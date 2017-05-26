Тереза Авильская - Жизнь в молитве
Духовная классика
По словам исследователя христианской духовности Джордана Омэнна, в те времена закон о закрытых монастырях не особенно соблюдался, поэтому во многих отношениях монастырская жизнь была очень распущенной. Тереза проводила много времени у решетки приемной, разговаривая со своими родственниками. Она охладевает к практике молитвы Иисуса. Это время духовного опустошения она позже опишет так: «На протяжении нескольких лет я стремилась быстрее закончить время своей молитвы и чаще прислушивалась к бою часов, нежели к тому, что было полезно. Я охотнее согласилась бы на суровое наказание, которому меня могли бы подвергнуть, чем на практическое воспоминание, которое было подготовкой к молитве... Каждый раз, когда я входила в часовню для молитвы, мне приходилось собираться духом, чтобы заставить себя молиться». Эта борьба продолжалась долгие годы, пока духовная жизнь Терезы не изменилась под воздействием видения страдающего Христа, Ессе Homo. Позже Тереза переживает еще одно видение, которому нет аналога в христианской истории — так называемую транс-верберацию (от испанского transverberar - пронзать. - Прим. перев.). В этом видении херувим пронзил её сердце огненным копьем. Впоследствии Тереза описала свои переживания в стихах:
Чую я удар нежданный,
и души во мне не стало!
Чем я честь сию стяжала?
Что свершил сей подвиг странный?
Что за смертная услада —
чуять в сердце рану эту!
Боль, которой равных нету; смерть —
и жизнь, что ей награда!На тот момент Тереза пребывала в замешательстве. Она не знала, откуда к ней приходят такие видения, поэтому предпочла сначала о них умалчивать.
Тереза Авильская - Жизнь в молитве
Издательство Христианского библейского братство св. ал. Павла
Киев 2011
ISBN 978-966-7698-50-8
Тереза Авильская - Жизнь в молитве - Содержание
Предисловие
- Жизненный путь Терезы Авильской
- Творчество и литературный стиль Терезы Авильской... Переводы произведений Терезы Авильской на русский язык
- Мистицизм Терезы Авильской
Заключение
ГЛАВА ПЕРВАЯ: ранние годы неудач терезы и трудности молитвы в зрелости
- Введение
- Благочестивая семейная жизнь
- Романтические идеалы юности
- Друзья: хорошие и плохие
- Духовные наставники: мудрые и неразумные
ГЛАВА ВТОРАЯ: необходимое для жизни в молитве
- Введение
- Любите друг друга
- Отречение
- Смирение: истинное и ложное
- Искушение и смирение
- Смирение и духовное нетерпение
ГЛАВА ТРЕТЬЯ: молитва как вера и страсть только к Богу
- Молитва как привязанность и жажда Бога
- Страдания во имя Бога
- Видение Бога
- Молитва Господа
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: молитвенная жизнь как сад
- Введение
- Поливание из колодца
- Водяное колесо или «молитва воспоминаний»
- Вода из оросительного канала или потока
- Вода из фонтана
ГЛАВА ПЯТАЯ: внутренний замок: духовная жизнь как множество обителей для божественного присутствия: часть 1 письмо vii: знаменитому дону алонзо веласкуэзу, епископу осунскому
- Первые обители: молитва о самореализации перед Богом
- Вторые обители: «молитва воспоминаний» о Божьем характере и о необходимости покориться
- Третьи обители: обман благого и примерная жизнь, которая все еще эгоцентрична
ГЛАВА ШЕСТАЯ: внутренний замок: часть 2
- Четвертые обители: тихая молитва, начало личной встречи с живым Богом
- Пятые обители: молитва союза с Богом
ГЛАВА СЕДЬМАЯ: внутренний замок: часть 3
- Шестые обители: молитва сокровенного союза и обручение со Христом
- Седьмые обители: молитва брака с Иисусом как полная отдача жизни
ГЛАВА ВОСЬМАЯ: результаты жизни в молитве
- Некоторые принципы поведения
- О любви к ближнему
- Письма Терезы
ССЫЛКИ
Тереза Авильская - Жизнь в молитве - Реформаторская деятельность Терезы Авильской
По словам историка Джеймса Норта, монашеское движение развивалось по замкнутому кругу. Желающие полностью посвятить себя Богу бежали из мирского общества, чтобы проводить жизнь в чистоте и святости. В глазах других людей они приобретали статус святых. У таких людей появлялись ученики, а богатые миряне жертвовали им земли и богатства. Переполненные монахами и различным изобилием монастыри неизбежно разлагались. Позже появлялся лидер, который совершал реформы, и крут на этом замыкался. Во времена Терезы Авильской ситуация располагала к тому, чтобы начать «новый виток». Однако, в отличие от протестантской Реформации, которая представляла собой пересмотр доктрин и практики средневековой католической церкви, реформа Терезы основывалась на обращении к первоначальной строгости Устава Ордена кармелитов, и с этой позиции, была, скорее, обновлением, нежели реформой.
Орден кармелитов был основан в Палестине в 1155 году как нищенствующий монашеский Орден группой крестоносцев во главе с Бертольдом Калабрийским. Его основатели поселилась на горе Кармил, на которой в свое время пророк Илия восстановил поклонение истинному Богу (3 Цар. 18:18-40). Отсюда и произошло название кармелиты12. По просьбе Бертольда Калабрийского Иерусалимский патриарх Альберт составил монашеский Устав, который отличался особенной строгостью: кармелиты должны были жить в отдельных кельях, непрестанно молиться, соблюдать строгие посты, полностью отказавшись от мяса, а также значительное время проводить в молчании. После поражения крестоносцев в XIII в. монахи переселились в Европу, где основали несколько монастырей. В 1247 году они получили от Папы Иннокентия IV менее строгий Устав и вошли в состав нищенствующих орденов. Определенные исторические события и внутренние проблемы, связанные с накоплением богатства, порождали дискуссии, на которых обсуждался вопрос о возвращении Ордена к первоначальному строгому Уставу Предпринимались попытки реформ в монастырях Мантуи (XV в.), Альби (начало XVI в.) и т. д., которые, однако, не увенчались успехом. Как уже упоминалось ранее, монашеская жизнь во времена Терезы была безнравственной. Сама Тереза остро начала ощущать это после дарованных ей откровений.
Видение относительно реформы приходит к Терезе после знакомства и общения с Петром Алькантарским, который сам незадолго до этого (в 1560 году) основал монастырь. Тереза решает не менять уже сложившийся порядок в общине, а основать совершенно иной монастырь, в котором Устав будет соблюдаться во всей строгости. После многочисленных трудностей Тереза на средства своей богатой подруги открывает в 1562 году в Авиле первый реформированный монастырь, покровителем которого был избран св. Иосиф. Провозглашение абсолютного нищенства в обители вызывает недоумение, даже враждебное отношение со стороны горожан и властей Авилы, в результате чего жители монастыря подвергаются постоянным словесным атакам. Однако уже к 1563 году Тереза получает разрешение от Папы на проведение монастырской жизни в абсолютной бедности. Строгость новых монастырей дополняется церемониальным «самобичеванием»: отказом от теплой обуви, которую монахини обычно носили в холодную пору года. Поэтому монахини Терезы получают название «босоногих» кармелиток. В 1567 году Тереза получает разрешение от главы Ордена кармелитов на учреждение других обителей. В течение последующих пятнадцати лет она основывает еще шестнадцать монастырей: Медина дель Кампо (1567), Малага (1568), Вальядолид (1568), Толедо (1569), Пастрана (1569), Саламанка (1570), Альба де Тормес (1571), Сеговия (1574), Беас (1574), Севилья (1575), Каравака (1576), Вил-лануева (1580), Паленсия (1580), Сория (1581), Гранада (1582) и Бургос (1582). После 1567 году вся ее деятельность связана с основанием монастырей и надзором за ними.
В разрешении главы Ордена кармелитов значилось, что Тереза также имела право на основание мужских монастырей. В этом же 1567 году к ней обратились два монаха, чтобы помочь в осуществлении реформ. Одного из них звали Антоний, а второго — Хуан де Йепес. Хуан был настолько мал ростом (несмотря на свой двадцатипятилетний возраст) и настолько худой, что после того, как они раскрыли Терезе свои намерения, она воскликнула: «Слава Иисусу, у меня есть уже полтора монаха!» Разделив между собой выражение «Иисус на кресте», Тереза и Антоний добавили к своим именам имя Иисуса и стали соответственно Терезой де Хесус (Терезой Иисуса) и Антонием де Хесус (Антонием Иисуса). А Хуан де Йепес взял вторую часть фразы и стал Хуаном де ла Крус или Иоанном Креста. В лице Иоанна Креста, который впоследствии также стал одним из наиболее известных испанских поэтов, мистиков и святых Тереза обрела верного сподвижника на всю оставшуюся жизнь. В 1568 году Атноний и Иоанн основывают первый монастырь босоногих братьев-кармелитов. В 1593 году этот Орден был официально утвержден.
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