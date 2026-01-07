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Тер-Григорян-Демьянюк - Шесть дней творения и седьмой день

Тер-Григорян-Демьянюк - Шесть дней творения и седьмой день
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Category Biblical Studies, Theology

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Шесть дней творения и седьмой день: библейские и лингвистические наблюдения

2-ое издание, исправленное и дополненное. – Буэнос-Айрес: изд. «Credo»,
2013. - 743 с.
Эл. книга
Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia Los seis días de la creación y el día séptimo : observaciones
bíblicas y lingüísticas (Versión rusa). - 2a ed. - Buenos Aires : Credo, 2013. E-Book.
ISBN 978-987-27819-6-5

Книга «Шесть дней творения и седьмой день» написана на основе текстологического (и в некоторых случаях также лингвистического) анализа, систематизации и синтеза текстов Старого и Нового Заветов Библии с целью показать связывающую их всех внутреннюю логику, которая по сути проявляет Слово Божие в его полноте и единстве.

Указанный анализ позволяет также сделать выводы, объясняющие многие библейские и богословские загадки, такие, например, как арамейство еврея Авраама, проклятие и благословение Ноя, загадка дилеммы: «плодитесь и размножайтесь» наряду с идеалом девственности как знака Царствия Божиего и многие, многие другие.

В книге раскрывается также значение слов Едем и Адам, еврей, иудей, израильтянин и пр.; библейское значение имён (или лиц) Сим, Хам, Иафет, Иаков-Израиль, Лия, Рахиль и т.д..; суть исхода евреев из Египта и перехода их через Иордан во времена Иисуса Навина; проявляется скрытый смысл наименований трёх израильских городов, связанных с зачатием, рождением и распятием Иисуса Христа, а именно: Назарета, Вифлеема и Иерусалима, представляется Слово Христа в его чистом виде, - одним словом, в ней прослеживается весь путь от создания человека в первый день творения до его проявления как такового в шестой день и делается попытка определить место Тысячелетнего Царствия и конца Света в ряду библейских событий, заканчивающихся Славным завершением творения и установлением вечной жизни на незнающем смерти духовном корне.

28/05/2013 размещена новая версия файла второго издания книги, исправленного и дополненного.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Шесть дней творения и седьмой день: библейские и лингвистические наблюдения - Содержание

Предисловие ко второму изданию.
Предисловие автора
Введение
Часть I. Бог, или Святая Троица

  • 1. Святая Троица в Старом Завете

  • 2. Святая Троица в Новом Завете

  • 3. Имя Божье

Часть II. Адам и Едем .

  • 1. О предначертанности и цели творения .

  • 2. Адам. Значение и этимологический калейдоскоп слова.

  • 3. Едем

  • 4. Несколько слов о днях творения и библейском летоисчислении .

Книга первая. День первый. Адам
Часть I.Адам в раю. Иерусалим

  • 1. Сотворение человека

  • 2. Ангельский мир

  • 3. «Плодитесь и размножайтесь»

  • 4. О причине появления зла

  • 5. Древо Жизни и Древо познания добра и зла .

Часть II. Грехопадение

  • 1. Осквернение брака. Появление полового сознания.

  • 2. Причина грехопадения

  • 3. Разделение полов и «кожаные одежды», или внешняя плоть человека

  • 4. «Проклята за тебя вся земля»

Часть III Библейский змей, его имена и их лингвистический калейдоскоп

  • 1. Древний змей, или дракон, и возникновение ада

  • 2. Сатана-диавол

  • 3. Левиафан

  • 4. Люцифер

  • 5. Азазел

  • 6. Самаил

  • 7. Лилит – «вавилонская блудница», или троица наоборот

  • 8. «Вавилон». Град против града

Часть IV. Начало творения плотского видимого мира и отделение его от невидимого мира души

  • 1. Отделение света от тьмы

  • 2. Мир невидимый. Ахерон

  • 3. Каин и Авель. Сиф

  • 4. Стражи, или второе падение

  • 5. Нефилимы

  • 6. Знания стражей

  • 7. Таинственная личность Еноха. Азучан

  • 8. Всемирный потоп

  • 9. Годы жизни допотопных патриархов

Книга вторая. День второй. Сотворение неба
Вступление. Сотворение неба. Мафусал/Мафусаил (Мат/h ушал)
Часть I. Ной

  • 1. Горы Араратские, место остановки Ноева ковчега .

  • 2. Таинственная личность Ноя

  • 3. Загадка сыновей Ноя

  • 4. О тройственности человека

  • 5. Заветы Бога с Ноем и его сыновьями .

  • 6. «Безмерное блаженство» послепотопных времён Ноя, прервавшееся с его смертью. Распад союза его сыновей

Часть II. Вавилонское столпотворение .

  • 1. Вавилонское столпотворение .

  • 2. О послепотопных патриархах и времени вавилонского столпотворения

  • 3. Язычество

Книга третья. День третий. Сотворение земли
Часть I Сотворение Земли

  • 1. Сотворение земли

  • 2. Ламех, Ной, Сим, Арфаксад

Часть II. Авраам

  • 1. О значении слова «еврей»

  • 2. Ур Халдейский

  • 3. Харран (евр. Haran) и об арамействе Авраама .

  • 4. Завет Бога с Авраамом

Часть III. Земля странствия Авраама .

  • 1. Несколько предварительных замечаний .

  • 2. Сихем

  • 3. Между Вефилем и Гаем

  • 4. Хеврон

  • 5. Авраам и цари Содомский и Салимский .

  • 6. Святая Троица у шатра Авраама и в доме Лота .

  • 7. Между Кадесом и между Суром. Вирсавия. .

Часть IV. Сарра и Агарь .

  • 1. Сарра, «сестра моя, невеста»

  • 2. Сарра и Агарь

Часть V. Исаак и Иаков

  • 1. Измаил и Исаак

  • 2. Исав и Иаков

  • 3. Иаков (Израиль). Лия и Рахиль .

  • 4. «Годы жизни» Авраама, Измаила, Исаака и Иакова, согласно Септуагинте

Книга четвёртая. День четвёртый - Сотворение светил. Закон
Часть I. Сотворение светил

  • 1. Сотворение светил. Первая скиния.

  • 2. (Каинан), Сала и Евер

  • 3. Значение чисел двенадцать и семьдесят .

  • 4. О значении имён сыновей Иакова .

Часть II. Исход

  • 1. Египет

  • 2. Личность Моисея

  • 3. Суф

  • 4. «Пустыня»

  • 5. Закон

  • 6. Грех Израиля и сорок лет странствования по «пустыне» .

Часть III. Иисус Навин

  • 1. Иисус Навин - «Книга браней Господних».

  • 2. Иордан и второе обрезание

  • 3. Взятие Иерихона

  • 4. Пророки Илия и Елисей

  • 5. Земля обетованная с точки зрения буквального рассмотрения библейского текста

  • 6. Земля обетованная по внутренней сути библейского текста .

  • 7. Палестина и Израильские царства .

Книга пятая. День пятый - Сотворение рыб, пресмыкающихся и птиц
Часть I. Вступительная

  • 1. Сотворение рыб, пресмыкающихся и птиц .

  • 2. Фалек, Рагав и Серух

  • 3. Держава смерти

  • 4. Старозаветные пророчества об Иисусе Христе.

  • 5. Назарет, Вифлеем, Иерусалим

Часть II. Рождение и крещение Иисуса Христа.

  • 1. Рождение Христа от Девы

  • 2. О двух родословных Иисуса Христа .

  • 3. Иисус Христос, пришедший во плоти .

  • 4. Личность Иоанна Предтечи, или Крестителя .

  • 5. Мистическое значение крещения .

  • 6. Крещение и помазание Христа

  • 7. Искушение Иисуса как человека

Часть III. Основание Церкви

  • 1. Краеугольный камень творения

  • 2. Основание Церкви

  • 3. «Блаженства» и «горе вам».

  • 4. Путь спасения

  • 5. Евхаристия

  • 6. Жертва Христа

  • 7. Плоть и кровь Христа. О Его воскресении и вознесении.

  • 8. К кому пришёл Христос

Часть IV. Антихрист и Второе пришествие Христа .

  • 1. Слово Господа – семь Церквей (на основе «Откровения Иоанна»)

  • 2. Мир после Первого Пришествия

  • 3. Антихрист

  • 4. Семь печатей (на основе «Откровения Иоанна») .

  • 5. Природные и духовные катаклизмы (на основе «Откровения Иоанна»)

  • 6. Второе пришествие Господа (на основе «Откровения Иоанна»)

  • 7. Воцарение Господа, суд над «блудницей» и первое воскресение мёртвых (на основе «Откровения Иоанна») .

Книга шестая . День шестой
Сотворение животных и человека
Часть I. Вступительная

  • 1. Сотворение животных и человека

  • 2. Нахор, Фарра, Авраам и Исаак

  • 3. О времени и «месте» Тысячелетнего Царствия Иисуса Христа

Часть II. Тысячелетнее царствие

  • 1. Небесное царство

  • 2. Тысячелетнее царствие на земле

  • 3. Гог и Магог

  • 4. Второе воскресениe мёртвых. Конец времён, смерти и завершение работ по творению .

Книга седьмая

  • День седьмой. Иаков

  • 1. Суббота. Вторая скиния. Небесный Иерусалим .

Вместо заключения
Использованная литература

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Об Авторе

Родилась в 1950 году в Ереване, столице Армянской Советской Социалистической Республики ( в бывшем СССР). В 1972-ом году окончила Ереванский государственный университет, получив квалификацию филолога, учителя русского языка и литературы. До 1989 года преподавала русский язык и литературу и вела исторические экскурсии в двух городах: сначала в Ереване, а затем в Киеве.

С 1989 года, будучи старшим научным сотрудником Центральной Научной Библиотеки АН Украины им. В. Вернадского, Университета «Киево-Могилянская академия» и Киевского государственного института культуры, работала над темой «История Киево-Могилянской академии».

С середины 1994 года живет в Аргентине.

Книги Натальи Тер-Григорян-Денисюк по исследованию Писания с применением методов текстологического и лингвистического анализа.

2013-06-24

Views 270
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Added 07.01.2026
Author Natalia
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