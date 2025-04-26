Все повествование Ветхого Завета говорит о любви, радости и надежде. Рассказывается о том, как была сотворена вселенная, и как люди, эти непостижимые создания, заняли особое положение. Утверждается, что Создатель, перед сотворением человека и Вселенной, словом Своим дал существование безграничному пространству. Затем Он сотворил человека по Своему образу и подобию. Ветхий Завет повествует о любви Творца к Своему творению и к человеку. Утверждается о неумирающей, неутомимой и непреходящей любви, но мы не видим проявления любви, в такой же степени, со стороны человека. Человек не только необъясним, но еще он неустойчивый, переменчивый, колеблющийся и часто неверный. Но Бог - не человек. В Ветхом Завете говорится, что Бог Израилев любит сильно и навеки. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его (Пс. 135:1). Бог, в Ветхом Завете, любит не переставая. Я не всегда думал, что чтение Ветхого Завета может быть захватывающим. Я понимаю людей, которые говорят: «Я читал отдельные части Ветхого Завета, но не могу сказать, что меня это взволновало». Раньше и у меня, при чтении Ветхого Завета, отключалось внимание. Что-то я просто не понимал, кое-что казалось ужасно устаревшим, а большие отрывки, например, подробные правила жертвоприношений, были откровенно скучны. Если вы из тех, кто считает чтение Ветхого Завета напрасным усилием, то вы не одни. Среди знаменитых авторов прошлого и нашего столетия есть немало тех, кто умалял значимость Ветхого Завета. Я предпринял первые серьезные усилия прочитать Ветхий Завет тем летом, когда я стал христианином. Мне тогда было шестнадцать лет. В южном штате Миссури, где я вырос, превалировало мнение, что до крещения необходимо прочитать всю Библию. Я намеревался завершить свое чтение за несколько месяцев. С книгой Бытие все прошло удачно. Местами было очень даже интересно, например, когда Иосиф стал могущественным правителем в Египте. Также, я хорошо продвинулся по книге Исход. Но после пары ночей, проведенных над книгой Левит, я застопорился, потерял решимость и забросил чтение.

Томас Олбрайт Его любовь вечна

Его любовь объемлет / Пер с англ. — СПб.:

Фонд Вита Интернешнл, 2004. — 400 с.

ISBN 5-94041-011-1

Томас Олбрайт Его любовь вечна Содержание

Том I Его любовь вечна

1. Любовь Божья вовек

2. Благость в сотворении

3. Благословения через Авраама

4. Освобождение в Исходе

5. Защита в пустыне

6. Обетование через Заветы

7. Любовь через Закон

8. Победа в завоевании земли

9. Наследование земли

10. Пастырь для Своего народа

11. Прославление в Псалмах

12. Мудрость через Притчи

13. Надежда пророков

Том II Его любовь объем лет