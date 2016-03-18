Высокая конфликтность современного мира в целом вызывает настоятельную потребность в предотвращении назревающих конфликтов и решении спорных проблем мирным путем.

Это невозможно без правильного понимания сути конфликта и позиций, вовлеченных в него сторон. Их изучение помогает понять суть конфликта, его разнообразные причины, позиции сторон и, главное, перспективы мирного урегулирования и его опыт для оценки и решения не только проанализированных, но и других конфликтов современности.

Актуальность работы вытекает также из напряженной ситуации не только в современном мире в целом, но и в некоторых регионах России (Северный Кавказ) и у ее ближайших соседей, где тлеют очаги потенциальных или реальных («замороженных») конфликтов, требующие постоянного мониторинга и принятия неотложных мер либо по снятию нарастающего напряжения, либо по разрешению серьезных конфликтов, уже послуживших

отв. ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельман - Этничность и религия в современных конфликтах

Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, РАН – Москва: Наука, 2012 г. – 650 с.

ISBN 978-5-02-038025-7

отв. ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельман - Этничность и религия в современных конфликтах – Содержание

Глобализация и конфликты (В.А. Шнирельман)

Часть I. Спонтанные конфликты и погромы

С.Н. Абашин, И. Савин. Ош, 2010: конфликтующая этничность

В.А. Шнирельман. Религия, национализм и межконфессиональный конфликт в Индии

Часть II. Латентные конфликты и политика

В.И. Соколов. Квебек в Канадской Федерации: от культурного разлома к политикоправовому урегулированию

Е.И. Филиппова. (Не)возможность острова? Корсиканское движение: от регионализма к сепаратизму (1960–2010)

Н.В. Мохов, И.М. Мохова. Современный ливанский конфликт: генезис, факторы, перспективы урегулирования

Часть III. Открытые вооруженные конфликты

Г.Г. Косач. Ближневосточный конфликт: историческая ретроспектива, мифы арабизма и сионизма, современность

Н.В. Мохов. Французско-алжирский этнополитический конфликт: трудный путь к неизбежной деколонизации

М.Ю. Мартынова. Этнический фактор в Косовском конфликте

С.М. Маркедонов. Этнополитические конфликты в Абхазии и в Южной Осетии: причины, динамика, уроки

В.В. Степанов. Кипрский конфликт: современное восприятие и проблема преодоления

Т.Л. Шаумян. Проблема Джамму и Кашмира

Б.М. Волхонский. Межэтнический конфликт в Шри-Ланке

Часть IV. «Столкновение цивилизаций»

А.А. Ярлыкапов. Конфликтующие формы ислама на Северном Кавказе

Этнополитический конфликт: системный и антропологический подходы (вместо заключения) (В.А. Тишков)

отв. ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельман - Этничность и религия в современных конфликтах – Глобализация и конфликты

Организация данного проекта вызвана тремя обстоятельствами. Во-первых, в последние полвека этнополитические и этноконфессиональные конфликты стали во всем мире главной формой групповых насильственных действий, которые в своем крайнем выражении могут приводить к этническим чисткам и геноциду. Наибольшее число жертв теперь связано именно с этими конфликтами. Во-вторых, появление массы новых государств и изменение их конфигурации, а также процессы глобализации привели к тому, что многие государства сегодня имеют полиэтничный состав. Это способствует тому, что конфликты нередко внешне принимают этническую форму. В-третьих, за последние двадцать лет Россия пережила цикл болезненных трансформаций, сопровождавшихся открытыми и латентными этноконфликтами. То же самое происходило и на Балканах, а затем в Африке.

При этом именно с событиями на Кавказе и на Балканах в начале 1990-х годов связан отмечавшийся тогда резкий рост числа вооруженных конфликтов в мире. История последней четверти века показала, что этнополитические и этноконфессиональные конфликты ведут к политической нестабильности как внутри отдельных стран, так и на мировой арене, а также способствуют развалу крупных государств и изменению политической конфигурации в отдельных регионах мира. Этот процесс вовсе не завершился распадом СССР и Югославии, о чем говорят распад Судана в 2011 г. и восстание туарегов, объявивших в конце мая 2012 г. об образовании своего государства Азавад на территории Северного Мали. Некоторые опасные конфликты остаются в «замороженном» состоянии и чреваты новыми вспышками насилия, что дало о себе знать, например, в Южной Осетии в августе 2008 г., в Кыргызстане в июне 2010 г. и в Косово в июле 2011 г.

Происходящие перманентно этнорелигиозные погромы продолжают нарушать спокойствие в Индии. Такие затяжные конфликты стали одной из особенностей нашего времени. Мало того вопреки былым надеждам со временем все большую роль в конфликтах приобретает религиозный фактор, усиливающий их интенсивность и разрушительный эффект. Первый вопрос, на который следует ответить, касается сути конфликтов. Обычно они манифестируют себя и/или описываются сторонними наблюдателями в культурных терминах. Это дает возможность некоторым комментаторам говорить о «несовместимости культур» и призывать к образованию моноэтничных государств.

Между тем квалификация конфликтов как именно «этнических» вызывает бурные дискуссии, параметры которых задаются двумя крайними суждениями: одни авторы доказывают, что речь, безусловно, идет именно о конфликтах, вызванных этническими противоречиями, другие убеждают, что эти конфликты никакого отношения к этничности не имеют. Действительно, в литературе встречается чересчур расширительное понимание таких конфликтов, и к ним нередко относят более сложные процессы суверенизации и автономизации, включающие этнический фактор, но не сводящиеся к нему. В таком случае речь может идти об «этническом камуфляже» конфликта.