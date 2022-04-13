Константин Тетерятников - Как семья может реализовывать миссию

Важно сразу отметить, что первая книга Библии, Бытие, рассказывает не об отдельных людях, а именно о семье. В этой же книге есть ответ, который раскрывает первоначальную миссию союза мужчины и женщины: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над… всею землею…» (Быт. 1:26), «…и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте…» (Быт. 1:28). Слова «плодитесь и размножайтесь» стоят вместе со словами «владычествуйте над землею». Стоит обратить внимание на то, что поручение об управлении возложено именно на первую семью, отсюда можно сделать вывод, что полноценно и качественно управлять землей, а также наполнять ее может только семья. Брак с самого начала наделяется миссией быть представителями Бога в этом мире: руководство над всем сотворенным миропорядком раскрывает характер образа и подобия Бога в человеке, поэтому миссия семьи в обществе — распространение Божьего сияния через реализацию своих дарований.

Эти слова относятся не только к состоянию человека до грехопадения — люди продолжают выполнять Божье повеление о наполнении земли и управлении ею. Об этом рассказывает вся книга Бытие, которая не рассматривает работу как наказание за грех, а, напротив, показывает, что труд был и в Эдемском саду. Слова «и взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15) указывают на одну из задач первого человека в сотворенном мире. О грехопадении говорится позже, в третьей главе, и там есть примечание, что работа становится тяжелой обузой человека, потому что грех нарушил все в этом мире. Однако труд в Библии не рассматривается как проклятие или нечто унизительное.

Здесь мы видим отличие библейского мировоззрения от мировоззрения того времени, когда писалась Библия. Возьмем, например, древних греков: для них работа считалась позором и наказанием, поэтому они всячески пытались от нее избавиться, переложив ее на плечи рабов. Тем не менее в Писании именно работа рассматривается как одно из важных жизненных предназначений семьи. Об этом говорит Тимоти Келлер в своей книге «Зачем работать. Великие библейские истины о вашем деле», цитируя библеиста Дерека Киднера, который обратил внимание на одну яркую особенность в библейском повествовании о сотворении животных и человека в первой главе книги Бытие: «Только человеку, в отличие ото всех прочих живых существ, дается работа, поручается служение. Иными словами, если растения и животные призваны просто “плодиться и размножаться”, то только человек получил недвусмысленное задание. Люди призваны “обладать” землей и “владычествовать” над нею, то есть ею управлять. Нам доверена особая работа, потому что мы созданы по образу Бога».

Что значит «владычествовать над землей»? Люди, вступая в брак, призваны стоять на месте Бога, управляя другими частями Его творения, как Его наместники. Другими словами, мы участвуем в тех делах, которые Бог совершал, создавая этот мир. Как Бог создает порядок из хаоса, так и семья творит то же, творчески созидая цивилизацию, создавая что-то новое из физического материала и заботясь обо всем, что сотворил Господь. Здесь богословие работы тесно переплетается с богословием семьи. Первая семья получила конкретные указания, что ей необходимо делать, чтобы осуществлять свою миссию, и это задание связано с работой. Книга Бытие закладывает солидный фундамент для теологии труда, потому что в рассказе о создании мира мы видим, что Сам Господь работал над созданием Вселенной и Его труд представлен как основа для человеческого труда. В книге Бытие в первой главе рассказывается о сотворении мира, это — своеобразный отчет о том, как Бог готовил землю для того, чтобы заселить ее людьми. Тот факт, что акцент в тексте действительно сосредоточивается на человеке, подтверждается еще и изменением манеры повествования в конце первой главы Бытия: здесь мы видим, как автор расширяет свой рассказ за счет изложения подробностей создания человека и от монотонных формулировок переходит к поэзии.