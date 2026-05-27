Толкин - Властелин Колец – Возвращение короля – Т. 3
В заключительной части трилогии «Властелин Колец» война за Средиземье достигает решающего предела. Гондор готовится к осаде, Минас-Тирит становится крепостью Последней Надежды, а силы Саурона выступают против свободных народов.
Пока армии Запада сражаются у стен Гондора и у Черных Врат, Фродо и Сэм продолжают путь через Мордор к Роковой Горе. От их мужества и верности зависит уничтожение Кольца Всевластия и исход всей истории Средиземья.
Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Возвращение короля – Т. 3
Толкин, Джон Рональд Руэл. Властелин Колец. Трилогия. Т. 3. Возвращение короля / Джон Рональд Руэл Толкин; пер. с англ. В. Муравьева, А. Кистяковского; ил. А. Ли. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 384 с.
ISBN 978-5-17-114343-5
Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Содержание
Книга 5
Минас-Тирит
Шествие Серой Дружины
Войсковой сбор
Нашествие на Гондор
Поход мустангримцев
Битва на Пеленнорской равнине
Погребальный костер
Палаты Врачеванья
На последнем совете
Ворота отворяются
Книга 6
Башня на перевале
В сумрачном краю
Роковая гора
На Кормалленском поле
Наместник и Государь
Расставания
Домой
Оскверненная Хоббитания
Серебристая Гавань
