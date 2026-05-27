Толкин - Властелин Колец – Возвращение короля – Т. 3

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction

В заключительной части трилогии «Властелин Колец» война за Средиземье достигает решающего предела. Гондор готовится к осаде, Минас-Тирит становится крепостью Последней Надежды, а силы Саурона выступают против свободных народов.

Пока армии Запада сражаются у стен Гондора и у Черных Врат, Фродо и Сэм продолжают путь через Мордор к Роковой Горе. От их мужества и верности зависит уничтожение Кольца Всевластия и исход всей истории Средиземья.

Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Возвращение короля – Т. 3

Толкин, Джон Рональд Руэл. Властелин Колец. Трилогия. Т. 3. Возвращение короля / Джон Рональд Руэл Толкин; пер. с англ. В. Муравьева, А. Кистяковского; ил. А. Ли. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 384 с.
ISBN 978-5-17-114343-5

Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Содержание

  1. Книга 5

    • Минас-Тирит

    • Шествие Серой Дружины

    • Войсковой сбор

    • Нашествие на Гондор

    • Поход мустангримцев

    • Битва на Пеленнорской равнине

    • Погребальный костер

    • Палаты Врачеванья

    • На последнем совете

    • Ворота отворяются

  2. Книга 6

    • Башня на перевале

    • В сумрачном краю

    • Роковая гора

    • На Кормалленском поле

    • Наместник и Государь

    • Расставания

    • Домой

    • Оскверненная Хоббитания

    • Серебристая Гавань

Added 27.05.2026
