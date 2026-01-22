Тиллих - Избранное - Теология культуры

Кризис христианства, проявившийся в секуляризации западного мира, обсуждается уже не один десяток лет. Многие связывают его с кризисом западной цивилизации и полагают, что «закат Европы» произойдет не в 2200 г., как предсказал Шпенглер, а значительно раньше. Кажется маловероятным, что этот кризис можно преодолеть разрозненными усилиями отдельных христианских конфессий. Сегодня уже никто не надеется на воссоединение христианских церквей, о котором в конце XIX в. мечтал Вл. Соловьёв.

Но богословие Тиллиха, благодаря своему трансконфессиональному характеру, позволяет надеяться на возникновение подлинного, неформального межконфессионального диалога. В этом смысле книги Тиллиха адресованы всем христианам. Но у них есть и особый адресат.

Люди образованные и критически мыслящие составляют меньшинство в любой социальной или религиозной группе. Они неудобны, так как обращают внимание на то, чего большинство не видит или предпочитает не замечать. Есть они и в христианстве. Они стали христианами потому, что прочитали Евангелие и поняли, что слова Христа о самоотверженной любви действуют на них с непреодолимой силой, и что источник этой любви – не в здешнем мире. А им говорят, что главное не в этом, а в том, что благодаря Христу и таинствам мы можем продолжать жить и после смерти.

Читая Евангелие, они видят: Спаситель на каждом шагу дает понять, что Царство Божие при дверях, и мир доживает свои последние дни. А им говорят: этого не может быть, потому что это противоречит христологическому догмату. Они знают, что человек появился на земле сравнительно недавно (200–300 тыс. лет назад), и понимают, что это противоречит христианскому учению о грехопадении. А им говорят: этого не может быть, потому что в Библии написано не так, а учение о грехопадении – это основа христианства. Они не могут оставаться безразличными к несправедливости, беззаконию, лжи, ненависти, переполняющим нашу жизнь до краев, и в ужасе от того, что все это есть и в Церкви.

А им говорят, что нас, христиан, это не касается, наше дело ходить в храм, молиться и причащаться.

И все-таки они остаются христианами, потому что не видят в окружающем мире ничего более великого, достойного и способного наполнить смыслом человеческую жизнь, чем христианство. Но они не могут не страдать от всех этих мучительных противоречий. Не так давно для этих страданий появился даже специальный термин: «когнитивный диссонанс». Наверное, таких людей немного. Но именно им в первую очередь адресованы книги Тиллиха. Эти книги поддерживают их и позволяют им избавиться от когнитивного диссонанса.

Пауль Тиллих - Избранное - Теология культуры

Пер. с англ. Сост. С.Я. Левит, С.В. Лёзов.

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. — 352 с.

Серия «Книга света»

ISBN 978-5-98712-511-3

Пауль Тиллих - Избранное - Теология культуры - Содержание

Теология культуры

Предисловие автора

Часть первая. Основные соображения

Часть вторая. Конкретные приложения

Часть третья. Сравнение культур

Динамика веры

Вводные замечания

Что есть вера

Что не есть вера

Символы веры

Типы веры

Истина веры 1. Вера и разум

Жизнь веры

Заключение: Возможность и необходимость веры сегодня

Кайрос (1948)

I

II

III

IV

V

Христианство и встреча мировых религий

Предисловие

Глава 1. Взгляд на современную ситуацию: религии, квазирелигии и их встречи

Глава 2. Христианские принципы оценки нехристианских религий

Глава 3. Диалог христианства и буддизма

Глава 4. Самооценка христианства в свете его встречи с мировыми религиями

Значение истории религии для теолога-систематика

Кьеркегор как экзистенциальный мыслитель

I

II

Александр Чернявский Трансконфессиональное богословие Пауля Тиллиха