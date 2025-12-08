Терёхин - Молитва, изменившая мир
Если вы попросите художника нарисовать христианина и скажете, чтобы каждый человек, глядя на рисунок, мог понять, что перед ним именно христианин, то он, скорее всего, изобразит человека, который находится в здании церкви и молится — возможно, стоя на коленях, а может, просто сидя на скамейке. Вы можете изменить внешний вид здания церкви, но главный элемент останется неизменным: христианин — это человек, который молится. По крайней мере, таким его задумал Бог.
Бог дал нам уникальную возможность, которая доступна только верящим во Христа, мы можем приходить к Нему в любое время и иметь тесное общение с Ним. Сегодня стало модно говорить о «личных отношениях с Богом», но, к сожалению, молитвенная жизнь большинства христиан слаба и малозаметна.
Молитва — одна из ключевых тем Библии: о ней говорится более, чем в тысяче мест, в Священном Писании записано 650 молитв и 450 ответов на них. Во время Своего земного служения Иисус Христос часто уходил для молитвы, и в Евангелиях это отмечается 25 раз. Все пророки уделяли большое внимание молитве. Апостол Павел в своих посланиях упоминает молитву более 41 раза и даже несколько раз записывал свои молитвы.
Терёхин, Анатолий - Молитва, изменившая мир - Разбор молитвы "Отче наш"
СПб.: Библия для всех, 2025. - 115 с.
ISBN 978-5-7454-1939-3
Терёхин, Анатолий - Молитва, изменившая мир - Содержание
- Введение
- Глава 1. Что такое молитва?
- Глава 2. Зачем нужна молитва «Отче наш»
- Глава 3. «Отче наш»
- Глава 4. «Да святится имя Твое»
- Глава 5. «Да приидет царствие Твое»
- Глава 6. «Да будет воля Твоя»
- Глава 7. «Хлеб наш дай нам»
- Глава 8. «Прости нам грехи наши»
- Глава 9. «Не введи в искушение»
- Глава 10. Заключение молитвы
Огромное спасибо!