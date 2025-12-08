Если вы попросите художника нарисовать христианина и скажете, чтобы каждый человек, глядя на рисунок, мог понять, что перед ним именно христианин, то он, скорее всего, изобразит человека, который находится в здании церкви и молится — возможно, стоя на коленях, а может, просто сидя на скамейке. Вы можете изменить внешний вид здания церкви, но главный элемент останется неизменным: христианин — это человек, который молится. По крайней мере, таким его задумал Бог.

Бог дал нам уникальную возможность, которая доступна только верящим во Христа, мы можем приходить к Нему в любое время и иметь тесное общение с Ним. Сегодня стало модно говорить о «личных отношениях с Богом», но, к сожалению, молитвенная жизнь большинства христиан слаба и малозаметна.

Молитва — одна из ключевых тем Библии: о ней говорится более, чем в тысяче мест, в Священном Писании записано 650 молитв и 450 ответов на них. Во время Своего земного служения Иисус Христос часто уходил для молитвы, и в Евангелиях это отмечается 25 раз. Все пророки уделяли большое внимание молитве. Апостол Павел в своих посланиях упоминает молитву более 41 раза и даже несколько раз записывал свои молитвы.

Терёхин, Анатолий - Молитва, изменившая мир - Разбор молитвы "Отче наш"

СПб.: Библия для всех, 2025. - 115 с.

ISBN 978-5-7454-1939-3

Терёхин, Анатолий - Молитва, изменившая мир - Содержание