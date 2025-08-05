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Тихонова – Архетипы, которые живут в нас

Кристина Тихонова – Архетипы, которые живут в нас. Астрология, психология, мифология
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Mythology Legends, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Овен – он же баран. Вы видели барана? Вживую или на картинке? Или слышали выра­жения «что уперся как баран?», «что ты бьешь стену как баран?», «вот встретились на мосту два барана и не могут друг другу уступить»? Даже внешний вид у этого животного мощный и достаточно агрессивный. Овен относится к огненной стихии. Он очень упертый, энергич­ный, смелый, импульсивный. И напоминает нам бога Ареса из греческой мифологии (римский аналог – Марс). Он такой же сумасшедший, безудержный и воинственный. А планеты брали названия не от греческих богов, а от римских, то римский Марс – это же и планета Марс. Что касается дома гороскопа, то 1-й дом отвечает за самопроявление изначальное (не раскрытый творческий потенциал, как 5-й дом, а именно первое впечатление и самопрезентация). Овен и Арес совсем не то, чтобы не стесняются показывать себя, а наоборот, демонстративно выпя­чиваются.
По этой же аналогии пройдемся по другим знакам.
Телец – он же бык. Вспоминаем вид и повадки этого животного. Они питаются травой и сеном, не агрессивные, так как не едят мясо. Они очень спокойные и приятные создания. Также и зодиакальный знак тельца отмечен за любовь к телесным (земным) удовольствиям, таким как теплая кровать, красивое убранство дома, секс, вкусная еда и крепкое тело. Он отно­сится к земным знакам. А кто у нас из греческой мифологии любит подобное? Апполон. Он любит делать что-то руками, близок к земле и земным наслаждениям, любит погреться на сол­нышке. Они очень практичные, устойчивые, чувственные. Управитель – Венера. Венера управ­ляет и 2, и 7 домом. Тельцы живут именно во 2 доме, там, где всё про материальные богат­ства, не заемные кредитные средства и потенциальное наследство, а именно уже имеющиеся накопления, там про привычки в еде, способе украшать свой дом и вообще про всё привычное и обыденное.
Близнецы – они же 2 человечка на символе этого знака. За эту двуликость их многие не любят и считают лицемерами, хотя в действительности мнение этих людей может меняться молниеносно. Отсюда разные взгляды на одну и ту же вещь в течение дня. Этакая легкая форма амнезии: быстро переключаются и забывают. Они относятся к воздушным знакам за их любовь к информации. А информация, как известно, переносится на хвосте сороки, то есть по воз­духу. Они любопытные, общительные и изменчивые. Такие же, как и неуловимый Гермес (и его римский аналог – Меркурий). Поэтому и планета в соответствие попадает именно Меркурий. А за коммуникацию отвечает 3-й дом, поэтому Близнецам там как раз комфортно. Там дви­жение, перемещения, много информации.
Рак всегда пятится назад. Он еле-еле выползает из своего водоема в страхе за свою без­опасность, но, услышав шорох, пятится назад. Решения принимают сложно. Но зато они любиели поговорить по душам. Из-за глубины эмоциональных переживаний и потому, что они держат все чувства внутри, мы их причисляем к водным знакам. Всё самое сокровенное у них глубоко на дне морском. Они эмоциональные, заботливые, интуитивные. Им нравится нахо­диться на безопасной территории. И, как говорится, наш дом – наша крепость, это действи­тельно те, кто любят семью, дом, семейные ценности. А за дом и семью (родительскую) у нас отвечает 4-й дом гороскопа. Давайте разбираться с управителем. Ближе всего по характеристи­кам Деметра и Гестия. Они считаются защитницами женщин и детей, могут обогреть и накор­мить.
Лев – он же солнышко улыбчивое. Позитивный и радостный, такой же, как и Дионис. Лев, как и Солнце, излучает свет, тепло и жизненную энергию. Управитель Льва – Солнце, которое символизирует ядро личности, творчество и жизненную силу. Лев чувствует себя как дома в 5 доме гороскопа, который отвечает за самовыражение, любовь, детей и творчество. Здесь Лев блистает, как звезда на сцене, и получает заслуженное внимание.
Дева – она же девушка с колосьями пшеницы. Она практичная, понятная, логичная, трудолюбивая, структурированная. Эти качества относятся к земной стихии. Конечно, ино­гда может быть слишком критичной или зацикленной на мелочах. Кто из мифологии похож на Деву? Это Афина. Такая же мудрая и разумная.

Кристина Тихонова – Архетипы, которые живут в нас. Астрология, психология, мифология

Издательство – «Издательские решения» – 2025 г. / 65 с.
ISBN 978-5-00-656714-6

Кристина Тихонова – Архетипы, которые живут в нас. Астрология, психология, мифология – Содержание

  • Вступление
Часть 1
  • Греческая и римская мифология
  • Зевс (в греческой мифологии), Юпитер (в римской мифологии)
  • Деметра (в греческой мифологии), Церера (в римской мифологии)
  • Гестия (в греческой мифологии), Веста (в римской мифологии)
  • Апполон (в греческой мифологии), Апполон (в римской мифологии)
  • Гефест (в греческой мифологии), Вулкан (в римской мифологии)
  • Персефона (в греческой мифологии), Прозерпина (в римской мифологии)
  • Афина (в греческой мифологии), Минерва (в римской мифологии)
  • Артемида (в греческой мифологии), Диана (в римской мифологии)
  • Прометей (в греческой мифологии), Вулкан (в римской мифологии)
  • Посейдон (в греческой мифологии), Нептун (в римской мифологии)
  • Аид (в греческой мифологии), Плутон (в римской мифологии)
  • Геракл (в греческой мифологии), Геркулес (в римской мифологии)
  • Арес (в греческой мифологии, Марс (в римской мифологии)
  • Афродита (в греческой мифологии), Венера (в римской мифологии)
  • Дионис (в греческой мифологии), Бахус (в римской мифологии)
  • Гермес (в греческой мифологии), Меркурий (в римской мифологии)
  • Почему римский пантеон богов такой же как греческий, только имена другие?
Часть 2
  • Астрология и ее взаимосвязь с мифологическими богами
  • Древней Греции и Древнего Рима
  • Планеты – образы и символы
  • Солнце
  • Луна
  • Меркурий
  • Венера
  • Марс
  • Юпитер
  • Сатурн
  • Уран
  • Нептун
  • Плутон
  • Соответствия планет, домов и знаков зодиака
  • Как запомнить какие ассоциации между домом, планетой, знаком
Часть 3
  • Архетипы и их влияние на психику. Понятие архетипа в психологии
  • Связь архетипов с мифологией и астрологией
  • 1 группа: опекун (заботливый) + правитель + творец объединены целью структурировать мир
  • 2 группа: ребенок + мудрец + искатель объединены целью найти рай
  • 3 группа: бунтарь + маг + герой объединены целью оставить след в мире
  • 4 группа: любовник + шут + славный малый объединены целью укрепить связь с внешним миром
Часть 4
  • Применение архетипов в жизни. Почему это очень важно
  • Почему архетипы стремятся проявиться?
  • Человек в течение дня переходит из одного архетипа в другой, реагируя на обстоятельства
  • Человек рождается с архетипом или выбирает его?
  • Как архетипы влияют на наши поступки?
  • Еще примеры проявления архетипов в жизни
  • Помимо общих архетипов, Юнг выделял 7 женских архетипов отдельно
  • Как работать с архетипами гармонично?
  • Почему важно проявлять все архетипы?
  • Позитивные и негативные проявления архетипов
  • Опекун (Заботливый)
  • Правитель
  • Творец
  • Ребенок
  • Мудрец
  • Искатель
  • Бунтарь
  • Маг
  • Герой (Воин)
  • Любовник
  • Шут
  • Славный малый (Дружище)
  • Использование архетипов в бизнесе
  • Заключение
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Rating 4.3 / 5
Added 05.08.2025
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