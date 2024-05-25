Данная брошюра поможет начать разрабатывать (или перерабатывать) миссионерскую программу вашей церкви. Приведенные ниже семь шагов нужны для того, чтобы направлять команду, руководящую миссионерским служением, в этом сложном процессе. Шаги 1 и 2 закладывают основание, излагая библейское богословие и принципы, стоящие за всемирным миссионерским служением. Шаги 3, 4 и 5 посвящены практическим моментам, связанным с оценкой преобразований миссионерской программы, а шаги 6 и 7 рассматривают сам процесс укрепления миссионерской программы.

Наша цель - помочь вам сделать необходимые поправки, чтобы миссионерская программа вашей церкви как можно лучше соответствовала Писанию, превозносила Бога и была эффективной. Пожалуйста, учтите, что эта брошюра посвящена формированию и доработке миссионерской программы, а не ее осуществлению или поддержанию. Кроме того, хотя весь процесс представлен в виде семи последовательных шагов, не обязательно строго им следовать. Можно чередовать выполнение этих шагов, а что-то может происходить одновременно.

Что важно, так это начать размышлять над этими вопросами, проявлять инициативу и делать практические шаги, опираясь на библейские принципы и решения, принятые с молитвой.

Марк Тэтлок - Как разработать эффективную миссионерскую программу

- СПб.: «Библия для всех», 2018. - 56 с.

ISBN: 978-5-7454-1481-7

Марк Тэтлок - Как разработать эффективную миссионерскую программу - Содержание

Предисловие

Введение

Шаг 1. Понять мотивы

Шаг 2. Признать библейские принципы

Шаг 3. Сформировать руководящую группу

Шаг 4. Разработать свою стратегию

Шаг 5. Поддерживать связь с церковью

Шаг 6. Оценить текущую программу

Шаг 7. Подправить вашу программу

Дополнительные материалы