Тэтлок - Как разработать эффективную миссионерскую программу
Данная брошюра поможет начать разрабатывать (или перерабатывать) миссионерскую программу вашей церкви. Приведенные ниже семь шагов нужны для того, чтобы направлять команду, руководящую миссионерским служением, в этом сложном процессе. Шаги 1 и 2 закладывают основание, излагая библейское богословие и принципы, стоящие за всемирным миссионерским служением. Шаги 3, 4 и 5 посвящены практическим моментам, связанным с оценкой преобразований миссионерской программы, а шаги 6 и 7 рассматривают сам процесс укрепления миссионерской программы.
Наша цель - помочь вам сделать необходимые поправки, чтобы миссионерская программа вашей церкви как можно лучше соответствовала Писанию, превозносила Бога и была эффективной. Пожалуйста, учтите, что эта брошюра посвящена формированию и доработке миссионерской программы, а не ее осуществлению или поддержанию. Кроме того, хотя весь процесс представлен в виде семи последовательных шагов, не обязательно строго им следовать. Можно чередовать выполнение этих шагов, а что-то может происходить одновременно.
Что важно, так это начать размышлять над этими вопросами, проявлять инициативу и делать практические шаги, опираясь на библейские принципы и решения, принятые с молитвой.
Марк Тэтлок - Как разработать эффективную миссионерскую программу
- СПб.: «Библия для всех», 2018. - 56 с.
ISBN: 978-5-7454-1481-7
Марк Тэтлок - Как разработать эффективную миссионерскую программу - Содержание
Предисловие
Введение
- Шаг 1. Понять мотивы
- Шаг 2. Признать библейские принципы
- Шаг 3. Сформировать руководящую группу
- Шаг 4. Разработать свою стратегию
- Шаг 5. Поддерживать связь с церковью
- Шаг 6. Оценить текущую программу
- Шаг 7. Подправить вашу программу
Дополнительные материалы
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