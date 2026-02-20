Тициан - Религиозные сюжеты

В эпоху Возрождения существовало два основных вида религиозной живописи. Во-первых, стенопись, или фрески в храмах. Во-вторых, алтарная картина (алтарный образ), созданная художником как для церкви, так и для частного дома. Заказы на эту работу живописны подучали от храмовых общин или от частных дин, иногда напрямую, иногда через гильдию Святого Луки -так назывался профессиональный союз художников Ренессанса. В случае, когда тот или иной богатый человек собирался преподнести оплаченное произведение церкви, он становился донатором (дарителем), и в общую композицию включалось и его изображение с молитвенно сложенными руками.

Ученик знаменитого в XIV веке венецианского художника Джованни Беллини (Giovanni Bellini; около 1430/1433-1516) и последователь живописца-новатора Джорджоне (Giorgio Barbarelli da Castelfranco, Giorgione; 1477/1478-1510), Тициан (Tiziano Vecellio, 1488/1490-1576) уже с ранних лет занимался созданием храмовых фресок. После смерти Беллини он завершил несколько его работ, оставшихся незаконченными. Зачастую Тициан от разных лип получал заказы на воплощение одних и тех же сюжетов, так в его творчестве появилось несколько композиций, называющихся Благовещение, «Се Человек», Кающаяся Магдалина, Несение креста, Положение во гроб, Пьета, Святое собеседование, Святой Себастьян, Святой Иероним и другие. Часто художник писал и образы Мадонны.

Создавая произведения на заказанные темы, Тициан в ранние годы следовал сложившимся к тому времени традициям изображения того или иного сюжета, а в более поздние сам закладывал подобные традиции. Например, в одной ранней картине, изображающей Мадонну с Младенцем между святым Антонием Падуанским и святым Рохом, автор показывает характерную примету Роха - чумную язву на внутренней стороне бедра, видную благодаря спущенному чулку. Согласно католическому преданию, святой Рох чудесным образом излечился от чумы и обрел дар исцелять других людей.

Художники Ренессанса вообще стремились изображать своих героев с орудиями их мученичества или атрибутами святости, чтобы те были узнаваемы паствой. Другой момент - изображение и Христа, и апостолов, и святых во всем совершенстве мужской телесной красоты - был характерен для религиозной живописи Ренессанса в целом. А вот передачу сложных душевных состояний героев евангельских сиен Тициан ввел едва ли не первым среди венецианских и итальянских мастеров. Эмоциональная насыщенность изображений, живописная передача страдания или экстаза со времен Тициана стала едва ли не обязательной для всех европейских мастеров.

Тициан - Религиозные сюжеты

