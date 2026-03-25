Тертуллиан - О душе

Трактат Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана «О душе» (De Anima) является первым в истории христианской мысли систематическим психологическим и антропологическим трудом, написанным в начале III века. Автор ставит задачу опровергнуть многочисленные заблуждения античных философов — от Платона до стоиков — и выстроить целостное учение о человеческой природе, опираясь на авторитет Священного Писания. Основная идея произведения заключается в том, что душа не является божественной по своей сути или предсуществующей, но она сотворена Богом одновременно с телом, наделена свободой воли и бессмертием, что делает каждого человека ответственным за свою вечную участь.

Содержательная часть трактата детально исследует происхождение, природу и способности души. Тертуллиан последовательно разбирает вопросы о телесности души (придерживаясь специфического «христианского стоицизма»), её единстве и наличии в ней разумного и неразумного начал. Автор уделяет значительное внимание критике теории метемпсихоза (переселения душ), доказывая её логическую и теологическую несостоятельность. В книге глубоко исследуются такие феномены, как сон, сновидения и состояние души после смерти до всеобщего воскресения. Тертуллиан утверждает теорию традуционизма — передачу души от родителей к детям, что служит для него важным аргументом в объяснении наследования первородного греха.

Текст написан в характерном для Тертуллиана полемическом, энергичном и глубоко интеллектуальном стиле, где философская терминология мастерски переплетается с библейскими образами. Автор использует парадоксы и яркие метафоры, чтобы подчеркнуть дистанцию между «мудростью мира сего» и христианским откровением. Работа служит фундаментальным ресурсом для изучения истории христианской антропологии, ранней патристики и формирования латинской богословской терминологии. Это чтение помогает осознать, как раннехристианская мысль осваивала и преобразовывала античное наследие, закладывая основы понимания человеческой личности как нерасторжимого единства души и плоти.

Пер. с лат., вступ. ст., коммент. и указатель А. Ю. Братухина. - СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. - 256 с. - (Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»)

ISBN 5-7435-0218-8

Тертуллиан и Карфаген - Тертуллиан и митраизм - Тертуллиан и стоицизм - Тертуллиан и монтанизм - Тертуллиан и его читатели

«О душе»

Проблемы - Источники

О душе

Глава I. Не от философов, но от Бога следует узнавать о душе - Глава II. В том, что пишут о душе философы, много спорного и недостоверного - Глава III. Происхождение души — из дыхания Бога - Глава IV. Душа рождена и сотворена - Глава V. Душа — это тело - Глава VI. Опровержение платоников, отрицающих телесность души - Глава VII. Телесность души очевидна из слов Евангелия - Глава VIII. Душа является телом несмотря на свое отличие от других тел - Глава IX. Душа наделена определенным обликом, формой и размерами - Глава X. Душа является простой и однородной - Глава XI. Душа названа духом, потому что она дышит, а не потому что она собственно есть дух - Глава XII. О душе и уме - Глава XIII. Ум — орудие души - Глава XIV. Душа является несоставной и неделимой - Глава XV. У души есть ведущее начало, пребывающее в сердце - Глава XVI. Две части души: природное разумное начало и возникшее позже неразумное - Глава XVII. Об истинности пяти чувств - Глава XVIII. Интеллект нельзя предпочитать чувству и отделять от него - Глава XIX. Опровержение тех, кто утверждает, что человек получает интеллект позже души - Глава XX. Душа однородна по семени, разные судьбы обусловливаются внешними воздействиями - Глава XXI. О свободе воли и изменчивости природы всех рожденных и сотворенных - Глава XXII. Определение души - Глава XXIII. Мнения различных еретиков, заимствующих учение Платона - Глава XXIV. Опровержение учения Платона о воспоминании души - Глава XXV. Опровержение мнения, что душа появляется после рождения - Глава XXVI. Писание подтверждает то, что душа есть у еще неродившихся младенцев - Глава XXVII. Душа и тело зачинаются одновременно - Глава XXVIII. Разоблачение обмана Пифагора - Глава XXIX. Опровержение учения о переселении душ - Глава XXX. Опровержение учения о переселении душ (продолжение) - Глава XXXI. Нелепость учения о переселении душ - Глава XXXII. Опровержение учения о вселении человеческой души в животных - Глава XXXIII. Бессмысленность и неадекватность воздаяния, осуществляемого посредством вселения человеческой души в различных животных - Глава XXXIV. Опровержение учения Симона Самаритянина - Глава XXXV. Опровержение учения Карпократа - Глава XXXVI. О мужском и женском полах - Глава XXXVII. О вынашивании младенца, его рождении и дальнейшем росте - Глава XXXVIII. Плоть — дом души, а душа — жилец плоти - Глава XXXIX. О суевериях, связанных с родами - Глава XL. Плоть — служанка души - Глава XLI. Как нет души без греха, так нет и души без семени добра - Глава XLII. Опровержение учения Эпикура о смерти - Глава XLIII. О естественности сна - Глава XLIV. О случае с Гермотимом - Глава XLV. О сне и экстазе - Глава XLVI. О достоверности сновидений - Глава XLVII. Четыре вида сновидений - Глава XLVIII. О влиянии времени, положения человека и поста на сновидения - Глава XLIX. Не существует душ, свободных от сновидений - Глава L. Опровержение Менандра, учившего, что смерть к его последователям не относится - Глава LI. Смерть сразу и полностью отделяет душу от тела - Глава LІІ. Человек не был создан для смерти, любая смерть является насилием над природой - Глава LIII. Видимость угасания души при болезнях возникает благодаря процессам, происходящим в теле больного - Глава LIV. О прибежище души после смерти согласно различным философам - Глава LV. Преисподняя согласно учению христиан; рай сразу после смерти — привилегия мучеников - Глава LVI. Опровержение мнения, что души непогребенных и погибших преждевременно находятся среди живых - Глава LVII. Под именем душ, вызываемых магами, действуют демоны - Глава LVIII. О посмертной участи душ

