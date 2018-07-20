Йосеф Телушкин - Еврейский мир

Телушкин - Еврейский мир
В наши дни, когда евреи в США процветают, процветает и еврейское невежество. Самые основные положения иудаизма, самые важные события еврейской истории и современности либо смутно знакомы, либо неизвестны самым современным евреям. Они скорее могут рассказать вам о трех ипостасях христианской троицы, чем объяснить свое понимание еврейских мицвот. Они знают, что Колумб открыл Америку в 1492 году, но не помнят, какое событие потрясло весь еврейский мир в тот же год.
За последние пятнадцать лет я читал лекции в более чем 300 еврейских общинах в десятках штатов и видел, что многие евреи испытывают нехватку информации об основных положениях иудаизма. Мои слушатели представляли все многообразие еврейской жизни в США: реформистские, консервативные и ортодоксальные синагоги, общинные центры. Несмотря на различие этих течений иудаизма, по крайней мере в одном их потребности и желания совпадают: получить доступный источник основных сведений о вере и жизни евреев.
Именно этому я и посвятил последние два с половиной года, пока писал свою книгу. Хотя она претендует на энциклопедичность по охвату материала, ее можно читать подряд, как повествование, а не справочник. Поэтому главы расположены не в алфавитном порядке, а в исторической последовательности. Надеюсь, что, прочитав ту или иную главу, вы не только поймете историческое или ритуальное значение соответствующего термина, но у вас появится и желание применить этот термин к своей повседневной жизни.
«Еврейский мир» может быть использован и как учебник, который читают раздел за разделом, чтобы заново взглянуть на иудаизм и еврейскую историю, как справочник, к которому обращаются в поисках определенного термина. Я надеюсь, что книга поможет и тем, кто никогда не получал систематического еврейского образования и часто стесняется обнаружить свое незнание вопросом о смысле того или иного термина или выражения.
В Талмуде говорится, что слова, которые идут из сердца, в сердце и попадают. Если хотя бы некоторые слова из этой книги затронут ваше сердце и заинтересуют в дальнейшем познании иудаизма, я буду ощущать себя безмерно счастливым.
Йосеф Телушкин Нью-Йорк
Раби Йосеф Телушкин - Еврейский мир
Москва - Иерусалим, Мосты культуры, Гешарим, 2000 г, 576 стр.
Rabbi Joseph Telushkin.
ISBN 5-93273-032-3
Йосеф Телушкин - Еврейский мир - Содержание
Предисловие
- Часть первая. БИБЛИЯ
- Часть вторая. ПЕРИОД ВТОРОГО ХРАМА. МИШНА И ТАЛМУД
- Часть третья. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА И ХРИСТИАНСТВА
- Часть четвертая. НОВОЕ ВРЕМЯ
- Часть пятая. СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД, ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
- Часть шестая. СИОНИЗМ И ИЗРАИЛЬ
- Часть седьмая. КАТАСТРОФА
- Часть восьмая. ЖИЗНЬ АМЕРИКАНСКИХ ЕВРЕЕВ
- Часть девятая. СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ
- Часть десятая. АНТИСЕМИТИЗМ
- Часть одиннадцатая. ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ
- Часть двенадцатая. ЕВРЕЙСКАЯ ЭТИКА И ОСНОВЫ ВЕРЫ
- Часть тринадцатая. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
- Часть четырнадцатая. КРУГ ЖИЗНИ
- Часть пятнадцатая. СИНАГОГА И МОЛИТВЫ
Раби Йосеф Телушкин - Еврейский мир - КАИН И ГЕВЕЛЬ (Брейшит, 4:1 — 16) «Разве сторож я брату моему?»
Пожалуй, ничто лучше не выражает трезвый взгляд на природу человека, чем этот рассказ о первых в истории братьях, один из которых убивает другого. Мотивом убийства служит зависть. И Каин и Гевель приносили свои жертвы Б-гу, но Б-г был больше доволен жертвой Гевеля, потому что тот выбрал для нее самых лучших овец своего стада, а Каин (по-видимому) хотел ограничиться менее ценной жертвой.
Вместо того чтобы выразить Б-гу свой протест против того, что он не принимал его жертву, Каин напал в поле на Гевеля и убил его. Потом, когда Б-г спросил: «Где Гевель, брат твой?», он нагло ответил: «Разве сторож я брату моему?»
По сути, вся Библия представляет собой утвердительный ответ на этот вопрос. «Что ты сделал? — стал бранить Каина Б-г. — Голос крови брата твоего вопиет ко Мне из земли». Используемое в оригинале ив-ритское слово дмей — форма множественного числа от слова «кровь» («крови брата твоего вопиют»), что трактуется как «его кровь и кровь его нерожденных потомков» (Мишна, Сангедрин, 4:5).
С этой точки зрения практически каждый убийца — это убийца множества людей, ибо он несет ответственность не только за свою жертву, но и за ее нерожденных потомков, жизни которых он также уничтожил.
Тора неоднократно подчеркивает строгость наказания за умышленное убийство. Тогда почему Каин был осужден только на вечное изгнание — «изгнанником и скитальцем будешь ты на земле»? Скорее всего, из-за уникального смягчающего обстоятельства — ведь Каин никогда еще не видел смерти (единственными людьми помимо него были в то время лишь Адам, Хава и Гевель), поэтому и не отдавал себе отчета в том, что его агрессивные действия могут привести к смерти его брата.
Мать Каина Хава вскоре зачала еще раз и родила Шета, этим освободив человечество от сознания, что абсолютно все люди произошли от убийцы Каина.
Глубинный смысл истории о Каине и Гевеле — в том, что любое убийство, по сути, является братоубийством.
Первое издание книги
Раби Йосеф Телушкин - Еврейский мир
Москва - Ирусалим, 1995, 575 стр
ISBN 965-421-000-0
Спасибо!
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