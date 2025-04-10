Тихомиров Андрей - Книги Ездры, Неемии, Есфири и Иова - Наука о Ветхом Завете

В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно и письменно: («В первый год Кира» – имеется в виду захват мидийско-персидским царём Киром Вавилона в 538 или в 539 году до н.э., разница в годах исходит из трудности сопоставления той даты с современным календарём, а год спустя, в 538 г., позволил пленникам из Израиля и Иудеи вернуться на родину, чтобы начать здесь свою жизнь под надзором Персии. Большинство вернувшихся были выходцами из племени Иуды, они называли себя не израильтянами, а иудеями (по-еврейски – йехгудим, по-гречески – йудайой, по-латыни – иудеи). Иудея, как небольшая провинция Персии, не имела своего царя, во главе ее стоял первосвященник Иерусалима. Книги Ездры и Неемии посвящены истории евреев, вернувшихся из вавилонского плена. В них описываются события, охватывающие почти столетний период. Раньше эти книги представляли единое целое (возможно, что они входили в состав книг Паралипоменон), в современных изданиях они разбиты на две книги. В Вульгате Книга Неемии фигурирует как Вторая книга Ездры, а апокрифическая Книга Ездры – как Третья книга Ездры. Ездра и Неемия не авторы этих книг (авторы их вообще неизвестны), а главные действующие лица. С именами Ездры и Неемии и их учеников связано составление книг Закона (Пятикнижие Моисея), «исторических книг» и трудов пророков, их обработка и окончательное завершение, запись священных книг и выдвижение на передний план толкования Закона и его применения в новых условиях. Работа была проведена «чтецами Закона» (знатоками священного писания).

Местом толкования Закона стала синагога.«Возбудил Господь дух» означает, что персидский царь стал действовать в угоду жрецам Яхве, всё будто бы свершается так, как напророчат пророки, в дан- ном случае Иеремия, на самом деле Кир исходил из своих интересов. Из данного контекста не ясно, какой именно «Господь» «поработал через Иеремию» с «Царём Персидским», имеется в виду Кир II Великий, годы правления: около 558—530 гг. до н.э., основатель династии Ахеменидов, то ли это был Яхве, то ли Ахурамазда, то ли оба сразу. В 538 г. до н.э. году Вавилон был завоеван и присоединен к персидскому царству Ахеменидов, вобравшему в свою культуру достижения многих народов. В середине 6 в. до н. э. древнеперсидские цари из рода Ахеменидов, разгромив Вавилон, завоевали огромные территории и образовали рабовладельческое государство Ахеменидов. К 5 в. до н. э. оно превратилось в могущественную империю, охватившую не только земли Персии (Ирана), но и всей Передней Азии, Малой Азии, Армянского нагорья и Египта. Теперь уже ахеменидская монархия, выступившая на смену ассирийской и вавилонской державам, стала наследницей древней культуры Передней Азии и законодательницей новшеств на Востоке. Соприкасаясь с целым рядом стран, а фактически и с целым миром, новые завоеватели проявили большую творческую активность. Они впитали в себя разнообразные культурные традиции местных школ, навыки, в которых тесно переплелись черты ассирийского и вавилонского, египетского и греческого стилей.

Прежде всего они придали своему главному почитаемому божеству Ахурамазде, которое до этого было лишено зримых черт, признаки ассирийского бога Ашшура, наделив его крыльями и солнечным диском. От Ассирии они восприняли характер фризовых рельефов, пропорциональность и ясность построения человеческих фигур и лиц. От Мидии – принцип украшения колоннами залов. И вместе с тем памятники искусства ахеменидского Ирана представляют собой яркое, ни с чем не сравнимое явление. Они отмечены печатью тонкого вкуса и неповторимого изящества. Иранские колонны не похожи на мидийские, иранские рельефы без труда можно отличить от ассирийских. Монументальность стиля сочетается в них с элегантностью, восточные и западные традиции образуют в них драгоценный единый сплав. Ведущую роль в художественной культуре Древнего Ирана, как и в культуре Ассирии и Вавилона, играло зодчество. Славу древнеперсидского государства, где искусство, призванное прославлять земных правителей, получило ярко выраженный придворный характер, составили торжественные дворцовые комплексы в Пасаргадах, Персеполе и Сузах).

Тихомиров Андрей - Книги Ездры, Неемии, Есфири и Иова - Наука о Ветхом Завете

Эл. издание — «Издательские решения»

ISBN 978-5-44-856517-5

Тихомиров Андрей - Книги Ездры, Неемии, Есфири и Иова - Наука о Ветхом Завете - Содержание

1. Книга Ездры

2. Книга Неемии

3. Книга Есфири

4. Книга Иова

Использованная литература