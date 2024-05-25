Тихонова - История русской музыки - Музыкальная культура древней Руси и России
Считается , что основой древнерусского церковно-певческого искусства является распевное чтение, мелодика которого полностью подчинена слову. В нем, по-видимому, отсутствовал или был чрезвычайно редок метрический стих. Принцип строения песнопений - попевочный. Песнопение построено на комбинировании и варьировании попевок, так называемых поrласиц. По мысли знатока древнерусского церковного искусства С. В. Смоленского, погласицы близки плачам, плачи близки погласицам.
Особый пласт древнерусской музыки представляет искусство скоморохов. Скоморошество тесно связано с княжеской культурой. Одна из важнейших функций этого искусства - прославление князей, их величание при возвращении из военных походов или восшествии на княжеский престол. Скоморохи также сопровождали княжеские пиры песнями, плясками , игрой на музыкальных инструментах. Инструментарий скоморохов известен как из древнерусской литературы, так и по изображениям на стенах зданий, в частности монументальным росписям киевского Софийского собора. Это прежде всего гусли и гудок - инструмент, напоминающий скрипку по способу игры на нем смычком, а также флейта, труба, орган (струнный щипковый). Считается, что скоморошество пришло на Русь из Византии. В дальнейшем искусство скоморохов слилось с древними языческими игрищами.
В Древней Руси четко разделялись понятия пение и мусикия. Под последним понималась игра на инструментах. Она, в свою очередь, делилась на «сопение» (игра на струнных инструментах) и «гудение» (на духовых). Инструментальная музыка рассматривалась как светская и в церковь не допускалась.
Александра Тихонова - История русской музыки - Музыкальная культура древней Руси и России
- Москва : Изд-во, ПСТГУ, 2022. - 52 с.
Александра Тихонова - История русской музыки - Содержание
Тема 1. Музыкальная культура Руси (X-XVI вв.)
- Музыкальная культура Киевской Руси (X-XII вв.)
- Музыкальная культура Руси периода феодальной раздробленности (XIII-XV вв.)
- Музыкальная культура Московской Руси (XV-XVI вв.)
Тема 2. Музыкальная культура России XVII - 1-й трети XVIII века
Тема 3. Музыкальная культура России XVIII века
Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века
- Творчество А. Н. Верстовского
- Опера «Аскольдова могила»
Тема 5. Творчество М. И. Глинки
Тема 6. Творчество А. С. Дарrомыжскоrо
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