Йосеф Телушкин - Еврейский мир

В наши дни, когда евреи в США процветают, процветает и еврейское невежество. Самые основные положения иудаизма, самые важные события еврейской истории и современности либо смутно знакомы, либо неизвестны самым современным евреям. Они скорее могут рассказать вам о трех ипостасях христианской троицы, чем объяснить свое понимание еврейских мицвот. Они знают, что Колумб открыл Америку в 1492 году, но не помнят, какое событие потрясло весь еврейский мир в тот же год.

За последние пятнадцать лет я читал лекции в более чем 300 еврейских общинах в десятках штатов и видел, что многие евреи испытывают нехватку информации об основных положениях иудаизма. Мои слушатели представляли все многообразие еврейской жизни в США: реформистские, консервативные и ортодоксальные синагоги, общинные центры. Несмотря на различие этих течений иудаизма, по крайней мере в одном их потребности и желания совпадают: получить доступный источник основных сведений о вере и жизни евреев.

Именно этому я и посвятил последние два с половиной года, пока писал свою книгу. Хотя она претендует на энциклопедичность по охвату материала, ее можно читать подряд, как повествование, а не справочник. Поэтому главы расположены не в алфавитном порядке, а в исторической последовательности. Надеюсь, что, прочитав ту или иную главу, вы не только поймете историческое или ритуальное значение соответствующего термина, но у вас появится и желание применить этот термин к своей повседневной жизни.

«Еврейский мир» может быть использован и как учебник, который читают раздел за разделом, чтобы заново взглянуть на иудаизм и еврейскую историю, как справочник, к которому обращаются в поисках определенного термина. Я надеюсь, что книга поможет и тем, кто никогда не получал систематического еврейского образования и часто стесняется обнаружить свое незнание вопросом о смысле того или иного термина или выражения.

В Талмуде говорится, что слова, которые идут из сердца, в сердце и попадают. Если хотя бы некоторые слова из этой книги затронут ваше сердце и заинтересуют в дальнейшем познании иудаизма, я буду ощущать себя безмерно счастливым.

Йосеф Телушкин Нью-Йорк

Раби Йосеф Телушкин - Еврейский мир

Москва - Иерусалим, Мосты культуры, Гешарим, 2000 г, 576 стр.

Rabbi Joseph Telushkin.

ISBN 5-93273-032-3

Йосеф Телушкин - Еврейский мир - Содержание

Предисловие

Часть первая. БИБЛИЯ

Часть вторая. ПЕРИОД ВТОРОГО ХРАМА. МИШНА И ТАЛМУД

Часть третья. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ПОД ВЛАСТЬЮ ИСЛАМА И ХРИСТИАНСТВА

Часть четвертая. НОВОЕ ВРЕМЯ

Часть пятая. СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД, ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Часть шестая. СИОНИЗМ И ИЗРАИЛЬ

Часть седьмая. КАТАСТРОФА

Часть восьмая. ЖИЗНЬ АМЕРИКАНСКИХ ЕВРЕЕВ

Часть девятая. СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ

Часть десятая. АНТИСЕМИТИЗМ

Часть одиннадцатая. ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ

Часть двенадцатая. ЕВРЕЙСКАЯ ЭТИКА И ОСНОВЫ ВЕРЫ

Часть тринадцатая. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Часть четырнадцатая. КРУГ ЖИЗНИ

Часть пятнадцатая. СИНАГОГА И МОЛИТВЫ

Раби Йосеф Телушкин - Еврейский мир - КАИН И ГЕВЕЛЬ (Брейшит, 4:1 — 16) «Разве сторож я брату моему?»