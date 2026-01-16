Титов - «Восхищение» в контексте Библии

Конец двадцатого века для России стал временем потерь и обретений. Это было тяжёлое время, когда многие люди обращались за утешением к евангельской вере. Свобода вероисповедания с одной стороны и критически низкая материальная обеспеченность с другой послужили тому, что проявился интерес к духовным ценностям. Это привело многих людей в церковь. Обращаясь к тому времени, мы хотим показать то, каким внезапным бывает перемена мировоззрения целой нации, ведь не только религиозные воззрения, но и политические взгляды в 90-е годы претерпели сильнейшую трансформацию. Изменились условия и изменилось мышление. Это свидетельство того, что всегда существуют внешние предпосылки, определяющие мировоззрение. Однако спросим себя, обстоит ли дело как-то иначе в представлении человека о библейской истине? По словам Ганса Ларонделла, "сегодня широко признаётся, что изначальные философские и богословские предпосылки существенно влияют на выводы исследователя". Другими словами, принимая какую-либо социальную, политическую или религиозную концепцию, составленную представителями интеллектуальных элит, мы подспудно принимаем и их философские (или богословские) предпосылки. Так же как когда-то вместе с марксистской идеологией в российском обществе укрепились дарвинизм и эволюционизм, с приходом евангельского богословия стал обнаруживать себя диспенсационализм – концепция, претендующая на библейское происхождение. Которую, однако, евангельский богослов Геннадий Гололоб охарактеризовал так: "Если бы врагу душ человеческих потребовалось создать ложное учение под наиболее благовидной вывеской, то лучше диспенсационализма эту роль никто бы не выполнил" («Какое же царство ждёт нас в будущем?», Христианское просвещение, 2012).

Очевидно, что в определённых кругах диспенсационализм служит мощной исходной предпосылкой в вопросах толкования Библии. Упростив её интерпретацию (геременевтику), диспенсационализм стал убедительным, привлекательным и, как следствие, массовым, несмотря на то, что большинство даже не знакомо с этим названием. Однако причиной написания этой книги стал другой аспект. Диспенсационалистская эсхатология (учение о последних днях) стала той областью, в которой сконцентрировано наибольшее число заблуждений, и поэтому не только первое пришествие Христа явилось объектом ложных умозаключений создателей этой концепции, но и второе пришествие. Именно это и потребовало критического осмысления с нашей стороны этого культового раздела диспенсационалистской "науки". Целью представленной работы не является исследование диспенсационализма, но ситуация такова, что без такой аналитической работы мы рискуем напрасно занять время читателя, исходные предпосылки которого так и останутся нетронутыми.

Денис Титов - «Восхищение» в контексте Библии - исследование пророчеств и критика диспенсационализма

«Автор», 2021. – 121 с.

ISBN 978-5-532-91954-9

Денис Титов - «Восхищение» в контексте Библии - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. День Господень

Глава 2. Знамение гнева и пришествие Господа

Глава 3. Придет, как тать ночью

Глава 4. Воскресение и восхищение народа Божьего

Глава 5. Пришли от великой скорби

Глава 6. Откроется беззаконник

Глава 7. Година искушения

Глава 8. Семь печатей

Глава 9. Эсхатология

Глава 10. О воскресении

Глава 11. Эволюция эсхатологических взглядов

Глава 12. Семьдесят седмин

Заключение

Послесловие