Иудаика

Еврейская жизнь в Соединенных Штатах процветает, равно как и еврейское невежество. Десятки, если не сотни, тысяч подростков и взрослых евреев стремятся участвовать в жизни еврейства — даже в качестве еврейских лидеров, — все время надеясь, что никто не узнает их печальную тайну: как евреи они безграмотны. Большинство современных евреев либо вовсе невежественны относительно самых фундаментальных понятий иудаизма, наиболее значимых фактов из истории евреев и их современной жизни, либо имеет о них весьма смутное представление. Они могут назвать вам три составляющих Троицы, но столкнутся с большими сложностями при необходимости разъяснить термин мицва. Они знают, что было с Колумбом в 1492 году, но не о том важном событии, которое потрясло весь еврейский мир в то же время (см. Изгнание из Испании).

На протяжении последних пятнадцати лет, когда мне довелось читать лекции более чем в трехстах еврейских общинах более чем тридцати штатов, я неизменно сталкивался с неудовлетворенностью, испытываемой многими евреями от своей невежественности относительно базовых еврейских понятий. Мои аудитории отражали весь спектр еврейской жизни в Америке: группы из синагог реформаторов, консерваторов и ортодоксов, Хадасса (Женская сионистская организация Америки. — Прим, переводчика), Еврейское объединение (UJA), еврейские федерации, центры еврейских общин, учащиеся средних школ и колледжей. Несмотря на различие мнений в этих, не сопоставимых друг с другом, аудиториях, по крайней мере они схожи в одном вопросе: иметь доступный источник базовой информации об иудаизме и еврейской жизни. Люди сильно нуждаются в этом. Они обольщаются известиями, что в Десяти Заповедях нет повеления не убивать, — в библейском стихе говорится: «Тебе не следует убивать» — и выводами на основе этого семантического отличия относительно иудейского отношения к пацифизму и смертной казни. Они спорят и приходят в восторг, узнав, что термин мицва означает «предписание», а не «благодеяние», и пытаются выяснить, почему Талмуд ставит поступки, совершаемые как обязанность, выше тех, что совершаются добровольно.

Именно стремление предоставить подобный ресурс подвигло меня на то, чтобы посвятить последние два с половиной года написанию этой книги. Хотя она замышлялась как энциклопедия, я постарался написать ее так, чтобы она читалась как повествование, а не как справочник. Поэтому статьи скомпонованы по темам, а не в алфавитном порядке, что позволяет последовательно ознакомиться со всем разделом (например, Библия, современная история евреев, еврейская нравственность).

По той же причине стиль изложения основан больше на событиях, чем на сухих фактах. Когда вы прочтете главу, я надеюсь, вы поймете не только историческое или обрядовое значение определенного понятия, но и получите достаточно хорошее представление о том, как оно используется в повседневной жизни.

«Энциклопедия еврейской культуры» может быть использована в качестве учебника, для чтения его раздел за разделом, чтобы получить общее представление об иудаизме и истории евреев, либо же в качестве справочника, к которому можно обращаться при необходимости прояснить определенное понятие. Я надеюсь, что книга сможет оказать практическую помощь тем, кто подумывает об обращении в иудаизм, а также тем иудеям, которые никогда не получали систематического иудейского образования. Такого рода люди часто жаловались мне, что чувствуют свою необразованность в области иудейской лексики, которой, как им кажется, владеют другие, и в то же время они стесняются признаться в своем невежестве, спрашивая о значении того или иного термина или выражения.