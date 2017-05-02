Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры
Иудаика
Еврейская жизнь в Соединенных Штатах процветает, равно как и еврейское невежество. Десятки, если не сотни, тысяч подростков и взрослых евреев стремятся участвовать в жизни еврейства — даже в качестве еврейских лидеров, — все время надеясь, что никто не узнает их печальную тайну: как евреи они безграмотны. Большинство современных евреев либо вовсе невежественны относительно самых фундаментальных понятий иудаизма, наиболее значимых фактов из истории евреев и их современной жизни, либо имеет о них весьма смутное представление. Они могут назвать вам три составляющих Троицы, но столкнутся с большими сложностями при необходимости разъяснить термин мицва. Они знают, что было с Колумбом в 1492 году, но не о том важном событии, которое потрясло весь еврейский мир в то же время (см. Изгнание из Испании).
На протяжении последних пятнадцати лет, когда мне довелось читать лекции более чем в трехстах еврейских общинах более чем тридцати штатов, я неизменно сталкивался с неудовлетворенностью, испытываемой многими евреями от своей невежественности относительно базовых еврейских понятий. Мои аудитории отражали весь спектр еврейской жизни в Америке: группы из синагог реформаторов, консерваторов и ортодоксов, Хадасса (Женская сионистская организация Америки. — Прим, переводчика), Еврейское объединение (UJA), еврейские федерации, центры еврейских общин, учащиеся средних школ и колледжей. Несмотря на различие мнений в этих, не сопоставимых друг с другом, аудиториях, по крайней мере они схожи в одном вопросе: иметь доступный источник базовой информации об иудаизме и еврейской жизни. Люди сильно нуждаются в этом. Они обольщаются известиями, что в Десяти Заповедях нет повеления не убивать, — в библейском стихе говорится: «Тебе не следует убивать» — и выводами на основе этого семантического отличия относительно иудейского отношения к пацифизму и смертной казни. Они спорят и приходят в восторг, узнав, что термин мицва означает «предписание», а не «благодеяние», и пытаются выяснить, почему Талмуд ставит поступки, совершаемые как обязанность, выше тех, что совершаются добровольно.
Именно стремление предоставить подобный ресурс подвигло меня на то, чтобы посвятить последние два с половиной года написанию этой книги. Хотя она замышлялась как энциклопедия, я постарался написать ее так, чтобы она читалась как повествование, а не как справочник. Поэтому статьи скомпонованы по темам, а не в алфавитном порядке, что позволяет последовательно ознакомиться со всем разделом (например, Библия, современная история евреев, еврейская нравственность).
По той же причине стиль изложения основан больше на событиях, чем на сухих фактах. Когда вы прочтете главу, я надеюсь, вы поймете не только историческое или обрядовое значение определенного понятия, но и получите достаточно хорошее представление о том, как оно используется в повседневной жизни.
«Энциклопедия еврейской культуры» может быть использована в качестве учебника, для чтения его раздел за разделом, чтобы получить общее представление об иудаизме и истории евреев, либо же в качестве справочника, к которому можно обращаться при необходимости прояснить определенное понятие. Я надеюсь, что книга сможет оказать практическую помощь тем, кто подумывает об обращении в иудаизм, а также тем иудеям, которые никогда не получали систематического иудейского образования. Такого рода люди часто жаловались мне, что чувствуют свою необразованность в области иудейской лексики, которой, как им кажется, владеют другие, и в то же время они стесняются признаться в своем невежестве, спрашивая о значении того или иного термина или выражения.
Раввин Иосиф Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры - Книга первая - От Библии до Холокоста
Раввин Иосиф Телушкин ; пер. с англ. С. Демина.
Ростов н/Д : Феникс ; Краснодар : Неоглори, 2009. — 813, [3] с.
Иудаика
ISBN 978-5-222.157124 (ООО «Феникс»)
ISBN 978-5-903876-10-5 (ООО «Неоглори»)
Серия «Иудаика»
Перевод с английского С. Демина
Rabbi Joseph Telushkin Jewish literacy
В оформлении книги использован фрагмент картины Виктора Бриндатча «Исход евреев из Египта»
Раввин Иосиф Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры - Книга первая - От Библии до Холокоста - Содержание
Выражение признательности
Введение
I. Библия
- 1. Танах: Тора, Неви'им/Пророки, Кетувим/Писания .
- 2. Адам и Ева. Сад Эдема
- 3. Каин и Авель (Бытие, 4:1—16).
- «Разве я сторож брату моему?»
- 4. Ноев ковчег (Бытие, 6—8)
- 5. Патриархи: Авраам, Ицхак и Яаков
- 6. Праматери: Сарра, Ревекка, Рахиль и Лия
- 7. Содом и Гоморра (Бытие, 18:16—19:38)
- 8. Связывание Ицхака/Акес1ат YitzchaK
- 9. «Голос, голос Яакова, а руки, руки Эсава» (Бытие, 27:22)
- 10.Яаков/Исраэль (Бытие, 32:28—29)
- 11. Иосиф и его братья (Бытие, 37:39—50)
- 12. Семь тучных лет, семь тощих лет (Бытие, 41)
- 13. Двенадцать колен
- 14. Моисей / Моше
- 15. Горящий куст (Исход, 3:2—3). «Я есмь Сущий/ Ehyeh-Asher-Ehyeh» (Исход, 3:14)
- 16. «Отпусти народ мой/She-lakh et ami» (Исход, 7:16). .
- 17. Десять Казней (Исход, 7—12). «И Бог ожесточил сердце фараоново»
- 18. Разверзание Красного моря (Исход, 14)
- 19. Амалик
- 20. Гора Синай и передача Торы
- 21. Завет/Brit. «Сделаем, и будем послушны» (Исход, 24:7)
- 22. Десять Заповедей/Aseret ha-Dibrot
- 23. Золотой телец (Исход, 32)
- 24. Аарон и Мириам
- 25. Жертвоприношения. Священники и левиты/ Коханим и левим
- 26. «Люби ближнего как самого себя, Я Господь» (Левит, 19:18)
- 27. Двенадцать посланцев (Числа, 13—14). «Земля молока и меда» (Исход, 3:17, 13:5; Числа, 13:27). . . .
- 28. Восстание Корея (Числа, 16)
- 29. Говорящая ослица Валаама (Числа, 22). «Народ, что живет отдельно» (Числа, 23:9)
- 30.«И никто не знает места погребения его даже до сего дня» (Второзаконие, 34:6)
- 31. Иисус [Навин] и стены Иерихона (Иисус, 6)
- 32. Земля Ханаана — семь народов Ханаана
- 33. Девора пророчица (Книга Судей, 4—5)
- 34. Самсон и Далида (Книга Судей, 43—16)
- 35. Самуил (I Самуила/Царств, 1—16; 28:3—19). «Пусть царь будет над нами, и будем мы как прочие народы» (I Самуила/Царств, 8:19—20)
- 36. Саул (I Самуила/I Царств, 9—31)
- 37. Давид и Голиаф (I Самуила/I Царств, 17)
- 38.Давид и Ионатан (I Самуила/I Царств, 18 — II Самуила/И Царств, 1)
- 39. Давид и Вирсавия (II Самуила, 11)
- 40. Давид и Натан. Atta ha-ish/«Ты — тот человек!» (II Самуила/И Царств, 12)
- 41. Давид и Авессалом (II Самуила/ IIЦарств, 13—19). «Авессалом, сын мой, сын мой!» (II Самуила, 19:4)
- 42. Соломон (I Книга Царей/III Царств, 1—И)
- 43. Храм/Beit ha-Mikdash
- 44. Отделение десяти северных Колен, ок. 930 г. до н. г (I Книга Царей/III Царств, 12)
- 45. Ахав и Иезавель (I Книга Царей/III Царств, 16:29—22:40). «Ты убил, и еще вступаешь в наследство?» (I Книга Царей, 21:19)
- 46.Пророк Илия/Eliyahu ha-Havi (I Книга Царей/III Царств, 17-19, 21; II Царей, 2)
- 47. Десять потерянных Колен, 722 г. до н. э
- 48. Навуходоносор, царь Вавилона (604—562 гг. до н. э.)
- 49. Вавилонское изгнание, 586 г. до н. э
- 50. Исайя. «Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (2:4). «Свет народам» (на основе 49:6)
- 51. Иеремия
- 52. Иезекииль. Поле сухих костей (37:1—14)
- 53. Амос: «Пусть, как вода, течет справедливость, и праведность, как могучий поток» (5:24)
- 54. Иона и кит
- 55. Михей: «Сказал Он тебе, человек, что есть добро и что Господь требует от тебя: только поступать по справедливости и любить добродетель, да скромно ходить пред Богом твоим» (6:8)
- 56.Псалмы/Tehillim: «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться» (Псалтирь, 23:1); «Если я позабуду Тебя, Иерусалим, пусть правая рука моя усохнет» (Псалтирь, 137/136:5)
- 57. Испытание Иова
- 58. Руфь и Ноеминь. «Народ ваш будет моим народом, и ваш Бог будет моим Богом» (Руфь, 1:16)
- 59. Екклесиаст/Kohelet: «Суета сует, — все суета» (Екклесиаст, 1:2)
- 60. Эсфирь. Мордехай. Аман: «Есть один народ... чьи законы отличны от законов всех иных народов, и царю не следует так оставлять их» (Эсфирь, 3:8)
- 61. Даниил во львином рве. Надпись на стене
- 62. Кир Великий, царь персидский
- 63. Ездра и Неемия. Возрождение еврейского обществав Израиле, V век до н. э
II. Второй Храм. Мишна и Талмуд
- 64. Антиох Епифан, царь Сирии и империи селевкидов (175—163 гг. до н. э.)
- 65. Маккавеи/Хасмонеи. Маттафия. Иуда Маккавей
- 66. Ханна и семь ее сыновей
- 67. Захват Римом Иерусалима, 63 г. до н. э
- 68. Гиллель. Золотое Правило: Не делай своему ближнему того, чего бы ты не хотел себе. Просбул
- 69. Синедрион
- 70. Ирод, царь Иудеи (37—4 гг. до н. э.)
- 71. Иисус. Распятие. Понтий Пилат. Новый Завет
- 72. Павел
- 73. Фарисеи. Саддукеи. Ессеи. Секта Мертвого моря .
- 74. Великое^восстание (66—70 гг. н. э.). Зелоты
- 75. Рабби Иоханан бен Заккай: «Отдай мне Явнэ и его мудрецов»
- 76. Разрушение Второго Храма, 70 г. н. э
- 77. Иосиф Флавий (37- ок. 100 гг. н. э.)
- 78. Мосада, 73 г. н. э
- 79. Рабби Акива (? — ок. 135 г. н. э.)
- 80. Восстание Бар-Кохбы (132—135 гг. н. э.)
- 81. Берурия
- 82. Устный закон/Torah she-be-al-peh. Письменный закон/Torah she-bikhtav
- 83. Вавилонский Талмуд, Палестинский Талмуд, Мишна. Рабби Иуда, Принц. Танаим, Амораим
- 84. Галаха. Агада. Мидраш
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III.Период раннего средневековья. Под исламом и христианством
- 85. Магомет (ок. 571—632 гг. н. э.)
- 86. Пакт Умара. Дхимми
- 87. Саадия-гаон. Гаоним
- 88. Рейш галута/Эксиларх
- 89. Караимы
- 90. Каирская гениза
- 91. Золотая эпоха испанского еврейства
- 92. Иегуда Галеви (ок. 1080 — ок. 1142). Хазария
- 93. Альмохады
- 94. Маймонид/Рамбам (1135-1204)
- 95. Запрет на многоженство. Такканот/Декреты Рабби Гершома
- 96.Раши (1040-1105). Раббейну Там (1100-1171). Ришоним
- 97. Крестовые походы
- 98. IV Латеранский собор. Желтый знак
- 99. Сожжение Талмуда
- 100. Дебаты христиан и иудеев. Моше Нахманид и диспут в Барселоне, Испания, 1263 год
- 101. Изгнание евреев из Англии, 1290 год
- 102. Испанская инквизиция (1481—1808). Мараны
- 103. Дон ицхак Абраванель (1437-1508)
- 104. Изгнание из Испании, 1492 год
IV.Позднее средневековье
- 105. Гетто
- 106. Каббала
- 107. Кодекс иудейского закона/Шулхан Арух. Иосиф Каро (1488-1575). Моше Иссерлес, Рама (ок. 1525-1572)
- 108. Мартин Лютер и протестантская реформация
- 109. Ашкеназы и сефарды. Идиш и ладино
- 110. Массовые убийства, учиненные Хмельницким (1648-1649)
- 111. Шабтай Цви (1626-1676)
- 112. Отлучение Спинозы от церкви, 1656 год. Херем
- 113. Придворные евреи. Штадланимы
- 114. Хасидим и митнагдим. Исраэль Бааль Шем Тов (1700-1760)
- 115. Виленский Гаон (1720-1797)
- 116. Моисей Мендельсон (1729—1786). Просвещение/ Хаскала
V.Современный период. Западная и Восточная Европа
- 117.Освобождение. «Евреям как личностям — все права. Евреям как народу — никаких прав»
- 118. Наполеоновский Синедрион
- 119. Крещение и отступничество
- 120. Реформаторский иудаизм
- 121. Шимшон Рафаэль Гирш (1808—1888). Неоортодоксальность
- 122. Дамасский кровавый пасквиль, 1840 год
- 123. Рабби Исраэль Салантер (1810—1883). Движение «Мусар»
- 124. Ротшильды
- 125. Мартин Бубер (1878-1965). «Я и Ты»
- 126. Франц Розенцвейг (1886-1929)
- 127. Штетл. Хедер
- 128. Погром — организованные массовые беспорядки, сопровождаемые зверскими убийствами и мародерством в отношении еврейского сообщества
- 129. Кишиневский погром
- 130. Шолом Алейхем — литературный псевдоним писавшего на идише Шломо Рабиновича
- 131. Зигмунд Фрейд (1856-1939)
- 132. Лев Троцкий (1879-1940)
VI. Сионизм и Израиль
- 133.«Если я позабуду Тебя, Иерусалим...» (Псалтирь, 137/136:5)
- 134. БИЛУ
- 135. Суд над Дрейфусом
- 136. Теодор Герцль (1860—1904). Еврейское государство
- 137. I сионистский конгресс, 1897 год
- 138. Уганда
- 139. Рабби Авраам^Ицхак Кук — Рав Кук (1865-1935)
- 140. Элиэзер Бен-Иехуда (1858—1922) и возрождение иврита
- 141. Алия. Халуц, халуцим
- 142. Кибуц/кибуцим. Мошав/мошавим
- 143. Декларация Бальфура (2 ноября 1917 года). Британский мандат
- 144. Хаим Вейцман (1874-1952)
- 145.Хагана. Иргун — взрыв гостиницы «Царь Давид». Лехи. Палмах
- 146. Давид Бен-Гурион (1886-1973)
- 147. Владимир Жаботинский (1880—1940). Ревизионисты
- 148. Иосеф Трумпельдор (1880-1920)
- 149. Резня в Хевроне, 1929 год
- 150. Британская Белая книга (17 мая 1939 года)
- 151. Лагеря для перемещенных лиц /dp camps. «Исход» /Exodus
- 152. Вотум ООН о разделении (29 ноября 1947 года)
- 153. Провозглашение израильской независимости 14 мая 1948 года/Пятое ияра. Государство Израиль/ Medinat Yisrael
- 154. «Хатиква»
- 155. Гарри Трумэн (президент США, 1945—1953 гг.)
- 156. Дэир Яссин
- 157. Война за независимость (1948—1949)
- 158. «Алталена»
- 159. Сбор изгнанников/Kibbutz galuyot. «Операция ковер-самолет»
- 160. Кнессет. Лейбористская партия. «Ликуд». Религиозные партии
- 161. Армия обороны Израиля/Цахал. Служба в запасе/ mi-lew-im
- 162. Моше Даян (1915-1981)
- 163. Шестидневная война, 1967 год. «Зеленая черта»
- 164. Западная стена/Kotel ha-ma'aravi
- 165. ООП — Организация Освобождения Палестины. Массовое убийство в Мюнхене в 1972 году
- 166. Резолюции ООН № 242 и № 338
- 167. Голда Меир (1898-1978)
- 168. Иом-Кипурская война, 1973 год
- 169.Западный берег, или Иудея и Самария. Гуш Эмуним/Gush Emunim
- 170. Резолюция ООН по сионизму, 1975 год
- 171. Энтеббе (4 июля 1976 года)
- 172. Избрание Менахема Бегина на пост премьер-министра, 1977 год
- 173. Визит Анвара Садата в Иерусалим. Кэмп-Дэвид, 1978 год
- 174. Мир сейчас/Shalom Akshav
- 175. Ливанская война
- 176. Закон о возвращении. «Кто есть еврей?»
- 177. Neturei Karta
- 178. Ашкеназы и сефарды
- 179. Эфиопские евреи
- 180. Иоред/Иерида
VII. Холокост
- 181. Адольф Гитлер (1889-1945) и нацизм. Майн Кампф. Арийская раса. Нюрнбергский процесс
- 182. Желтая звезда
- 183. Мюнхен, 1938 год. Успокоение
- 184. Хрустальная ночь (9—10 ноября 1938 года)
- 185. «Пока умерло шесть миллионов». «Сент-Луис»
- 186. Айнзатцгруппа. Бабий Яр, 1941 год
- 187. Окончательное решение. Геноцид. Холокост
- 188. Концлагеря. Освенцим, Треблинка, Терезиенштадт
- 189. Доктор Иозеф Менгеле (191Ы979)
- 190. Юденрат. Капо
- 191. Анна Франк (1929-1945)
- 192. Восстание в Варшавском гетто
- 193. Нюрнбергский процесс, 1946 год
- 194. Германские репарации
- 195. Дело Эйхмана
- 196. Яд Вашем
- 197. Праведные неевреи. Рауль Валленберг
- 198. Дания
- 199. Ревизионисты Холокоста
- 200. «Больше никогда»
- 201. Эли Визель (род. 1928 г.)
- 202. 614-я заповедь: «Не даруй Гитлеру посмертных побед»
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Раввин Иосиф Телушкин - Энциклопедия еврейской культуры - Книга первая - От Библии до Холокоста - Библия - Танах: Тора, Неви'им/Пророки, Кетувим / Писания
Ta-HaKh — рифмуется со словом «Бах» — это акроним для трех категорий текстов, составляющих еврейскую Библию: Тора, Невиим («Пророки») и Кетувим («Писания»). Еврей, соблюдающий предписания, обычно не называет еврейскую Библию Старым Заветом — так ее называют христиане.
Первые пять книг еврейской Библии составляют Тору и считаются главным документальным источником иудаизма. Наряду с историями о патриархах, Моисее и изгнании из Египта, в них содержатся 613 предписаний, которые легли в основу всего последующего свода правил для иудеев. На иврите Пятикнижие также называют Чумаш, от слова чамеш («пять»). Согласно иудейской традиции, эти книги были даны Моисею Богом
примерно в 1220 г. до н. э., вскоре после изгнания из Египта.
На иврите каждая из книг Торы названа по первому или второму в ней слову, а, к примеру, английские или русские названия резюмируют содержание книги. Так, первую книгу Торы называют Книга Бытия, поскольку в ее первых главах идет речь о сотворении мира. В этом конкретном случае название на иврите очень схоже, поскольку Тора начинается со слова Брейшит, что означает «В начале». Вторая книга Торы на иврите называется Шмот, или «Имена», поскольку она начинается со слов: Ay~leh shemot Wnai yisrael («И это имена детей Израилевых»). На русском языке ее называют «Исход», поскольку в ней идет речь об избавлении евреев от египетского рабства. Леон Урис мудро решил назвать свой роман «Исход», а не «Имена».
Третья книга Торы, «Левит» (Ва~Икра на иврите), перечисляет множество предписаний о жертвоприношении животных и других храмовых ритуалах, за совершением которых следил израильский род Левитов. Четвертая книга, «Числа» (Ба-Мидбар на иврите), получила свое название от переписи израильтян, проведение которой описано в начале книги. Там есть также история о восстании Корака (в русс. пер. Корея. — Прим. переводника) против ведущей роли Моисея. Последняя книга Торы — «Второзаконие» (Деварим на иврите). Фактически вся книга состоит из прощального послания Моисея, адресованного израильтянам, чтобы те готовились к переходу в Землю обетованную. Он знает, что ему не позволят попасть туда, но прежде, чем умереть, он передал свои последние мысли народу, родоначальником которого он стал.
Вторая категория библейских текстов — Невидим, двадцать одна книга, отслеживающая историю еврейства и единобожия со времен смерти Моисея и прихода израильтян в Ханаан примерно в 1200 г. до н. э. до периода, наступившего с разрушением вавилонцами Первого Храма и последовавшего за этим изгнания евреев из Иерусалима в Вавилон (586 г. до н. э.).
Ранние книги Невиима (Иисуса Навина, Судей, I и II Самуила [I и II Царств]) написаны в форме повествования и остаются одними из наиболее драматичных и живых историй, записанных в какой-либо из культур. Их иногда называют книгами «ранних пророков».
Более поздние книги, которые мы обычно имеем в виду, говоря о книгах библейских пророков, написаны в виде поэм. Они во многом состоят из осуждения предательства израильтянами идеалов единобожия и призывов к нравственной жизни. Там можно встретить бесконечные размышления о зле, страдании и грехе. В современном русском языке слово «пророк» часто используется в отношении провидца будущего, однако соответствующее этому слово нави в иврите означает («выразитель воли Бога»).
Последние книги Танахи известны как Кетувим и имеют между собой мало общего. Некоторые являются историческими. Например, книги Ездры и Неемии повествуют историю о возвращении евреев в Израиль после вавилонского изгнания, а I и II книги Паралипоменона содержат обзор истории евреев. В Кетувиме есть также Псалмы, 150 поэм о взаимоотношении человека с Богом, некоторые из них восхитительны по своей красоте.
Другая книга, Иова, пытается разрешить наиболее существенную религиозную проблему: почему Бог, который есть Благо, допускает в мире столько зла? (см. Испытание Иова). В Кетувиме есть также Пять скрижалей, куда входит Книга Есфирь, пожалуй, одно из наиболее известных библейских писаний, помимо Торы.
Еврейская Библия всегда оставалась самой значимой книгой в истории человечества — и иудаизм и христианство считают ее одним из своих главных религиозных текстов. Вот часть ее центральных идей: у человечества есть единый Бог и единые для всех нравственные ценности; люди обязаны заботиться о бедных, вдовах, сиротах и иноземцах; люди должны один день в неделю откладывать всякую работу и посвящать его делам святым; евреи были избраны Богом для передачи Его послания миру — изменили жизнь мужчин и женщин, изменили их понимание своей жизни. Даже последняя из перечисленных идей, богоизбранность евреев, оказала очень сильное влияние на неевреев. Действительно, это мнение было столь необоримо, что христианство присвоило его, утверждая, что от евреев (Старый Израиль) к Церкви (Новый Израиль) перешел особый завет (соглашение) между Богом и человеком. Ислам, в свою очередь, также настаивает, что Мохаммед и его последователи стали новыми посланниками Бога.
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