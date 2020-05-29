Все произведения сборника объединяет одна тема - пути проникновения Христианского мировоззрения и Христианской духовности в различные пласты культуры Средневековья. Работы позволят по-новому взглянуть на ряд явлений культуры Христианского Средневековья. В книге помещён также новый литературный перевод книги XV в. - Фома Кемпийский «О подражании Христу».

Все произведения сборника на русском языке публикуются впервые.

Богословие в культуре средневековья - антология

Христианское братство «ПУТЬ К ИСТИНЕ» ,

Киев, 1992

Богословие в культуре средневековья - антология - Содержание

Этьен Жильсон. Разум и Откровение в Средние Века

Эрвин Панофский. Готическая архитектура и схоластика

Эрвин Панофский. Аббат Сюжер и Аббатство Сен-Дени

Кристофер Брук. Возрождение XII века

Фома Кемпийский. О подражании Христу

Богословие в культуре средневековья - антология - Этьен Жильсон - от автора

Эпоха Средних Веков, начальную фазу которой иногда называют «Темными Веками»; считается, что в период между распространением христианства и рассветом Ренессанса логическое мышление было затемнено слепой верой в абсолютную правду Христианского Откровения. Философия якобы стала тогда простым инструментом в руках недобросовестных теологов, и так продолжалось до тех пор, пока, примерно в конце XV столетия, совместные усилия гуманистов, ученых и религиозных реформаторов не открыли новую эру чисто позитивного и рационального мышления (спекуляции)', которым мы занимаемся и до сих пор.

Я не возьмусь судить о том, что думает серьезный историк греческой философии о таком упрощенном взгляде на сферу его исследования. Не собираюсь я обсуждать и подобные взгляды на состояние современной философии, однако в мои намерения входит проверить истинную ценность вышеупомянутых мнений в том, что касается Средних Веков. И хочу внести ясность с самого начала — я не намерен защищать Средние Века от того, что, несомненно, является неверной их интерпретацией.

Я даже не буду пытаться представить новую интерпретацию и защищать ее. Более того — у меня нет моей собственной интерпретации Средних Веков как целого. Но мы можем попытаться представить если не детальное описание семи столетий, отданных абстрактной спекуляции, то, по крайней мере, дать зарисовку основных направлений духовной жизни, которые привели к созданию столь обильной средневековой философской и теологической литературы.

