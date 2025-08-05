Кристина Тихонова – Архетипы, которые живут в нас. Астрология, психология, мифология

Овен – он же баран. Вы видели барана? Вживую или на картинке? Или слышали выра­жения «что уперся как баран?», «что ты бьешь стену как баран?», «вот встретились на мосту два барана и не могут друг другу уступить»? Даже внешний вид у этого животного мощный и достаточно агрессивный. Овен относится к огненной стихии. Он очень упертый, энергич­ный, смелый, импульсивный. И напоминает нам бога Ареса из греческой мифологии (римский аналог – Марс). Он такой же сумасшедший, безудержный и воинственный. А планеты брали названия не от греческих богов, а от римских, то римский Марс – это же и планета Марс. Что касается дома гороскопа, то 1-й дом отвечает за самопроявление изначальное (не раскрытый творческий потенциал, как 5-й дом, а именно первое впечатление и самопрезентация). Овен и Арес совсем не то, чтобы не стесняются показывать себя, а наоборот, демонстративно выпя­чиваются.

По этой же аналогии пройдемся по другим знакам.

Телец – он же бык. Вспоминаем вид и повадки этого животного. Они питаются травой и сеном, не агрессивные, так как не едят мясо. Они очень спокойные и приятные создания. Также и зодиакальный знак тельца отмечен за любовь к телесным (земным) удовольствиям, таким как теплая кровать, красивое убранство дома, секс, вкусная еда и крепкое тело. Он отно­сится к земным знакам. А кто у нас из греческой мифологии любит подобное? Апполон. Он любит делать что-то руками, близок к земле и земным наслаждениям, любит погреться на сол­нышке. Они очень практичные, устойчивые, чувственные. Управитель – Венера. Венера управ­ляет и 2, и 7 домом. Тельцы живут именно во 2 доме, там, где всё про материальные богат­ства, не заемные кредитные средства и потенциальное наследство, а именно уже имеющиеся накопления, там про привычки в еде, способе украшать свой дом и вообще про всё привычное и обыденное.

Близнецы – они же 2 человечка на символе этого знака. За эту двуликость их многие не любят и считают лицемерами, хотя в действительности мнение этих людей может меняться молниеносно. Отсюда разные взгляды на одну и ту же вещь в течение дня. Этакая легкая форма амнезии: быстро переключаются и забывают. Они относятся к воздушным знакам за их любовь к информации. А информация, как известно, переносится на хвосте сороки, то есть по воз­духу. Они любопытные, общительные и изменчивые. Такие же, как и неуловимый Гермес (и его римский аналог – Меркурий). Поэтому и планета в соответствие попадает именно Меркурий. А за коммуникацию отвечает 3-й дом, поэтому Близнецам там как раз комфортно. Там дви­жение, перемещения, много информации.

Рак всегда пятится назад. Он еле-еле выползает из своего водоема в страхе за свою без­опасность, но, услышав шорох, пятится назад. Решения принимают сложно. Но зато они любиели поговорить по душам. Из-за глубины эмоциональных переживаний и потому, что они держат все чувства внутри, мы их причисляем к водным знакам. Всё самое сокровенное у них глубоко на дне морском. Они эмоциональные, заботливые, интуитивные. Им нравится нахо­диться на безопасной территории. И, как говорится, наш дом – наша крепость, это действи­тельно те, кто любят семью, дом, семейные ценности. А за дом и семью (родительскую) у нас отвечает 4-й дом гороскопа. Давайте разбираться с управителем. Ближе всего по характеристи­кам Деметра и Гестия. Они считаются защитницами женщин и детей, могут обогреть и накор­мить.

Лев – он же солнышко улыбчивое. Позитивный и радостный, такой же, как и Дионис. Лев, как и Солнце, излучает свет, тепло и жизненную энергию. Управитель Льва – Солнце, которое символизирует ядро личности, творчество и жизненную силу. Лев чувствует себя как дома в 5 доме гороскопа, который отвечает за самовыражение, любовь, детей и творчество. Здесь Лев блистает, как звезда на сцене, и получает заслуженное внимание.

Дева – она же девушка с колосьями пшеницы. Она практичная, понятная, логичная, трудолюбивая, структурированная. Эти качества относятся к земной стихии. Конечно, ино­гда может быть слишком критичной или зацикленной на мелочах. Кто из мифологии похож на Деву? Это Афина. Такая же мудрая и разумная.

Кристина Тихонова – Архетипы, которые живут в нас. Астрология, психология, мифология

Издательство – «Издательские решения» – 2025 г. / 65 с.

ISBN 978-5-00-656714-6

Кристина Тихонова – Архетипы, которые живут в нас. Астрология, психология, мифология – Содержание

Вступление

Часть 1

Греческая и римская мифология

Зевс (в греческой мифологии), Юпитер (в римской мифологии)

Деметра (в греческой мифологии), Церера (в римской мифологии)

Гестия (в греческой мифологии), Веста (в римской мифологии)

Апполон (в греческой мифологии), Апполон (в римской мифологии)

Гефест (в греческой мифологии), Вулкан (в римской мифологии)

Персефона (в греческой мифологии), Прозерпина (в римской мифологии)

Афина (в греческой мифологии), Минерва (в римской мифологии)

Артемида (в греческой мифологии), Диана (в римской мифологии)

Прометей (в греческой мифологии), Вулкан (в римской мифологии)

Посейдон (в греческой мифологии), Нептун (в римской мифологии)

Аид (в греческой мифологии), Плутон (в римской мифологии)

Геракл (в греческой мифологии), Геркулес (в римской мифологии)

Арес (в греческой мифологии, Марс (в римской мифологии)

Афродита (в греческой мифологии), Венера (в римской мифологии)

Дионис (в греческой мифологии), Бахус (в римской мифологии)

Гермес (в греческой мифологии), Меркурий (в римской мифологии)

Почему римский пантеон богов такой же как греческий, только имена другие?

Часть 2

Астрология и ее взаимосвязь с мифологическими богами

Древней Греции и Древнего Рима

Планеты – образы и символы

Солнце

Луна

Меркурий

Венера

Марс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун

Плутон

Соответствия планет, домов и знаков зодиака

Как запомнить какие ассоциации между домом, планетой, знаком

Часть 3

Архетипы и их влияние на психику. Понятие архетипа в психологии

Связь архетипов с мифологией и астрологией

1 группа: опекун (заботливый) + правитель + творец объединены целью структурировать мир

2 группа: ребенок + мудрец + искатель объединены целью найти рай

3 группа: бунтарь + маг + герой объединены целью оставить след в мире

4 группа: любовник + шут + славный малый объединены целью укрепить связь с внешним миром

Часть 4