть из них представляли потомки евреев, изгнанных из Испании в 1492 г.), испытывали глубокую благодарность по отношению к отцам-основателям государства. Когда в августе 1790 г. Джордж Вашингтон, недавно избранный на пост президента, посетил Ньюпорт, расположенный в Род-Айленде, ему вручили теплое и проникнутое любовью письмо от членов ньюпортской конгрегации со словами: «Прежде, будучи лишенными личных прав свободных граждан, — писали евреи президенту, — ...мы теперь видим правление, которое зиждется на величии людей... в основу которого положены человеколюбие, взаимное доверие и народная добродетель».
Похоже, что это письмо глубоко тронуло Джорджа Вашингтона, и он написал пространный ответ, в котором постарался заверить еврейское сообщество в том, что Америка будет открыта для них всегда: «Пусть дети рода Авраамова пребывают на земле этой, — писал он, — будут достойными и наслаждаются доброжелательностью других жителей, и каждый будет пребывать в безопасности в сени своего виноградника или смоковницы, и не будет никого, кто бы вселял в них страх». Далее Джордж Вашингтон описал тот вид общества, который он хотел бы построить в Соединенных Штатах: «Правительство... которое не попустительствует нетерпимости... не поощряет гонения ... требует лишь того, чтобы те, кто живет под его защитой, вели себя как добропорядочные граждане».
Безусловно, видение Джорджем Вашингтоном Соединенных Штатов было достаточно приукрашенным, так как обращение с американскими неграми никак не вязалось с образом общества, в котором «не попустительствуют нетерпимости». Тем не менее отношение к евреям в Америке было на редкость толерантным. Даже во Франции, где эмансипация евреев произошла лишь год спустя, никто из руководителей государства не выступал с выражением теплоты в отношении «детей рода Авраамова». Только в
Америке равноправие евреев рассматривалось как нечто само собой разумеющееся, и евреи чувствовали, что к ним там относятся иначе, чем просто к чужакам, которых терпят. Письмо президента распространили среди множества людей, и американские евреи стали рассматривать эту бумагу как некую «Великую хартию вольностей».
Источник по теме. Полный текст письма Джорджа Вашингтона евреям Ньюпорта приводится у Авраама Карпа в работе «Пристанище и дом: история евреев в Америке», стр. 22—23.
Спасибо
Спасибо за работу - 2-х томник Телушкина - замечательная энциклопедия еврейской жизни и культуры!