Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Шесть дней творения и седьмой день: библейские и лингвистические наблюдения

2-ое издание, исправленное и дополненное. – Буэнос-Айрес: изд. «Credo»,

2013. - 743 с.

Эл. книга

Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia Los seis días de la creación y el día séptimo : observaciones

bíblicas y lingüísticas (Versión rusa). - 2a ed. - Buenos Aires : Credo, 2013. E-Book.

ISBN 978-987-27819-6-5



Книга «Шесть дней творения и седьмой день» написана на основе текстологического (и в некоторых случаях также лингвистического) анализа, систематизации и синтеза текстов Старого и Нового Заветов Библии с целью показать связывающую их всех внутреннюю логику, которая по сути проявляет Слово Божие в его полноте и единстве.

Указанный анализ позволяет также сделать выводы, объясняющие многие библейские и богословские загадки, такие, например, как арамейство еврея Авраама, проклятие и благословение Ноя, загадка дилеммы: «плодитесь и размножайтесь» наряду с идеалом девственности как знака Царствия Божиего и многие, многие другие.

В книге раскрывается также значение слов Едем и Адам, еврей, иудей, израильтянин и пр.; библейское значение имён (или лиц) Сим, Хам, Иафет, Иаков-Израиль, Лия, Рахиль и т.д..; суть исхода евреев из Египта и перехода их через Иордан во времена Иисуса Навина; проявляется скрытый смысл наименований трёх израильских городов, связанных с зачатием, рождением и распятием Иисуса Христа, а именно: Назарета, Вифлеема и Иерусалима, представляется Слово Христа в его чистом виде, - одним словом, в ней прослеживается весь путь от создания человека в первый день творения до его проявления как такового в шестой день и делается попытка определить место Тысячелетнего Царствия и конца Света в ряду библейских событий, заканчивающихся Славным завершением творения и установлением вечной жизни на незнающем смерти духовном корне.

28/05/2013 размещена новая версия файла второго издания книги, исправленного и дополненного.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Шесть дней творения и седьмой день: библейские и лингвистические наблюдения - Содержание

Предисловие ко второму изданию.

Предисловие автора

Введение

Часть I. Бог, или Святая Троица

1. Святая Троица в Старом Завете

2. Святая Троица в Новом Завете

3. Имя Божье

Часть II. Адам и Едем .

1. О предначертанности и цели творения .

2. Адам. Значение и этимологический калейдоскоп слова.

3. Едем

4. Несколько слов о днях творения и библейском летоисчислении .

Книга первая. День первый. Адам

Часть I.Адам в раю. Иерусалим

1. Сотворение человека

2. Ангельский мир

3. «Плодитесь и размножайтесь»

4. О причине появления зла

5. Древо Жизни и Древо познания добра и зла .

Часть II. Грехопадение

1. Осквернение брака. Появление полового сознания.

2. Причина грехопадения

3. Разделение полов и «кожаные одежды», или внешняя плоть человека

4. «Проклята за тебя вся земля»

Часть III Библейский змей, его имена и их лингвистический калейдоскоп

1. Древний змей, или дракон, и возникновение ада

2. Сатана-диавол

3. Левиафан

4. Люцифер

5. Азазел

6. Самаил

7. Лилит – «вавилонская блудница», или троица наоборот

8. «Вавилон». Град против града

Часть IV. Начало творения плотского видимого мира и отделение его от невидимого мира души

1. Отделение света от тьмы

2. Мир невидимый. Ахерон

3. Каин и Авель. Сиф

4. Стражи, или второе падение

5. Нефилимы

6. Знания стражей

7. Таинственная личность Еноха. Азучан

8. Всемирный потоп

9. Годы жизни допотопных патриархов

Книга вторая. День второй. Сотворение неба

Вступление. Сотворение неба. Мафусал/Мафусаил (Мат/h ушал)

Часть I. Ной

1. Горы Араратские, место остановки Ноева ковчега .

2. Таинственная личность Ноя

3. Загадка сыновей Ноя

4. О тройственности человека

5. Заветы Бога с Ноем и его сыновьями .

6. «Безмерное блаженство» послепотопных времён Ноя, прервавшееся с его смертью. Распад союза его сыновей

Часть II. Вавилонское столпотворение .

1. Вавилонское столпотворение .

2. О послепотопных патриархах и времени вавилонского столпотворения

3. Язычество

Книга третья. День третий. Сотворение земли

Часть I Сотворение Земли

1. Сотворение земли

2. Ламех, Ной, Сим, Арфаксад

Часть II. Авраам

1. О значении слова «еврей»

2. Ур Халдейский

3. Харран (евр. Haran) и об арамействе Авраама .

4. Завет Бога с Авраамом

Часть III. Земля странствия Авраама .

1. Несколько предварительных замечаний .

2. Сихем

3. Между Вефилем и Гаем

4. Хеврон

5. Авраам и цари Содомский и Салимский .

6. Святая Троица у шатра Авраама и в доме Лота .

7. Между Кадесом и между Суром. Вирсавия. .

Часть IV. Сарра и Агарь .

1. Сарра, «сестра моя, невеста»

2. Сарра и Агарь

Часть V. Исаак и Иаков

1. Измаил и Исаак

2. Исав и Иаков

3. Иаков (Израиль). Лия и Рахиль .

4. «Годы жизни» Авраама, Измаила, Исаака и Иакова, согласно Септуагинте

Книга четвёртая. День четвёртый - Сотворение светил. Закон

Часть I. Сотворение светил

1. Сотворение светил. Первая скиния.

2. (Каинан), Сала и Евер

3. Значение чисел двенадцать и семьдесят .

4. О значении имён сыновей Иакова .

Часть II. Исход

1. Египет

2. Личность Моисея

3. Суф

4. «Пустыня»

5. Закон

6. Грех Израиля и сорок лет странствования по «пустыне» .

Часть III. Иисус Навин

1. Иисус Навин - «Книга браней Господних».

2. Иордан и второе обрезание

3. Взятие Иерихона

4. Пророки Илия и Елисей

5. Земля обетованная с точки зрения буквального рассмотрения библейского текста

6. Земля обетованная по внутренней сути библейского текста .

7. Палестина и Израильские царства .

Книга пятая. День пятый - Сотворение рыб, пресмыкающихся и птиц

Часть I. Вступительная

1. Сотворение рыб, пресмыкающихся и птиц .

2. Фалек, Рагав и Серух

3. Держава смерти

4. Старозаветные пророчества об Иисусе Христе.

5. Назарет, Вифлеем, Иерусалим

Часть II. Рождение и крещение Иисуса Христа.

1. Рождение Христа от Девы

2. О двух родословных Иисуса Христа .

3. Иисус Христос, пришедший во плоти .

4. Личность Иоанна Предтечи, или Крестителя .

5. Мистическое значение крещения .

6. Крещение и помазание Христа

7. Искушение Иисуса как человека

Часть III. Основание Церкви

1. Краеугольный камень творения

2. Основание Церкви

3. «Блаженства» и «горе вам».

4. Путь спасения

5. Евхаристия

6. Жертва Христа

7. Плоть и кровь Христа. О Его воскресении и вознесении.

8. К кому пришёл Христос

Часть IV. Антихрист и Второе пришествие Христа .

1. Слово Господа – семь Церквей (на основе «Откровения Иоанна»)

2. Мир после Первого Пришествия

3. Антихрист

4. Семь печатей (на основе «Откровения Иоанна») .

5. Природные и духовные катаклизмы (на основе «Откровения Иоанна»)

6. Второе пришествие Господа (на основе «Откровения Иоанна»)

7. Воцарение Господа, суд над «блудницей» и первое воскресение мёртвых (на основе «Откровения Иоанна») .

Книга шестая . День шестой

Сотворение животных и человека

Часть I. Вступительная

1. Сотворение животных и человека

2. Нахор, Фарра, Авраам и Исаак

3. О времени и «месте» Тысячелетнего Царствия Иисуса Христа

Часть II. Тысячелетнее царствие

1. Небесное царство

2. Тысячелетнее царствие на земле

3. Гог и Магог

4. Второе воскресениe мёртвых. Конец времён, смерти и завершение работ по творению .

Книга седьмая

День седьмой. Иаков

1. Суббота. Вторая скиния. Небесный Иерусалим .

Вместо заключения

Использованная литература

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Об Авторе

Родилась в 1950 году в Ереване, столице Армянской Советской Социалистической Республики ( в бывшем СССР). В 1972-ом году окончила Ереванский государственный университет, получив квалификацию филолога, учителя русского языка и литературы. До 1989 года преподавала русский язык и литературу и вела исторические экскурсии в двух городах: сначала в Ереване, а затем в Киеве.

С 1989 года, будучи старшим научным сотрудником Центральной Научной Библиотеки АН Украины им. В. Вернадского, Университета «Киево-Могилянская академия» и Киевского государственного института культуры, работала над темой «История Киево-Могилянской академии».

С середины 1994 года живет в Аргентине.

Книги Натальи Тер-Григорян-Денисюк по исследованию Писания с применением методов текстологического и лингвистического анализа.

2013-06-24