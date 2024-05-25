Считается , что основой древнерусского церковно-певческого искусства является распевное чтение, мелодика которого полностью подчинена слову. В нем, по-видимому, отсутствовал или был чрезвычайно редок метрический стих. Принцип строения песнопений - попевочный. Песнопение построено на комбинировании и варьировании попевок, так называемых поrласиц. По мысли знатока древнерусского церковного искусства С. В. Смоленского, погласицы близки плачам, плачи близки погласицам.

Особый пласт древнерусской музыки представляет искусство скоморохов. Скоморошество тесно связано с княжеской культурой. Одна из важнейших функций этого искусства - прославление князей, их величание при возвращении из военных походов или восшествии на княжеский престол. Скоморохи также сопровождали княжеские пиры песнями, плясками , игрой на музыкальных инструментах. Инструментарий скоморохов известен как из древнерусской литературы, так и по изображениям на стенах зданий, в частности монументальным росписям киевского Софийского собора. Это прежде всего гусли и гудок - инструмент, напоминающий скрипку по способу игры на нем смычком, а также флейта, труба, орган (струнный щипковый). Считается, что скоморошество пришло на Русь из Византии. В дальнейшем искусство скоморохов слилось с древними языческими игрищами.

В Древней Руси четко разделялись понятия пение и мусикия. Под последним понималась игра на инструментах. Она, в свою очередь, делилась на «сопение» (игра на струнных инструментах) и «гудение» (на духовых). Инструментальная музыка рассматривалась как светская и в церковь не допускалась.

Александра Тихонова - История русской музыки - Музыкальная культура древней Руси и России

- Москва : Изд-во, ПСТГУ, 2022. - 52 с.

Александра Тихонова - История русской музыки - Содержание

Тема 1. Музыкальная культура Руси (X-XVI вв.)

Музыкальная культура Киевской Руси (X-XII вв.)

Музыкальная культура Руси периода феодальной раздробленности (XIII-XV вв.)

Музыкальная культура Московской Руси (XV-XVI вв.)

Тема 2. Музыкальная культура России XVII - 1-й трети XVIII века

Тема 3. Музыкальная культура России XVIII века

Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века

Творчество А. Н. Верстовского

Опера «Аскольдова могила»

Тема 5. Творчество М. И. Глинки

Тема 6. Творчество А. С. Дарrомыжскоrо

Вопросы к зачету