Теория и практика западной военной психологии

Чтобы понять мотивацию, менталитет и установки американского солдата, крайне важно полностью осознать важность роли, которую характер и ценности играют в формировании у военнослужащих навыков индивидуальной и командной адаптации и результативности деятельности. Всеохватывающее значение характера и ценностей обнаруживается в военной доктрине, основанной на многовековом практическом опыте обучения солдат, подготовки их к войне и участию в боевых действиях. Например, Доктрина армейского руководства четко определяет семь ценностей армии (верность, долг, уважение, самоотверженное служение, честь, честность и личное мужество), имеющих центральное значение для каждого солдата и военного руководителя. Внимательное чтение полевого устава FM 22-100 (Department of the Army, 1999) позволяет выявить по меньшей мере десять сильных сторон характера, которые лежат в основе успешной адаптации и работоспособности солдат.

Однако сама по себе военная доктрина не обеспечивает адекватной основы для понимания процесса адаптации и условий эффективной деятельности солдат. Необходимо создать эмпирически обоснованную научную модель для обобщения всего, что известно о роли характера и ценностей, чтобы направлять ученых в формулировании гипотез, а также информировать практиков, как создавать лучшие военные команды, помогать солдатам, испытывающим трудности с адаптацией, и предоставлять солдатам возможность самосовершенствования. До недавнего времени не существовало объемлющей психологической системы для достижения этой цели.

Позитивная психология особенно подходит в качестве теоретической основы для понимания мотивации, менталитета и установок солдата. Позитивная психология фокусируется на трех основных областях человеческой адаптации: позитивные эмоции, позитивные индивидуальные черты и позитивные институты. Последние две области особенно важны для понимания солдата. Теория сильных сторон характера и моральных ценностей постулирует существование 24 сильных сторон характера, универсальных для человеческого вида. Одним из основных направлений исследований, проводимых лабораторией автора этих строк и постоянно растущей группой военных психологов, является разработка надежных эмпирических подтверждений того, что сильные стороны характера имеют большое значение в различных военных контекстах, начиная от удержания [в стенах академии] и обеспечения эффективности курсантов Вест-Пойнта и заканчивая адаптацией курсантов норвежской военно-морской академии во время 10-недельной учебной миссии на борту трехмачтового корабля.

Теория и практика западной военной психологии: психотерапия стрессовых расстройств военнослужащих и членов их семей

СПб.: Алетейя, 2021. – 392 с.

ISBN 978-5-00165-192-5

Теория и практика западной военной психологии: психотерапия стрессовых расстройств военнослужащих и членов их семей - Содержание

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