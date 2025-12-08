Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Терёхин - Молитва, изменившая мир

Терёхин, Анатолий - Молитва, изменившая мир - Разбор молитвы "Отче наш"
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology

Если вы попросите художника нарисовать христианина и скажете, чтобы каждый человек, глядя на рисунок, мог понять, что перед ним именно христианин, то он, скорее всего, изобразит человека, который находится в здании церкви и молится — возможно, стоя на коленях, а может, просто сидя на скамейке. Вы можете изменить внешний вид здания церкви, но главный элемент останется неизменным: христианин — это человек, который молится. По крайней мере, таким его задумал Бог.

Бог дал нам уникальную возможность, которая доступна только верящим во Христа, мы можем приходить к Нему в любое время и иметь тесное общение с Ним. Сегодня стало модно говорить о «личных отношениях с Богом», но, к сожалению, молитвенная жизнь большинства христиан слаба и малозаметна.

Молитва — одна из ключевых тем Библии: о ней говорится более, чем в тысяче мест, в Священном Писании записано 650 молитв и 450 ответов на них. Во время Своего земного служения Иисус Христос часто уходил для молитвы, и в Евангелиях это отмечается 25 раз. Все пророки уделяли большое внимание молитве. Апостол Павел в своих посланиях упоминает молитву более 41 раза и даже несколько раз записывал свои молитвы.

Терёхин, Анатолий - Молитва, изменившая мир - Разбор молитвы "Отче наш"

СПб.: Библия для всех, 2025. - 115 с.
ISBN 978-5-7454-1939-3

Терёхин, Анатолий - Молитва, изменившая мир - Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Что такое молитва?
  • Глава 2. Зачем нужна молитва «Отче наш»
  • Глава 3. «Отче наш»
  • Глава 4. «Да святится имя Твое»
  • Глава 5. «Да приидет царствие Твое»
  • Глава 6. «Да будет воля Твоя»
  • Глава 7. «Хлеб наш дай нам»
  • Глава 8. «Прости нам грехи наши»
  • Глава 9. «Не введи в искушение»
  • Глава 10. Заключение молитвы
Views 282
Rating 5.0 / 5
Added 08.12.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 8 months ago

Огромное спасибо!

Related Books

All Books