Данный словарь составлен на основе пракорней, сформировавшихся в глубокой древности и сохранившихся в нашем сознании, языке и топонимах планеты. Тысячи лет назад далёкие предки обозначали места своего пребывания звуками, которые сопровождали их бытиё, вызывали у них те или иные ассоциации. Например, когда они пили из водоёмов, появлялся звук «мс». Данный звук в их сознании соответствовал возможности утолить жажду, поэтому места, где это можно было сделать стали именоваться с помощью этого звука. Так появилось большое количество названий водоёмов, включающих в себя этот пракорень: Москва, Миасс, Миссисипи, Темза, Месопотамия, Мичиган, Мосул, Мезима и сотни других.

Постепенно звук «м» (звук еды), появляющийся при кормлении у всех млекопитающих, из некоторых названий исчезал; оставался только звук «с», звук струящейся воды, который на разных языках сохраняет свое значение «вода» и входит в названия многих других водоёмов: Судан, Сура, Иссык-Куль, Сена, Сейм, Свирь, Сия, Систа и других. У отдельных народов звук «с» постепенно «зашипел», так в названиях появились шипящие звуки: Чагра, Чая, Мичиган, Шари, Шайга, Жекан, а древний сикль стал шекелем. Ещё наглядней пракорни видны в названии гор. Если человек при произношении каких-либо звуков одновременно поднимает голову, то гласные – прежде всего звук «а» – выходят беспрепятственно. Но как только трахея перегибается, прервав воздух, появляется звук «й». Из этого движения головы образовались два древних пракорня: «ай» – движение вверх и «йа» – движение вниз. Или проще: «ай» – наверху, «йа» – сверху вниз. Так звук «ай» вошёл в названия большого количества горных вершин: Ай-Петри, Ай-Фока, Ай-Вита, Айкуайвенчорр, Айно, Айдзу, Нантай, Айова, Синай, Огайо, Алтай и сотен других. Вода, застывшая на вершинах гор, стала именоваться «ice» – «айс», а белизна горных склонов «white» – «вайт».

В свою очередь в названии гор, которые имеют и подъемы, и спуски, можно встретить оба пракорня одновременно: Саяны, Айя, Йокогама и другие. Наглядно пракорни можно увидеть и услышать в японском иероглифе (#), имеющем значение гора, но который произносится как «яма» (Yama), где не только слышны, но и видны известные нам пракорни «ай» и «йа» – вверх и вниз. О движении вниз говорят и знакомые нам слова: якорь, ясно, яма, Яга, ягнёнок, ябеда. В абсолютном большинстве значение пракорней полностью соответствует особенностям ланд­шафта и хранит эти тайны на протяжении многих веков. Более подробно о том, как создавался язык можно прочитать в моей книге «Этимология смыслов». Книга читается легко и понятна любому человеку, знающему русский язык. В ней раскрываются тайны происхождения не только древних топонимов: Троя, Дарданеллы, Кале­дония, Байкал, Лондон, Париж, Рим, Москва, Вашингтон и сотен других, но и значение самых простых слов: огонь, батя, русский, правда, ругань и прочих. Надеюсь, что после прочтения книги многое на белом свете станет для вас интересней и вы научитесь понимать не только смысл собственной речи, но и как эта речь формировалась.

АГНО (Haguenau) – город во Франции. Пракорни: а-га-но. Значение: либо «прямого пути нет», либо «вокруг пути нет», либо «обратно пути нет». Город был окружён лесами и болотами.

АДУР (Adour) – река во Франции. Пракорни: а-ду-р. Значение: дугообразная река (земля); петляющая река; возвращающееся русло.

АЙДАР (Aydar) – река в России и Украине. Пракорни: ай-др. Значение: дыра в горе.

АЙДАХО (Idaho) – штат в США. Пракорни: ай-да-хо. Значение: горы (родные горы); горы, приносящие жизнь; путь домой; путь на родину.

АЙДЕР (Eider) – река в Германии. Пракорни: ай-дер. Значение: буквально: дыра наверху; дыра в горе; гора до реки.

АЙДЗУ (Ai-dzu) – гора в Японии. Пракорни: ай-до-су. Значение: гора с мягким препят­ствием, пределом, мягкая гора, гора с небольшим уклоном.

АЙКУАЙВЕНЧОРР (Aykuayvenchorr) – гора в России, в Хибинах. Пракорни: ай-ка-ай. Значение: гора с двумя головами; «венчорр» – более поздний диалект местного населения, где, возможно, два звука «р» относятся к солнцу, которое могли видеть на этих двух вершинах.

АЙНБЕК (Einbeck) – город в Германии. Пракорни: ай-на-по-ка. Значение: гора на пути и вдоль пути.

АЙОВА (Iowa) – штат в США. Пракорни: ай-о-ва. Значение: горы вокруг; горы вокруг жизни, жилья; местность, окружённая горами.

АЙ-ПЕТРИ (Ai-Petri) – гора в Крыму, гора Петра. Пракорни: ай-по-тр. Имя Пётр имеет значение «камень» и происходит от древнего пр. корня «по-тр»; название каменного инстру­мента, которым делалась дыра.

АЙХ (Aich) – река в Германии. Пракорни: ай-га. Значение: путь сверху, путь с гор.

АЙЯ (Ayya) – мыс в Крыму. Пракорни: ай-йа. Значение: дорога на гору и вниз, к морю (вверх-вниз).

АЛДАН (Aldan) – река в России, приток реки Лена. Пракорни: ал-доно. Значение: желанная, любимая, глубокая река.

АЛТАЙ (Altai) – горы в Азии. Пракорни: ал-то-ай. Значение: божественные горы, либо – горы, где растёт лес.

АЛЬМЕРИЯ (Almería) – город в Испании. Пракорни: аль-мер-йа. Значение: любимое, желанное место у моря, у подножия горы.

АЛЬСИРА (Alzira) – город в Испании. Пракорни: аль-си-ра. Значение: желанная, люби­мая земля, где есть вода.

АМГА (Amga) – река в России. Пракорни: а-м-га. Значение: путь, где есть еда; сытый путь. Эвенкийское Амга дополнено пракорнем «н» – сверху, на поверхности. На некоторых языках «амн» имеет значение «пасть», «горло», что происходит также от звуков еды «мн».

АММЕР (АММЕРЗЕ) (Ammer\Amper) – озеро и река в Германии. Пракорни: ам-мер. Значение: мёртвая еда, мёртвые места. Названия с пракорнем «мр» сохранились с древних вре­мён, когда земля вокруг ледников была покрыта болотами. Например, озеро Мюриц (Müritz). Пракорни: мр-с. Значение: мёртвая вода. Либо город Мергентхайм (Mergentheim). Значение: мёртвое место у дороги на гору.

АМУР (Amur) – река в России и Китае. Пракорни: а-мр. Значение: не море; противопо­ложно морю; открытое море.

АНАПА (Anapa) – город в России. Пракорни: а-на-по. Значение: вдоль открытой мест­ности (поверхности).

Александр Токий – Краткий этимологический словарь топонимов планеты - У истоков цивилизации

Издательство – «Издательские решения» – 2020 г. / 45 с.

ISBN 978-5-00-518409-2