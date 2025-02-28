Тихон Святитель – Проповеди и поучения – Слово православия в Америке

При настоящем первом пришествии моем к вам, возлюбленные братья, припоминаются мне слова, сказанные некогда Господом через пророка Осию: не Мой народ назову Моим народом и невозлюбленную возлюбленною (см. Ос. 2, 23).

Слова эти относились к язычникам и означали то, что когда многие во Израиле, богоизбранном народе Божием, не познали Христа, тогда Господь открылся не вопрошавшим о Нем (см. Рим. 10, 20; Ис. 65, 1) и призвал в Церковь Свою язычников.

По неизреченной милости Божией в Церковь Христову были призваны и язычники, населявшие пределы Аляски и Алеутских островов. Они были оглашены и просвещены светом веры Христовой валаамскими иноками, которые первые здесь посеяли семена евангельского благовестия. После них святое дело их продолжали преемники — пастыри и архипастыри алеутские, а среди них — протоиерей Иоанн Вениаминов (впоследствии Иннокентий, митрополит Московский) и мой предшественник — преосвященный Николай, иже бысть муж силен словом и делом. Волею Божиею призван и аз недостойный к апостольскому служению здесь, и вот отныне и я не мой народ назову моим народом и невозлюбленную возлюбленною. Доселе мы были чужды друг другу и не видели один другого; отныне Самим Господом мы становимся в тесную связь, во взаимные отношения епископа к пастве и паствы к епископу. В святоотеческих писаниях отношения эти приравниваются к брачным, и епископ считается женихом, а паства — невестою его. И как муж любит жену свою до того, что оставляет отца своего и матерь и прилепляется к жене, сродняется и сживается с нею, так и епископ должен возлюбить свою паству; и как жена повинуется мужу, ибо он — глава ее и защитник, так и паства должна повиноваться своему епископу. Понимая так отношения епископа к пасомым и будучи обручен алеутской пастве, я покинул любезную родину, свою престарелую мать, близких и знаемых мне, милых сердцу моему, и отправился в страну далекую к вам, людям мне неведомым, для того чтобы вы отныне стали моим народом и моими возлюбленными. Отныне свои помыслы, свои заботы направляю на вас и на ваше благо, отныне свои силы и дарования посвящаю на служение вам. С любовью прихожу к вам, братья, — прошу и меня принять с любовью. Моя любовь будет выражаться в заботах и попечениях о вас, в служении вам; а ваша любовь должна проявляться в послушании мне, в доверии ко мне и в содействии мне.

Слово о содействии прежде всего направляю к ближайшим моим сотрудникам — пастырям Церкви Алеутской. В сию страну вступаю я впервые, мало зная ее. Вы же трудитесь здесь давно, раньше меня; многие из вас сроднились с нею, а иные и родились в ней. Уповаю, что в предстоящем служении моем вы окажете мне великую услугу своим знанием сего края и людей его, своим опытом, явитесь для меня воистину сотрудниками, мужами совета и разума.

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, Просветитель Северной Америки – Проповеди и поучения – Слово православия в Америке - Миссионерское служение – Исторический очерк

Сергиев Посад: Издательство Сретенского монастыря, 2001. – 228 с.

ISBN 5-7533-0185-1

Святитель Тихон – Проповеди по поучения – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОПОВЕДИ И ПОУЧЕНИЯ

Речь при вступлении на архиерейскую кафедру епископа Алеутского и Аляскинского

Поучение в праздник Рождества Христова, 25 декабря 1899 г 9 Из беседы в Неделю Православия в кафедральном соборе в Сан-Франциско, 7 марта 1899 г

Беседа в часовне селения Ненильчик Кенайского прихода, 15 июля 1899 г

Поучение, сказанное в православном храме г. Миннеаполиса, 25 апреля 1899 г

Речь при вступлении в собор г. Ситха, 29 июня 1899 г 34 Слово к сербам в г. Джексон (Калифорния), 3 октября 1899 г....35 Поучение при благословении новобрачных, 18-31 января 1902 года, Сан-Франциско

Речь при освящении храма на броненосце «Ретвизан», Филадельфия, 16 марта 1902 г

Речь к новорукоположенному иерею Венедикту Туркевичу, 30 марта 1902 г

Речь при рукоположении учителя Михаила Скибинского во иерея, канадского миссионера

Слово на встрече в миссионерской школе г. Миннеаполиса, 26 сентября 1902 г

Речь при освящении сиро-арабского храма в Бруклине, 27 октября 1902 г

Речь при освящении храма в Нью-Йорке, 10 ноября 1902 г

Слово в Неделю Православия. Кафедральный собор в Сан-Франциско, 23 февраля 1903 г

Речь при освящении православного храма в Чикаго, 15 марта 1903 г

Приветственная речь при посещении Майфильдского прихода, 3 мая 1903 г

Речь при отпевании епископа Маркелла (Попеля), Санкт-Петербург

Речь при вручении жезла преосвященному Иннокентию, епископу Аляскинскому

Из беседы в первый день новолетия

Поучение в Неделю о блудном сыне в юнкерской школе

Речь при рукоположении иерея Михаила Поточного, Нью-Йорк, 15 февраля 1904 г

Речь при вручении посоха преосвященному Рафаилу, епископу Бруклинскому, 29 февраля 1904 г

Всеподданнейшее письмо на имя Государя Императора Николая Александровича от 29 апреля 1904 г

Слово в день рождения Государя Императора. Кафедральный собор, Сан-Франциско, 6 мая 1904 г

Поучение накануне освящения придельного храма в честь Рождества Божией Матери, Нью-Йорк, 21 октября 1904 г

Слово,в день Священного Коронования, Нью-Йорк, 14 мая 1905 г

Речь при прощальном богослужении в Сан-Франциско по случаю перенесения архиерейской кафедры, 14 августа 1905 г

Речь при вручении жезла архимандриту Севастиану, Чикаго, 18 сентября 1905 г

Речь при первом служении в Нью-Йоркском кафедральном соборе, 25 сентября 1905 г

Слово,на праздник Рождества Христова, Нью-Йорк, 25 декабря 1905 г

Речь при освящении Свято-Тихоновского монастыря и храма в штате Пенсильвания, 17 мая 1906 года

Речи в Свято-Тихоновском монастыре при пострижении инока Антония и инока Серафима, 13-14 августа 1906 г 160 Слово в храме г. Филадельфия, 31 января 1907 г

Беседа в храме г. Майфилд, 18 февраля 1907 г

Прощальная беседа в Неделю Православия в Нью-Йоркском кафедральном соборе

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

История Православия в Америке Миссионерское служение святителя Тихона

Миссионерские путешествия святителя Тихона

От миссионерской епархии к поместной Церкви в Америке

Духовное просвещение в Америке

Живое слово апостольской проповеди

ЛИТЕРАТУРА