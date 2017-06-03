Реформисты рассматривали общественную деятельность, а не соблюдение ритуалов, как основное требование к последователям иудаизма. В тексте Питсбургской платформы, документе, принятом в 1885 году и сформулировавшем основные положения реформистского движения, говорилось, что миссия иудаизма состоит в «решении на основе праведности и справедливости проблем, предлагаемых ... нынешней организацией общества».

И хотя в Европе реформаторский иудаизм объединял как тех евреев, которые хотели ввести умеренные религиозные нововведения^ так и тех, кто намеревался произвести масштабные перемены, та разновидность этого течения, которая одержала победу в Америке XIX века, была более радикальной. Как правило, мужчины должны были снимать головные уборы во время проведения реформаторской религиозной службы (см. Кипа), ритуальные предписания по питанию и другим аспектам были объявлены добровольными, а в некоторых синагогах даже перенесли главную еженедельную службу с субботы на воскресенье. Религиозные службы в большинстве реформаторских синагог проводились в основном на английском языке, а не на иврите.

В конце XIX века, во время своего расцвета, реформаторский иудаизм всецело доминировал в жизни американских евреев. В 1881 г. из приблизительно 200 крупных конгрегации, существовавших в США на тот момент, лишь около десятка были ортодоксальными, а остальные — реформаторскими (консервативного иудаизма тогда еще не было). Если бы не эти ортодоксальные конгрегации, то для миллионов евреев, прибывших в Соединенные Штаты в период с 1881 по 1924 гг. реформаторский иудаизм стал бы единственным направлением иудаизма для всех утилитарных целей. Рабби Исаак Майер Вайз — ведущая фигура в реформизме XIX века — был уверен, что так и будет, и выпустил молитвенник под названием Minhag America («Религиозная традиция Америки»), который, по его мнению, должен был подойти всем американским евреям.

ISBN 978-5-222-16035-0 (ООО «Феникс»)

ISBN 978-5-903876-24-2 (ООО «Неоглори»)

Раввин Иосиф Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры - Книга вторая - Древняя традиция в современном мире - Содержание

I. Жизнь американских евреев

1.Письмо Джорджа Вашингтона к евреям Ньюпорта, штат Род-Айленд, 1790 год

2. Реформизм в иудаизме

Реформизм в иудаизме 3. Питсбургская платформа, 1885 год. Колумбусская платформа, 1937 год

Питсбургская платформа, 1885 год. Колумбусская платформа, 1937 год 4. Консервативный иудаизм

Консервативный иудаизм 5. Университет Иешива

Университет Иешива 6. Остров Эллис. Нижний Ист-Сайд

Остров Эллис. Нижний Ист-Сайд 7. Галвестонская программа

Галвестонская программа 8. «Потовыжималки»

«Потовыжималки» 9. Дело Лео Франка

Дело Лео Франка 10. Еврейские организации

Еврейские организации 11. Генриетта Сольд (1860-1945). Хадасса

Генриетта Сольд (1860-1945). Хадасса 12. Луи Брандайз (1856-1941)

Луи Брандайз (1856-1941) 13. Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн 14. Рабби Иосеф Соловейчик (1903-1993)

Рабби Иосеф Соловейчик (1903-1993) 15.Рабби Авраам Иешуа Гешель (1907-1972)

16.Рабби Мордехай Каплан (1881-1983). Реконструктивизм

II.Советские евреи

17. Биробиджан

Биробиджан 18. Дело врачей

Дело врачей 19. Празднование советскими евреями Симхат-Тора...

Празднование советскими евреями Симхат-Тора... 20. Отказники

Отказники 21. «Узники совести»

«Узники совести» 22. Поправка Джексона—Вэника. Ослабление напряженности

Поправка Джексона—Вэника. Ослабление напряженности 23. Движение советских евреев

Движение советских евреев 24. «Отпусти народ мой!» Am Yisrael Chai

«Отпусти народ мой!» Am Yisrael Chai 25. Свернувшие с пути/Neshira

III.Антисемитизм

26. «Христоубийцы»

«Христоубийцы» 27. Иуда Искариот

Иуда Искариот 28. Кровавый навет, или Обвинение в ритуальном убийстве

Кровавый навет, или Обвинение в ритуальном убийстве 29. Шейлок

Шейлок 30. Антисемитизм

Антисемитизм 31. «Протоколы сионских мудрецов»

«Протоколы сионских мудрецов» 32. Богоубийство. Папа Римский Иоанн XXIII (1958-1963)

Богоубийство. Папа Римский Иоанн XXIII (1958-1963) 33.Ненавидящие себя евреи

IV.Еврейские тексты

34. Апокрифы

Апокрифы 35. «Этика отцов»/Pirkei Avot

«Этика отцов»/Pirkei Avot 36. «Наставник заблудших»/Moreh Nevukhim

«Наставник заблудших»/Moreh Nevukhim 37. Респонсы/ She dot ve-Teshuvot

Респонсы/ She dot ve-Teshuvot 38. Мишне Тора

Мишне Тора 39. Зогар

Зогар 40. Рим и Иерусалим, 1862

Рим и Иерусалим, 1862 41. Талмуд Штайнзальца

V. Еврейская этика и основные вероучения

42. Заповедь/Mitzvah

Заповедь/Mitzvah 43. По образу Божьему

По образу Божьему 44. «Пред слепым не клади претыкания» (Ваикра, 19:14)

«Пред слепым не клади претыкания» (Ваикра, 19:14) 45. «Правды, правды ищи» (Дварим, 16:20)

«Правды, правды ищи» (Дварим, 16:20) 46. «Око за око» (Шмот, 21:24)

«Око за око» (Шмот, 21:24) 47. «Ибо чужеземцами вы были в стране Египет» (Шмот, 22:20; Ваикра, 19:34; Дварим, 10:19) ....

«Ибо чужеземцами вы были в стране Египет» (Шмот, 22:20; Ваикра, 19:34; Дварим, 10:19) .... 48. «Чужеземца, сироту и вдову не притесняйте» (Дварим, 24:17, 27:19; Иеремия, 22:3)

«Чужеземца, сироту и вдову не притесняйте» (Дварим, 24:17, 27:19; Иеремия, 22:3) 49. «Да не будут наказуемы смертью отцы за детей, и дети да не будут наказуемы смертью за отцов» (Дварим, 24:16)

«Да не будут наказуемы смертью отцы за детей, и дети да не будут наказуемы смертью за отцов» (Дварим, 24:16) 50. Избранный народ

Избранный народ 51. «Кто сказал, что твоя кровь краснее?» (Псахим, 25б)

«Кто сказал, что твоя кровь краснее?» (Псахим, 25б) 52. Семь законов Ноаха (Ноя)

Семь законов Ноаха (Ноя) 53. Страх Божий

Страх Божий 54. Цдака

Цдака 55. Менч, Менчлихкайт

Менч, Менчлихкайт 56. Цадик

Цадик 57. Киддуш ха-Шем, хиллул ха- Шем

Киддуш ха-Шем, хиллул ха- Шем 58. Выкуп пленных/Pidyon Shvuyim

Выкуп пленных/Pidyon Shvuyim 59. Вопрос о жизни и смерти/Pikuakh Nefesh

Вопрос о жизни и смерти/Pikuakh Nefesh 60. Злословие/Lashon ha-Ra

Злословие/Lashon ha-Ra 61. Предотвращение жестокости к животным/ TzaAr BaAlei Khayyim

Предотвращение жестокости к животным/ TzaAr BaAlei Khayyim 62. Почитание родителей/Kibud Av Va'Em

Почитание родителей/Kibud Av Va'Em 63. «Кто спасет одну жизнь — спасет целый мир»...

«Кто спасет одну жизнь — спасет целый мир»... 64. Посещение больных/Bikur Kholim

Посещение больных/Bikur Kholim 65. Акт доброй воли/Gemilut Khesed

Акт доброй воли/Gemilut Khesed 66. Гостеприимство/ Hakhnasat Orkhim

Гостеприимство/ Hakhnasat Orkhim 67. Праведные неевреи/Hasidei Ummot ha-Olam

Праведные неевреи/Hasidei Ummot ha-Olam 68. Семейная гармония/Shalom Bayit

Семейная гармония/Shalom Bayit 69. Нельзя говорить:«Я только выполнял приказ»/ Ain Shaliak Le-Dvar Aveirah (Киддушин, 42б)....

Нельзя говорить:«Я только выполнял приказ»/ Ain Shaliak Le-Dvar Aveirah (Киддушин, 42б).... 70. Раскаяние/Teshuva

Раскаяние/Teshuva 71. Yetzer ha-Tov, Yetzer ha~Ra

Yetzer ha-Tov, Yetzer ha~Ra 72. Мессия/Ma-Shi-Akh

Мессия/Ma-Shi-Akh 73. Загробная жизнь/Olam ha-Ba

Загробная жизнь/Olam ha-Ba 74. Этический монотеизм

Этический монотеизм 75. Божественное провидение/Hashgakha Pratit

Божественное провидение/Hashgakha Pratit 76. Идолопоклонство/ЛиоЛай Zara

Идолопоклонство/ЛиоЛай Zara 77. Теодицея

Теодицея 78. Изучение Торы/Talmud Torah

VI.Еврейский календарь и еврейские праздники

79.Схема еврейских праздников по лунному и солнечному календарям

80. Новый год/Рош-ха-Шана

Новый год/Рош-ха-Шана 81. Ташлих

Ташлих 82. «Десять дней трепета»/Aseret Ymei Teshuva

«Десять дней трепета»/Aseret Ymei Teshuva 83. Иом-Кипур

Иом-Кипур 84. Суккот, сукка, лулав и этрог. Шмини Ацерет..

Суккот, сукка, лулав и этрог. Шмини Ацерет.. 85. Холь ха-Моэд

Холь ха-Моэд 86. Симхат-Тора

Симхат-Тора 87. Ханука

Ханука 88. Ту бе-Шват

Ту бе-Шват 89. Пурим

Пурим 90. Маот Хиттим

Маот Хиттим 91. Песах/Pesach

Песах/Pesach 92. Агада

Агада 93. Седер. Маца. Марор. Четыре чаши вина. Чаша Элиягу. Афикоман

Седер. Маца. Марор. Четыре чаши вина. Чаша Элиягу. Афикоман 94. День памяти Холокоста/#сш ха-Шоа

День памяти Холокоста/#сш ха-Шоа 95. День независимости Израиля/Иом ха-Аи,маут. День памяти/Иом ха-Зикарон

День независимости Израиля/Иом ха-Аи,маут. День памяти/Иом ха-Зикарон 96. Лаг- Баомер

Лаг- Баомер 97. День Иерусалима/Иом-Иерушалаим

День Иерусалима/Иом-Иерушалаим 98. Счисление О мер. Шавуот. Тикун

Счисление О мер. Шавуот. Тикун 99. Три не дели/Девять дней

Три не дели/Девять дней 100. Девятое ава/Tisha Ее av

Девятое ава/Tisha Ее av 101. Малые посты

Малые посты 102. Новый месяц/Рош-ходеш

Новый месяц/Рош-ходеш 103. Суббота/Шаббат

Суббота/Шаббат 104. Субботний ритуал в доме

Субботний ритуал в доме 105. Третья трапеза/Шалош Сеудот

Третья трапеза/Шалош Сеудот 106. Гавдала

VII. Жизненный цикл

107. Обрезание/Брит-лшла. Выкуп первенцев/ Пидьон ха-Бен. Наречение имен девочкам

Обрезание/Брит-лшла. Выкуп первенцев/ Пидьон ха-Бен. Наречение имен девочкам 108. Бар-мицва и бат-мицва

Бар-мицва и бат-мицва 109. Ауфруф. Свадебная церемония/Киддушин. Шева Брахот. Разбивание стакана. Молодожены/Ха/шш Векала

Ауфруф. Свадебная церемония/Киддушин. Шева Брахот. Разбивание стакана. Молодожены/Ха/шш Векала 110. Брачный контракт/Ктуба

Брачный контракт/Ктуба 111. Миква. Законы семейной чистоты/ Тахарат ха-Мишпаха

Миква. Законы семейной чистоты/ Тахарат ха-Мишпаха 112. Бейт-Дин

Бейт-Дин 113. Еврейский развод/Геш. Агуна

Еврейский развод/Геш. Агуна 114. Новообращенный/Гер

Новообращенный/Гер 115. Похоронные общества/Xeepa Каддиша

Похоронные общества/Xeepa Каддиша 116. Криа. Шива. Траур. Avexlui

Криа. Шива. Траур. Avexlui 117. Траурный Каддиш. Иорцайт. Изкор

Траурный Каддиш. Иорцайт. Изкор 118. Мезуза

Мезуза 119. Кошер, кашрут. Милхиг, флейшиг, парвэ. Ритуальный забой/Шхита. Машгиях

VIII. Синагога и богослужение

120. Храм/Синагога/Шул/Штибл

Храм/Синагога/Шул/Штибл 121. Миньян

Миньян 122. Мехица

Мехица 123. Посвящение в раввины/Смиха

Посвящение в раввины/Смиха 124. Термины, используемые в синагоге

Термины, используемые в синагоге 125. Сидур. Махзор. Утренняя служба/Шахарит. Полуденная служба/Минха. Вечерняя служба/ Маарив. Дополнительная служба в субботу и на праздники/Myсаф

Сидур. Махзор. Утренняя служба/Шахарит. Полуденная служба/Минха. Вечерняя служба/ Маарив. Дополнительная служба в субботу и на праздники/Myсаф 126. Свиток Торы/Сефер Тора

Свиток Торы/Сефер Тора 127. Недельный отрывок Торы/Паршат ха-Шавуа. Хафтора. Двар Тора

Недельный отрывок Торы/Паршат ха-Шавуа. Хафтора. Двар Тора 128. Алия. Священник, Левит, Израильтянин/ Коген, Леей, Исраэлъ

Алия. Священник, Левит, Израильтянин/ Коген, Леей, Исраэлъ 129. Священническое благословение/Коганьш

Священническое благословение/Коганьш 130. Цицит

Цицит 131. Тфилин

Тфилин 132. Кипа или ермолка

Кипа или ермолка 133. Некоторые молитвы

Некоторые молитвы 134. SKma Yisrael — Слушай, Израиль

SKma Yisrael — Слушай, Израиль 135. Благословение/Браха. Ха-моци. Благодарение после еды/Биркат ха-Мазон. Ше-хе-ши-яну

Раввин Иосиф Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры - Книга вторая - Древняя традиция в современном мире - Жизнь американских евреев

Письмо Джорджа Вашингтона к евреям Ньюпорта, штат Род-айленд, 1790 год.

США стали первой страной, предоставившей евреям равные права с остальными гражданами. В отличие от Европы, в Америке евреям никогда не приходилось отстаивать свои политические и гражданские свободы — они имели их со времен образования государства. Неудивительно, что две тысячи евреев, проживавших в Соединенных Штатах во времена Американской революции (большую часть из них представляли потомки евреев, изгнанных из Испании в 1492 г.), испытывали глубокую благодарность по отношению к отцам-основателям государства. Когда в августе 1790 г. Джордж Вашингтон, недавно избранный на пост президента, посетил Ньюпорт, расположенный в Род-Айленде, ему вручили теплое и проникнутое любовью письмо от членов ньюпортской конгрегации со словами: «Прежде, будучи лишенными личных прав свободных граждан, — писали евреи президенту, — ...мы теперь видим правление, которое зиждется на величии людей... в основу которого положены человеколюбие, взаимное доверие и народная добродетель».

Похоже, что это письмо глубоко тронуло Джорджа Вашингтона, и он написал пространный ответ, в котором постарался заверить еврейское сообщество в том, что Америка будет открыта для них всегда: «Пусть дети рода Авраамова пребывают на земле этой, — писал он, — будут достойными и наслаждаются доброжелательностью других жителей, и каждый будет пребывать в безопасности в сени своего виноградника или смоковницы, и не будет никого, кто бы вселял в них страх». Далее Джордж Вашингтон описал тот вид общества, который он хотел бы построить в Соединенных Штатах: «Правительство... которое не попустительствует нетерпимости... не поощряет гонения ... требует лишь того, чтобы те, кто живет под его защитой, вели себя как добропорядочные граждане».

Безусловно, видение Джорджем Вашингтоном Соединенных Штатов было достаточно приукрашенным, так как обращение с американскими неграми никак не вязалось с образом общества, в котором «не попустительствуют нетерпимости». Тем не менее отношение к евреям в Америке было на редкость толерантным. Даже во Франции, где эмансипация евреев произошла лишь год спустя, никто из руководителей государства не выступал с выражением теплоты в отношении «детей рода Авраамова». Только в

Америке равноправие евреев рассматривалось как нечто само собой разумеющееся, и евреи чувствовали, что к ним там относятся иначе, чем просто к чужакам, которых терпят. Письмо президента распространили среди множества людей, и американские евреи стали рассматривать эту бумагу как некую «Великую хартию вольностей».

Источник по теме. Полный текст письма Джорджа Вашингтона евреям Ньюпорта приводится у Авраама Карпа в работе «Пристанище и дом: история евреев в Америке», стр. 22—23.