Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Толкин - Властелин Колец – Две твердыни – Т. 2

Толкин - Властелин Колец – Две твердыни – Т. 2
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction

Во второй части трилогии «Властелин Колец» Братство распадается, а война выходит за пределы прежнего пути Хранителей. Арагорн, Леголас и Гимли отправляются в погоню за орками, Мерри и Пиппин оказываются у Фангорна, а Рохан вступает в решающее противостояние с силами Сарумана.

Параллельно Фродо и Сэм продолжают путь к Мордору. Их дорога проходит через опасные топи, к Черным Вратам и дальше к Кирит-Унголу, а спутником становится Смеагорл, чья раздвоенная верность превращает миссию Хранителя Кольца в еще более опасное испытание.

Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Две твердыни – Т. 2

Толкин, Джон Рональд Руэл. Властелин Колец. Трилогия. Т. 2. Две твердыни / Джон Рональд Руэл Толкин; пер. с англ. В. Муравьева, А. Кистяковского; ил. А. Ли. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 432 с.
ISBN 978-5-17-108342-7

Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Содержание

  1. Книга 3

    • Отплытие Боромира

    • Конники Ристании

    • Урукхай

    • Древень

    • Белый всадник

    • Конунг в золотом чертоге

    • Хельмово ущелье

    • Дорога на Изенгард

    • Хлам и крошево

    • Красноречие Сарумана

    • Палантир

  2. Книга 4

    • Приручение Смеагорла

    • Тропа через топи

    • У запертых ворот

    • Кролик, тушенный с приправами

    • Закатное окно

    • Запретный пруд

    • К развилку дорог

    • Близ Кирит-Унгола

    • Логово Шелоб

    • Выбор Сэммиума Скромби

Views 24
Rating
Added 27.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books