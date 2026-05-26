Тернер - Познание любви

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling

В этой книге Билл Тернер рассказывает о своем жизненном пути и о том, как вера, семья, бизнес и служение обществу сформировали его понимание лидерства в духе слуги. Автор видит свою жизнь как часть большого «гобелена», где переплетены наследие прошлых поколений, личные ошибки, Божья благодать и призвание сеять семена любви в компаниях, церкви и обществе.

Главная мысль книги — лидерство, основанное на любви, вдохновленной Духом, способно менять людей и сообщества. Тернер показывает, что подлинный лидер не господствует, а служит: заботится о людях, принимает ответственность за данные ему ресурсы и стремится, чтобы через его слова, дела и любовь другие увидели Христа.

Тернер Уильям Б. – Познание любви – На пути к лидерству в духе слуги

Уильям Б. Тернер с Дилэйн Чаппелл. Познание любви: На пути к лидерству в духе слуги / пер. Л. Бирюк; ред. Ю. Симкина. – World Wide Printing, 2015. – 206 с.
ISBN 978-1-58712-270-5

Тернер Уильям Б. – Познание любви – Содержание

  • Предисловие Джеймса Бланшарда

  • Предисловие Мэриона Эдвардса

  • Предисловие Дилэйн Чаппелл

  • Введение Уильяма Тернера

  • Глава 1. Твердое основание

  • Глава 2. Как я стал тем, кем стал

  • Глава 3. Военно-морской флот. Призван служить

  • Глава 4. Обучение любовью

  • Глава 5. Поступая правильно

  • Глава 6. Как заполнить пустоту в душе

  • Глава 7. На что способна любовь

  • Глава 8. Прежде всего будь слугой

  • Глава 9. Взгляд с высоты опыта. Наследие

  • Примечания

