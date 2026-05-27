Толкин - Властелин Колец – Две твердыни – Т. 2

Во второй части трилогии «Властелин Колец» Братство распадается, а война выходит за пределы прежнего пути Хранителей. Арагорн, Леголас и Гимли отправляются в погоню за орками, Мерри и Пиппин оказываются у Фангорна, а Рохан вступает в решающее противостояние с силами Сарумана.
Параллельно Фродо и Сэм продолжают путь к Мордору. Их дорога проходит через опасные топи, к Черным Вратам и дальше к Кирит-Унголу, а спутником становится Смеагорл, чья раздвоенная верность превращает миссию Хранителя Кольца в еще более опасное испытание.
Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Две твердыни – Т. 2
Толкин, Джон Рональд Руэл. Властелин Колец. Трилогия. Т. 2. Две твердыни / Джон Рональд Руэл Толкин; пер. с англ. В. Муравьева, А. Кистяковского; ил. А. Ли. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 432 с.
ISBN 978-5-17-108342-7
Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Содержание
Книга 3
Отплытие Боромира
Конники Ристании
Урукхай
Древень
Белый всадник
Конунг в золотом чертоге
Хельмово ущелье
Дорога на Изенгард
Хлам и крошево
Красноречие Сарумана
Палантир
Книга 4
Приручение Смеагорла
Тропа через топи
У запертых ворот
Кролик, тушенный с приправами
Закатное окно
Запретный пруд
К развилку дорог
Близ Кирит-Унгола
Логово Шелоб
Выбор Сэммиума Скромби
