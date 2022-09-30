Теория и практика западной военной психологии

Теория и практика западной военной психологии
Чтобы понять мотивацию, менталитет и установки американского солдата, крайне важно полностью осознать важность роли, которую характер и ценности играют в формировании у военнослужащих навыков индивидуальной и командной адаптации и результативности деятельности. Всеохватывающее значение характера и ценностей обнаруживается в военной доктрине, основанной на многовековом практическом опыте обучения солдат, подготовки их к войне и участию в боевых действиях. Например, Доктрина армейского руководства четко определяет семь ценностей армии (верность, долг, уважение, самоотверженное служение, честь, честность и личное мужество), имеющих центральное значение для каждого солдата и военного руководителя. Внимательное чтение полевого устава FM 22-100 (Department of the Army, 1999) позволяет выявить по меньшей мере десять сильных сторон характера, которые лежат в основе успешной адаптации и работоспособности солдат.
Однако сама по себе военная доктрина не обеспечивает адекватной основы для понимания процесса адаптации и условий эффективной деятельности солдат. Необходимо создать эмпирически обоснованную научную модель для обобщения всего, что известно о роли характера и ценностей, чтобы направлять ученых в формулировании гипотез, а также информировать практиков, как создавать лучшие военные команды, помогать солдатам, испытывающим трудности с адаптацией, и предоставлять солдатам возможность самосовершенствования. До недавнего времени не существовало объемлющей психологической системы для достижения этой цели.
Позитивная психология особенно подходит в качестве теоретической основы для понимания мотивации, менталитета и установок солдата. Позитивная психология фокусируется на трех основных областях человеческой адаптации: позитивные эмоции, позитивные индивидуальные черты и позитивные институты. Последние две области особенно важны для понимания солдата. Теория сильных сторон характера и моральных ценностей постулирует существование 24 сильных сторон характера, универсальных для человеческого вида. Одним из основных направлений исследований, проводимых лабораторией автора этих строк и постоянно растущей группой военных психологов, является разработка надежных эмпирических подтверждений того, что сильные стороны характера имеют большое значение в различных военных контекстах, начиная от удержания [в стенах академии] и обеспечения эффективности курсантов Вест-Пойнта и заканчивая адаптацией курсантов норвежской военно-морской академии во время 10-недельной учебной миссии на борту трехмачтового корабля.
Теория и практика западной военной психологии: психотерапия стрессовых расстройств военнослужащих и членов их семей
СПб.: Алетейя, 2021. – 392 с.
ISBN 978-5-00165-192-5
Теория и практика западной военной психологии: психотерапия стрессовых расстройств военнослужащих и членов их семей - Содержание
Введение
Об авторах
- ГЛАВА 1. Психика солдата: мотивация, менталитет и установки | Майкл Д. Мэтьюс
- ГЛАВА 2. После битвы: насилие и Воин | Брет А. Мур, Алан Хоупвелл и Дэйв Гроссман
- ГЛАВА 3. Факторы уязвимости: повышение и понижение порога реагирования | Артур Фримен и Шэрон Морджилло Фримен
- ГЛАВА 4. Теоретические основы лечения военнослужащих | Артур Фримен и Брет А. Мур
- ГЛАВА 5. Сканирование опасности: адаптация к небоевой среде | Лорен М. Коносценти, Вера Войн, Энтони Папа и Брет Литц
- ГЛАВА 6. Лечение тревожных расстройств | Дэвид С. Риггс
- ГЛАВА 7. Депрессия и самоубийство: модель предрасположенности к стрессу и ее использование для лечения | Дэвид Радд
- ГЛАВА 8. Психоактивные вещества: употребление, неправильное употребление и злоупотребление; объяснение возникающих проблем и совладание с ними | Шэрон Морджилло Фримен и Майкл Р. Херст
- ГЛАВА 9. Нарушения сна у военнослужащих: факторы, последствия и лечение | Брет А Мур и Барри Краков
- ГЛАВА 10. Интимные отношения в семьях военных | Джудит А. Лайонс
- ГЛАВА 11. Война и дети: как они справляются с участием родителей в развертывании | П. Алекс Мейб
- ГЛАВА 12. Дети военных: иногда сироты войны | Джудит А. Коэн, Робин Ф. Гудмен, Кэрол Кэмпбелл, Бонни Л. Кэрролл и Хизер Кампанья
- ГЛАВА 13. Горе, утрата, честь и память: духовность и работа с военнослужащими и членами их семей | Кент Д. Дрешер, Марисса Бургойн, Элизабет Касас, Лорен Ловато, Эрика Карран, Илона Пивар и Дэвид У. Фой
- ГЛАВА 14. Кодекс чести Воинов | Пол Р. Аллен
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