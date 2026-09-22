Толковая Библия священнослужителя - Титу, Филимону, Евреям – Том 13
Тринадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» объединяет комментарии к Посланию Титу, Посланию Филимону и Посланию к Евреям. Первые два текста раскрывают практическую сторону христианской жизни: устройство и руководство поместной церковью, требования к пресвитерам, противостояние лжеучению, связь благодати с благочестием, гражданскую ответственность, прощение, примирение и преобразование человеческих отношений во Христе. Особое внимание в толковании Филимона уделено Онисиму и христианскому переосмыслению отношений раба и господина.
Большая часть тома посвящена Посланию к Евреям. Комментарий последовательно раскрывает превосходство Христа над пророками, ангелами и Моисеем, Его первосвященство по чину Мелхиседека, Новый Завет, небесное святилище и единократную жертву Христа. Отдельные разделы рассматривают предупреждения об отпадении, природу веры, «чертог веры» одиннадцатой главы, христианское терпение и практические наставления заключительной главы. Как и другие тома серии, издание построено для подготовки проповедей и изучения Писания: библейский текст сопровождается тематическими планами, подробными комментариями, объяснением греческих терминов, параллельными местами и практическими выводами.
Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Титу, Филимону, Евреям – Том 13
Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Титу, Филимону, Евреям. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 13. – 2021. – 392 с.
Толковая Библия священнослужителя – Титу, Филимону, Евреям – Содержание
Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя
Посвящается
Послание апостола Павла к Титу
Вступление
Приветствие: служение раба Божия
Истинные и лживые церковные служители
Истинные пресвитеры и служители
Отличия лжеучителей
Весть здравого учения
Поведение верующих
Благодать Божия
Гражданские обязанности верующего
Жизнь без Бога
Жизнь с Богом — спасение
Предостережения верующим
Заключительные слова: некоторые преданные верующие-христиане
План и предметный указатель
Послание апостола Павла к Филимону
Вступление
Прекрасный христианин: Филимон
Весьма изменившийся человек: Онисим
Последнее приветствие: некоторым членам ранней Церкви
План и предметный указатель
Послание к Евреям
Вступление
Высочайшее откровение: Иисус Христос, Сын Божий
Христос больше пророков
Христос превосходнее ангелов
Опасность пренебрежения спасением
Христос и предназначение человека
Победа Христа за человека
Христос превосходнее Моисея
Опасность неверия и ожесточения сердца
Опасность лишиться покоя Божия
Высший Первосвященник: Иисус Христос, Божий Сын
Христос — сострадающий Первосвященник
Требования к истинному священнику
Опасность духовной незрелости и отпадения
Предупреждение против отпадения
Меры предосторожности против отпадения
Христос и новый путь к Богу
Христос — совершенный Первосвященник
Высочайший Служитель: Иисус Христос, Божий Сын
Небесное духовное служение
Новый и лучший Завет
Более совершенная скиния и святилище
Христос — Ходатай Нового Завета
Совершенная жертва за грех
Великий Автор веры: Иисус Христос, Божий Сын
Новая и живая вера
Путь новой и живой веры
Опасность отступления от Христа
Что такое вера
Вера Ноя
Вера Авраама
Вера Сарры
Вера патриархов
Вера Исаака, Иакова и Иосифа
Вера родителей Моисея и Моисея
Вера Израиля
Вера Раав
Героическая и стойкая вера
Высший пример терпения: Иисус Христос, Сын Божий
Великое христианское поприще
Великое Божие воспитание
Обязанность верующего и опасность на его пути
Два пути приближения к Богу — ветхий и новый
Опасность отказаться слышать Иисуса Христа
Основные черты и признаки христианской жизни
Контроль над своим поведением
Предостережение против чуждых учений
Покорность наставникам, молитва и усовершение в добрых делах
План и предметный указатель
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