По словам историка Джеймса Норта, монашеское движение развивалось по замкнутому кругу. Желающие полностью посвятить себя Богу бежали из мирского общества, чтобы проводить жизнь в чистоте и святости. В глазах других людей они приобретали статус святых. У таких людей появлялись ученики, а богатые миряне жертвовали им земли и богатства. Переполненные монахами и различным изобилием монастыри неизбежно разлагались. Позже появлялся лидер, который совершал реформы, и крут на этом замыкался. Во времена Терезы Авильской ситуация располагала к тому, чтобы начать «новый виток». Однако, в отличие от протестантской Реформации, которая представляла собой пересмотр доктрин и практики средневековой католической церкви, реформа Терезы основывалась на обращении к первоначальной строгости Устава Ордена кармелитов, и с этой позиции, была, скорее, обновлением, нежели реформой.

Орден кармелитов был основан в Палестине в 1155 году как нищенствующий монашеский Орден группой крестоносцев во главе с Бертольдом Калабрийским. Его основатели поселилась на горе Кармил, на которой в свое время пророк Илия восстановил поклонение истинному Богу (3 Цар. 18:18-40). Отсюда и произошло название кармелиты12. По просьбе Бертольда Калабрийского Иерусалимский патриарх Альберт составил монашеский Устав, который отличался особенной строгостью: кармелиты должны были жить в отдельных кельях, непрестанно молиться, соблюдать строгие посты, полностью отказавшись от мяса, а также значительное время проводить в молчании. После поражения крестоносцев в XIII в. монахи переселились в Европу, где основали несколько монастырей. В 1247 году они получили от Папы Иннокентия IV менее строгий Устав и вошли в состав нищенствующих орденов. Определенные исторические события и внутренние проблемы, связанные с накоплением богатства, порождали дискуссии, на которых обсуждался вопрос о возвращении Ордена к первоначальному строгому Уставу Предпринимались попытки реформ в монастырях Мантуи (XV в.), Альби (начало XVI в.) и т. д., которые, однако, не увенчались успехом. Как уже упоминалось ранее, монашеская жизнь во времена Терезы была безнравственной. Сама Тереза остро начала ощущать это после дарованных ей откровений.

Видение относительно реформы приходит к Терезе после знакомства и общения с Петром Алькантарским, который сам незадолго до этого (в 1560 году) основал монастырь. Тереза решает не менять уже сложившийся порядок в общине, а основать совершенно иной монастырь, в котором Устав будет соблюдаться во всей строгости. После многочисленных трудностей Тереза на средства своей богатой подруги открывает в 1562 году в Авиле первый реформированный монастырь, покровителем которого был избран св. Иосиф. Провозглашение абсолютного нищенства в обители вызывает недоумение, даже враждебное отношение со стороны горожан и властей Авилы, в результате чего жители монастыря подвергаются постоянным словесным атакам. Однако уже к 1563 году Тереза получает разрешение от Папы на проведение монастырской жизни в абсолютной бедности. Строгость новых монастырей дополняется церемониальным «самобичеванием»: отказом от теплой обуви, которую монахини обычно носили в холодную пору года. Поэтому монахини Терезы получают название «босоногих» кармелиток. В 1567 году Тереза получает разрешение от главы Ордена кармелитов на учреждение других обителей. В течение последующих пятнадцати лет она основывает еще шестнадцать монастырей: Медина дель Кампо (1567), Малага (1568), Вальядолид (1568), Толедо (1569), Пастрана (1569), Саламанка (1570), Альба де Тормес (1571), Сеговия (1574), Беас (1574), Севилья (1575), Каравака (1576), Вил-лануева (1580), Паленсия (1580), Сория (1581), Гранада (1582) и Бургос (1582). После 1567 году вся ее деятельность связана с основанием монастырей и надзором за ними.

В разрешении главы Ордена кармелитов значилось, что Тереза также имела право на основание мужских монастырей. В этом же 1567 году к ней обратились два монаха, чтобы помочь в осуществлении реформ. Одного из них звали Антоний, а второго — Хуан де Йепес. Хуан был настолько мал ростом (несмотря на свой двадцатипятилетний возраст) и настолько худой, что после того, как они раскрыли Терезе свои намерения, она воскликнула: «Слава Иисусу, у меня есть уже полтора монаха!» Разделив между собой выражение «Иисус на кресте», Тереза и Антоний добавили к своим именам имя Иисуса и стали соответственно Терезой де Хесус (Терезой Иисуса) и Антонием де Хесус (Антонием Иисуса). А Хуан де Йепес взял вторую часть фразы и стал Хуаном де ла Крус или Иоанном Креста. В лице Иоанна Креста, который впоследствии также стал одним из наиболее известных испанских поэтов, мистиков и святых Тереза обрела верного сподвижника на всю оставшуюся жизнь. В 1568 году Атноний и Иоанн основывают первый монастырь босоногих братьев-кармелитов. В 1593 году этот Орден был официально утвержден.