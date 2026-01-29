Тейлор Говард - Духовный секрет Хадсона Тейлора

Джеймс Хадсон Тейлор был по натуре мальчиком впечатлительным и задумчивым, но в то же время настолько живым и располагающим к себе, насколько только можно пожелать. Он родился 21 мая 1832 года в английском городке Барнсли в семье богобоязненных родителей в ответ на их долгие молитвы.

Казалось, что рождение этого ребенка принесло в мир больше любви, чем обычно приносит рождение детей, поскольку от рождения мальчик обладал удивительной способностью любить, при этом его здоровье было очень хрупким, благодаря чему вся нежность окружающих сосредоточилась на нем. Родители вскоре обнаружили, что Хадсон отличается необычайно нежным и чувствительным характером. Это открытие немало их опечалило, так как усложняло задачу воспитания сына смелым и верным последователем Господа Иисуса Христа. Шло время, ребенок очень часто болел, так что настаивать на его послушании и самоконтроле казалось почти невозможным. Но, несмотря на это, дисциплинировать его было необходимо, потому что родители Хадсона осознавали, что компенсировать ущерб, полученный от недостатка воспитания в детстве, нельзя ничем. И самое главное не забывали, где им черпать силу и благодать для этого. Разве они не вместе с Богом трудились над тем, чтобы сформировать в этом маленьком человеке характер для святого служения Ему?

Если им недоставало мудрости в осуществлении такой высокой цели (а мудрости действительно не хватало), разве Он не дает ее просто, согласно Своему обещанию? Ни в какую другую пору жизни человек не обладает такой сильной способностью к посвящению или таким чистым, бескорыстным стремлением служить Богу, как в раннем детстве, когда сердце переполнено любовью к Христу. Что касается маленького Хадсона, то в возрасте четырех или пяти лет его глубоко потряс рассказ о языческих странах, которые живут во тьме. Мальчик часто повторял: «Когда я вырасту, я стану миссионером и поеду в Китай». Было ли это только детским порывом? Да. Но он желал этого всем своим сердцем и делал это именно потому, что любил Бога, хотел угождать Ему и следовать за Ним. Несмотря на то, что с раннего детства Хадсон серьезно относился к жизни, по натуре он был веселым и жизнерадостным, горячо любящим мальчишеские забавы. У него было множество увлечений, и он до конца своей жизни сохранил поистине удивительную детскую способность радоваться жизни. Чрезвычайно восхищался природой и имел достаточно терпения, понимания и наблюдательности для того, чтобы открывать ее тайны. Не жалел никаких усилий, взращивая крохотный цветок или растеньице, принесенные из лесу, или изучая повадки птиц, зверей и насекомых. Казалось, что все растущее и живущее привлекало его внимание. И чем старше он становился, тем сильнее становилось это влечение к окружающему миру.

Тейлор Говард - Духовный секрет Хадсона Тейлора

Пер. с англ. — М.: Золотые страницы, 2015. — 384 с.

ISBN 978-5-91943-043-8

Тейлор Говард - Духовный секрет Хадсона Тейлора - Содержание