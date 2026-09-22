Толковая Библия священнослужителя - Титу, Филимону, Евреям – Том 13

Тринадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» объединяет комментарии к Посланию Титу, Посланию Филимону и Посланию к Евреям. Первые два текста раскрывают практическую сторону христианской жизни: устройство и руководство поместной церковью, требования к пресвитерам, противостояние лжеучению, связь благодати с благочестием, гражданскую ответственность, прощение, примирение и преобразование человеческих отношений во Христе. Особое внимание в толковании Филимона уделено Онисиму и христианскому переосмыслению отношений раба и господина.

Большая часть тома посвящена Посланию к Евреям. Комментарий последовательно раскрывает превосходство Христа над пророками, ангелами и Моисеем, Его первосвященство по чину Мелхиседека, Новый Завет, небесное святилище и единократную жертву Христа. Отдельные разделы рассматривают предупреждения об отпадении, природу веры, «чертог веры» одиннадцатой главы, христианское терпение и практические наставления заключительной главы. Как и другие тома серии, издание построено для подготовки проповедей и изучения Писания: библейский текст сопровождается тематическими планами, подробными комментариями, объяснением греческих терминов, параллельными местами и практическими выводами.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Титу, Филимону, Евреям – Том 13

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Титу, Филимону, Евреям. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 13. – 2021. – 392 с.

Толковая Библия священнослужителя – Титу, Филимону, Евреям – Содержание