Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Типпинг - Радикальное Прощение. 25 практических применений

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Колина Типпинга «Радикальное прощение. 25 практических применений» представляет собой практическое руководство по применению принципов радикального прощения в различных жизненных ситуациях. Автор показывает, как изменить отношение к конфликтам, обидам и трудностям, чтобы освободиться от негативных эмоций и восстановить внутреннее равновесие.

В книге рассматриваются типичные проблемы повседневной жизни — конфликты в семье, сложности на работе, внутренние переживания и чувство несправедливости. Типпинг предлагает конкретные методы и упражнения, которые помогают переосмыслить происходящее, научиться прощать и находить новые способы решения жизненных задач.

Издание будет полезно читателям, стремящимся лучше понять себя, избавиться от накопленны

Типпинг Колин - Радикальное Прощение. 25 практических применений. Новые способы решения проблем повседневной жизни

«София Медиа», 2014

ISBN 978-5-906897-33-6

Типпинг Колин - Радикальное Прощение. 25 практических применений. Новые способы решения проблем повседневной жизни - Содержание

Благодарности

Предисловие к русскому изданию

Введение

  • Глава 1. Готовим почву

  • Глава 2. Копаем глубже

  • Глава 3. Избавляемся от сознания жертвы

Часть I. Применения для оздоровления

  • Применение 1. Как повышать свои вибрации и быть счастливым

  • Применение 2. Как проводить детоксикацию, снимать стресс, жить дольше и улучшить сексуальную жизнь

  • Применение 3. Как очистить чакры и начать исцеляться изнутри

  • Применение 4. Как воспользоваться программой «Помощь при раке» и стратегией профилактики

  • Применение 5. Как похудеть и любить свое тело

  • Применение 6. Как сдерживать перфекционизм, предотвращать синдром хронической усталости и найти в себе «внутреннего разгильдяя»

  • Применение 7. Как побеждать зависимости

  • Применение 8. Как освободиться от старых травм и жить дальше

  • Применение 9. Как управлять гневом и другими сильными эмоциями

Часть II. Применение для урегулирования конфликтов

  • Применение 10. Как разрешать споры и тяжбы и выигрывать в суде

Часть III. Применения для улучшения отношений

  • Преамбула. Для чего вообще нужны отношения?

  • Применение 11. Как помириться с семьей и родом

  • Применение 12. Как справиться с трудностями воспитания детей

  • Применение 13. Как возродить гибнущие отношения

  • Применение 14. Как находить взаимовыгодные компромиссы

  • Применение 15. Как любить себя таким, какой ты есть

  • Применение 16. Как любить другого человека, даже если он болван или негодяй

  • Применение 17. Как пережить развод и двигаться дальше

Часть IV. Применения в работе и бизнесе

  • Применение 18. Как стать успешнее с помощью Радикального Прощения

  • Применение 19. Как спасти разлаженный семейный бизнес

  • Применение 20. Как изменить свое денежное сознание

Часть V. Смерть, трагедия и другие иллюзии

  • Применение 21. Как составить список того, что надо успеть сделать в этой жизни

  • Применение 22. Как пережить утрату любимого человека с меньшей болью

  • Применение 23. Как найти смысл в аборте

Часть VI. Применения для трансформации массового сознания

  • Применение 24. Как трансформировать иллюзию трагических мировых событий

  • Применение 25. Как оседлать волну перемен и выжить: доверьтесь процессу

Приложения

Библиография

Об авторе

Views 64
Rating
Added 11.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

