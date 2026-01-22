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Тиллих - Избранное - Теология культуры

Тиллих - Избранное - Теология культуры
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Книга света (9 books)

Кризис христианства, проявившийся в секуляризации западного мира, обсуждается уже не один десяток лет. Многие связывают его с кризисом западной цивилизации и полагают, что «закат Европы» произойдет не в 2200 г., как предсказал Шпенглер, а значительно раньше. Кажется маловероятным, что этот кризис можно преодолеть разрозненными усилиями отдельных христианских конфессий. Сегодня уже никто не надеется на воссоединение христианских церквей, о котором в конце XIX в. мечтал Вл. Соловьёв.

Но богословие Тиллиха, благодаря своему трансконфессиональному характеру, позволяет надеяться на возникновение подлинного, неформального межконфессионального диалога. В этом смысле книги Тиллиха адресованы всем христианам. Но у них есть и особый адресат.

Люди образованные и критически мыслящие составляют меньшинство в любой социальной или религиозной группе. Они неудобны, так как обращают внимание на то, чего большинство не видит или предпочитает не замечать. Есть они и в христианстве. Они стали христианами потому, что прочитали Евангелие и поняли, что слова Христа о самоотверженной любви действуют на них с непреодолимой силой, и что источник этой любви – не в здешнем мире. А им говорят, что главное не в этом, а в том, что благодаря Христу и таинствам мы можем продолжать жить и после смерти.

Читая Евангелие, они видят: Спаситель на каждом шагу дает понять, что Царство Божие при дверях, и мир доживает свои последние дни. А им говорят: этого не может быть, потому что это противоречит христологическому догмату. Они знают, что человек появился на земле сравнительно недавно (200–300 тыс. лет назад), и понимают, что это противоречит христианскому учению о грехопадении. А им говорят: этого не может быть, потому что в Библии написано не так, а учение о грехопадении – это основа христианства. Они не могут оставаться безразличными к несправедливости, беззаконию, лжи, ненависти, переполняющим нашу жизнь до краев, и в ужасе от того, что все это есть и в Церкви.

А им говорят, что нас, христиан, это не касается, наше дело ходить в храм, молиться и причащаться.

И все-таки они остаются христианами, потому что не видят в окружающем мире ничего более великого, достойного и способного наполнить смыслом человеческую жизнь, чем христианство. Но они не могут не страдать от всех этих мучительных противоречий. Не так давно для этих страданий появился даже специальный термин: «когнитивный диссонанс». Наверное, таких людей немного. Но именно им в первую очередь адресованы книги Тиллиха. Эти книги поддерживают их и позволяют им избавиться от когнитивного диссонанса.

Пауль Тиллих - Избранное - Теология культуры

  • Пер. с англ. Сост. С.Я. Левит, С.В. Лёзов.

  • М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. — 352 с.

  • Серия «Книга света»

  • ISBN 978-5-98712-511-3

Пауль Тиллих - Избранное - Теология культуры - Содержание

Теология культуры

  • Предисловие автора

  • Часть первая. Основные соображения

  • Часть вторая. Конкретные приложения

  • Часть третья. Сравнение культур

Динамика веры

  • Вводные замечания

  • Что есть вера

  • Что не есть вера

  • Символы веры

  • Типы веры

  • Истина веры 1. Вера и разум

  • Жизнь веры

  • Заключение: Возможность и необходимость веры сегодня

Кайрос (1948)

  • I

  • II

  • III

  • IV

  • V

Христианство и встреча мировых религий

  • Предисловие

  • Глава 1. Взгляд на современную ситуацию: религии, квазирелигии и их встречи

  • Глава 2. Христианские принципы оценки нехристианских религий

  • Глава 3. Диалог христианства и буддизма

  • Глава 4. Самооценка христианства в свете его встречи с мировыми религиями

Значение истории религии для теолога-систематика

Кьеркегор как экзистенциальный мыслитель

  • I

  • II

Александр Чернявский Трансконфессиональное богословие Пауля Тиллиха

  • Проблемы христианского богословия в современном мире

  • Новый богословский язык

  • Грехопадение, христология и спасение

  • Вера и любовь

  • Секуляризация как богословская проблема

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Added 22.01.2026
Author esxatos
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