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Толковая Библия священнослужителя - Титу, Филимону, Евреям – Том 13

Толковая Библия священнослужителя - Титу, Филимону, Евреям – Том 13
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Homiletics, Educational, Reference
Series Толковая Библия священнослужителя (14 books)

Тринадцатый том «Толковой Библии священнослужителя» объединяет комментарии к Посланию Титу, Посланию Филимону и Посланию к Евреям. Первые два текста раскрывают практическую сторону христианской жизни: устройство и руководство поместной церковью, требования к пресвитерам, противостояние лжеучению, связь благодати с благочестием, гражданскую ответственность, прощение, примирение и преобразование человеческих отношений во Христе. Особое внимание в толковании Филимона уделено Онисиму и христианскому переосмыслению отношений раба и господина.

Большая часть тома посвящена Посланию к Евреям. Комментарий последовательно раскрывает превосходство Христа над пророками, ангелами и Моисеем, Его первосвященство по чину Мелхиседека, Новый Завет, небесное святилище и единократную жертву Христа. Отдельные разделы рассматривают предупреждения об отпадении, природу веры, «чертог веры» одиннадцатой главы, христианское терпение и практические наставления заключительной главы. Как и другие тома серии, издание построено для подготовки проповедей и изучения Писания: библейский текст сопровождается тематическими планами, подробными комментариями, объяснением греческих терминов, параллельными местами и практическими выводами.

Толковая Библия священнослужителя – Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей – Титу, Филимону, Евреям – Том 13

Толковая Библия священнослужителя. Новый Завет с энциклопедическими комментариями и конспектами проповедей. Титу, Филимону, Евреям. Синодальная версия (на основе греческого оригинала). – Т. 13. – 2021. – 392 с.

Толковая Библия священнослужителя – Титу, Филимону, Евреям – Содержание

  • Как пользоваться Толковой Библией священнослужителя

  • Посвящается

  • Послание апостола Павла к Титу

    • Вступление

    • Приветствие: служение раба Божия

    • Истинные и лживые церковные служители

      • Истинные пресвитеры и служители

      • Отличия лжеучителей

    • Весть здравого учения

      • Поведение верующих

      • Благодать Божия

      • Гражданские обязанности верующего

      • Жизнь без Бога

      • Жизнь с Богом — спасение

      • Предостережения верующим

    • Заключительные слова: некоторые преданные верующие-христиане

    • План и предметный указатель

  • Послание апостола Павла к Филимону

    • Вступление

    • Прекрасный христианин: Филимон

    • Весьма изменившийся человек: Онисим

    • Последнее приветствие: некоторым членам ранней Церкви

    • План и предметный указатель

  • Послание к Евреям

    • Вступление

    • Высочайшее откровение: Иисус Христос, Сын Божий

      • Христос больше пророков

      • Христос превосходнее ангелов

      • Опасность пренебрежения спасением

      • Христос и предназначение человека

      • Победа Христа за человека

      • Христос превосходнее Моисея

      • Опасность неверия и ожесточения сердца

      • Опасность лишиться покоя Божия

    • Высший Первосвященник: Иисус Христос, Божий Сын

      • Христос — сострадающий Первосвященник

      • Требования к истинному священнику

      • Опасность духовной незрелости и отпадения

      • Предупреждение против отпадения

      • Меры предосторожности против отпадения

      • Христос и новый путь к Богу

      • Христос — совершенный Первосвященник

    • Высочайший Служитель: Иисус Христос, Божий Сын

      • Небесное духовное служение

      • Новый и лучший Завет

      • Более совершенная скиния и святилище

      • Христос — Ходатай Нового Завета

      • Совершенная жертва за грех

    • Великий Автор веры: Иисус Христос, Божий Сын

      • Новая и живая вера

      • Путь новой и живой веры

      • Опасность отступления от Христа

      • Что такое вера

      • Вера Ноя

      • Вера Авраама

      • Вера Сарры

      • Вера патриархов

      • Вера Исаака, Иакова и Иосифа

      • Вера родителей Моисея и Моисея

      • Вера Израиля

      • Вера Раав

      • Героическая и стойкая вера

    • Высший пример терпения: Иисус Христос, Сын Божий

      • Великое христианское поприще

      • Великое Божие воспитание

      • Обязанность верующего и опасность на его пути

      • Два пути приближения к Богу — ветхий и новый

      • Опасность отказаться слышать Иисуса Христа

    • Основные черты и признаки христианской жизни

      • Контроль над своим поведением

      • Предостережение против чуждых учений

      • Покорность наставникам, молитва и усовершение в добрых делах

    • План и предметный указатель

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Rating 5.0 / 5
Added 22.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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