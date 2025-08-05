Кристина Тихонова – Архетипы, которые живут в нас. Астрология, психология, мифология

Тихонова – Архетипы, которые живут в нас
Овен – он же баран. Вы видели барана? Вживую или на картинке? Или слышали выражения «что уперся как баран?», «что ты бьешь стену как баран?», «вот встретились на мосту два барана и не могут друг другу уступить»? Даже внешний вид у этого животного мощный и достаточно агрессивный. Овен относится к огненной стихии. Он очень упертый, энергичный, смелый, импульсивный. И напоминает нам бога Ареса из греческой мифологии (римский аналог – Марс). Он такой же сумасшедший, безудержный и воинственный. А планеты брали названия не от греческих богов, а от римских, то римский Марс – это же и планета Марс. Что касается дома гороскопа, то 1-й дом отвечает за самопроявление изначальное (не раскрытый творческий потенциал, как 5-й дом, а именно первое впечатление и самопрезентация). Овен и Арес совсем не то, чтобы не стесняются показывать себя, а наоборот, демонстративно выпячиваются.
По этой же аналогии пройдемся по другим знакам.
Телец – он же бык. Вспоминаем вид и повадки этого животного. Они питаются травой и сеном, не агрессивные, так как не едят мясо. Они очень спокойные и приятные создания. Также и зодиакальный знак тельца отмечен за любовь к телесным (земным) удовольствиям, таким как теплая кровать, красивое убранство дома, секс, вкусная еда и крепкое тело. Он относится к земным знакам. А кто у нас из греческой мифологии любит подобное? Апполон. Он любит делать что-то руками, близок к земле и земным наслаждениям, любит погреться на солнышке. Они очень практичные, устойчивые, чувственные. Управитель – Венера. Венера управляет и 2, и 7 домом. Тельцы живут именно во 2 доме, там, где всё про материальные богатства, не заемные кредитные средства и потенциальное наследство, а именно уже имеющиеся накопления, там про привычки в еде, способе украшать свой дом и вообще про всё привычное и обыденное.
Близнецы – они же 2 человечка на символе этого знака. За эту двуликость их многие не любят и считают лицемерами, хотя в действительности мнение этих людей может меняться молниеносно. Отсюда разные взгляды на одну и ту же вещь в течение дня. Этакая легкая форма амнезии: быстро переключаются и забывают. Они относятся к воздушным знакам за их любовь к информации. А информация, как известно, переносится на хвосте сороки, то есть по воздуху. Они любопытные, общительные и изменчивые. Такие же, как и неуловимый Гермес (и его римский аналог – Меркурий). Поэтому и планета в соответствие попадает именно Меркурий. А за коммуникацию отвечает 3-й дом, поэтому Близнецам там как раз комфортно. Там движение, перемещения, много информации.
Рак всегда пятится назад. Он еле-еле выползает из своего водоема в страхе за свою безопасность, но, услышав шорох, пятится назад. Решения принимают сложно. Но зато они любиели поговорить по душам. Из-за глубины эмоциональных переживаний и потому, что они держат все чувства внутри, мы их причисляем к водным знакам. Всё самое сокровенное у них глубоко на дне морском. Они эмоциональные, заботливые, интуитивные. Им нравится находиться на безопасной территории. И, как говорится, наш дом – наша крепость, это действительно те, кто любят семью, дом, семейные ценности. А за дом и семью (родительскую) у нас отвечает 4-й дом гороскопа. Давайте разбираться с управителем. Ближе всего по характеристикам Деметра и Гестия. Они считаются защитницами женщин и детей, могут обогреть и накормить.
Лев – он же солнышко улыбчивое. Позитивный и радостный, такой же, как и Дионис. Лев, как и Солнце, излучает свет, тепло и жизненную энергию. Управитель Льва – Солнце, которое символизирует ядро личности, творчество и жизненную силу. Лев чувствует себя как дома в 5 доме гороскопа, который отвечает за самовыражение, любовь, детей и творчество. Здесь Лев блистает, как звезда на сцене, и получает заслуженное внимание.
Дева – она же девушка с колосьями пшеницы. Она практичная, понятная, логичная, трудолюбивая, структурированная. Эти качества относятся к земной стихии. Конечно, иногда может быть слишком критичной или зацикленной на мелочах. Кто из мифологии похож на Деву? Это Афина. Такая же мудрая и разумная.
Кристина Тихонова – Архетипы, которые живут в нас. Астрология, психология, мифология
Издательство – «Издательские решения» – 2025 г. / 65 с.
ISBN 978-5-00-656714-6
Кристина Тихонова – Архетипы, которые живут в нас. Астрология, психология, мифология – Содержание
- Вступление
Часть 1
- Греческая и римская мифология
- Зевс (в греческой мифологии), Юпитер (в римской мифологии)
- Деметра (в греческой мифологии), Церера (в римской мифологии)
- Гестия (в греческой мифологии), Веста (в римской мифологии)
- Апполон (в греческой мифологии), Апполон (в римской мифологии)
- Гефест (в греческой мифологии), Вулкан (в римской мифологии)
- Персефона (в греческой мифологии), Прозерпина (в римской мифологии)
- Афина (в греческой мифологии), Минерва (в римской мифологии)
- Артемида (в греческой мифологии), Диана (в римской мифологии)
- Прометей (в греческой мифологии), Вулкан (в римской мифологии)
- Посейдон (в греческой мифологии), Нептун (в римской мифологии)
- Аид (в греческой мифологии), Плутон (в римской мифологии)
- Геракл (в греческой мифологии), Геркулес (в римской мифологии)
- Арес (в греческой мифологии, Марс (в римской мифологии)
- Афродита (в греческой мифологии), Венера (в римской мифологии)
- Дионис (в греческой мифологии), Бахус (в римской мифологии)
- Гермес (в греческой мифологии), Меркурий (в римской мифологии)
- Почему римский пантеон богов такой же как греческий, только имена другие?
Часть 2
- Астрология и ее взаимосвязь с мифологическими богами
- Древней Греции и Древнего Рима
- Планеты – образы и символы
- Солнце
- Луна
- Меркурий
- Венера
- Марс
- Юпитер
- Сатурн
- Уран
- Нептун
- Плутон
- Соответствия планет, домов и знаков зодиака
- Как запомнить какие ассоциации между домом, планетой, знаком
Часть 3
- Архетипы и их влияние на психику. Понятие архетипа в психологии
- Связь архетипов с мифологией и астрологией
- 1 группа: опекун (заботливый) + правитель + творец объединены целью структурировать мир
- 2 группа: ребенок + мудрец + искатель объединены целью найти рай
- 3 группа: бунтарь + маг + герой объединены целью оставить след в мире
- 4 группа: любовник + шут + славный малый объединены целью укрепить связь с внешним миром
Часть 4
- Применение архетипов в жизни. Почему это очень важно
- Почему архетипы стремятся проявиться?
- Человек в течение дня переходит из одного архетипа в другой, реагируя на обстоятельства
- Человек рождается с архетипом или выбирает его?
- Как архетипы влияют на наши поступки?
- Еще примеры проявления архетипов в жизни
- Помимо общих архетипов, Юнг выделял 7 женских архетипов отдельно
- Как работать с архетипами гармонично?
- Почему важно проявлять все архетипы?
- Позитивные и негативные проявления архетипов
- Опекун (Заботливый)
- Правитель
- Творец
- Ребенок
- Мудрец
- Искатель
- Бунтарь
- Маг
- Герой (Воин)
- Любовник
- Шут
- Славный малый (Дружище)
- Использование архетипов в бизнесе
- Заключение
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