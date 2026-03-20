Мел Томпсон - Философия религии
Пер. с англ. Ю. Бушуевой. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. — 384 с. – (Грандиозный мир.)
ISBN 5-8183-0254-7 (рус.)
ISBN 0-340-68837-8 (англ.)
ВВЕДЕНИЕ
Что такое философия религии? - Зачем изучать религию с таких позиций? - Какие проблемы затрагивает философия религии? . - Строение этой книги - Цель этой книги
Глава 1. РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ
Начиная с опыта - Что происходит, когда человек что-то переживает? - Что такое религиозное переживание? - Как проявляется религиозное начало? - Индуцированные религиозные переживания - Молитва - Религиозное обращение - Мистицизм - Харизматические переживания - Откровение - Развивающееся откровение - Некоторые черты религиозного опыта - Шлейермахер - Уильям Джеймс - Отто - Кьеркегор - Бубер - Критерии Тиллиха - Резюме - Что мы можем знать? - Нерелигиозные интерпретации - Объективное и субъективное - Авторитет и реакции - Заключение - Куда все это ведет?
Глава 2. ЯЗЫК РЕЛИГИИ
Тайный язык? - Знание и описание - Вера, разум и верования - «Верить в...» и «Верить, что...» - Переживание «в качестве чего-либо» - Резюме - Рациональное и внерациональное - Интерпретация языка - Буквальное отображение? - Аналогия - Модели и квалификаторы - Символизм - Миф - Резюме - Когнитивное и нонкогнитивное - Подведем итог нашему рассуждению - Эмотивная теория - Перформативные высказывания - Языковые игры - Язык и претензии на обладание истиной - Ограничения языка - Резюме
Глава 3. БОГ: КОНЦЕПЦИИ
Некоторые термины применительно к вере в Бога .... - Бог как создатель - Вечность - Всемогущество - Всеведение - Трансцендентность и имманентность - Теизм, пантеизм и панентеизм - Атеизм, агностицизм и секуляризм - Ницше: Бог умер - Секулярные интерпретации Бога - Фейербах - Маркс - Гуманизм - Постмодернистская интерпретация - Христианская концепция Бога: Троица - Верования, язык и религия - Существование? - Религиозная альтернатива теизму - Базисные верования - Резюме
Глава 4. БОГ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Онтологическое доказательство - Космологический аргумент - Каламический аргумент - Версии Аквината - Резюме - Телеологический аргумент - Эволюция - Генетика - Возражения Юма - Резюме - Моральный аргумент - Резюме - Аргумент от религиозного опыта - Резюме - Заключение - На пари? - К чему же привели доказательства?
Глава 5. ЛИЧНОСТЬ
Тела, умы и души - Дуализм - Платон и Аристотель - Фома Аквинский - Декарт - Различные формы дуализма - Материализм - Райл - Идеализм - Резюме - Познание своего духа - Соединение душ и тел? - Индивидуальность и свобода - Постмодернистская личность - Свобода? - Свобода: Запад и Восток - Жизнь после смерти - «Вечное» и «бесконечное» - Воскресение? - Реинкарнация в индуизме - Реинкарнация в буддизме - Переживания на грани смерти - Несколько выводов
Глава 6. ПРИЧИННОСТЬ, ПРОВИДЕНИЕ И ЧУДЕСА
Причинность - События и интерпретации - Случайность и необходимость - Наука и причинность - Провидение - Провидение: всеобщность или избирательность? .... - Чудеса - Необходимые религиозные условия? - Свидетельства о чудесах - Регулярность и чудеса - Позитивная избирательность? - Юм о чудесах в разных религиях - Резюме
Глава 7. СТРАДАНИЕ И ЗЛО
Факт и реакция на него - Зачем изучать эти реакции? - Проблема - Августиновская традиция - Иренеевская традиция - Раскрытие природы Бога или природы добра?, - Бог как моральный агент - Проблема страдания в великих религиях, - Иудаизм - Ислам - Христианство - Индуизм - Буддизм - Сикхизм - Соглашение со страданием - Дьявол и ад - Резюме
Глава 8. РЕЛИГИЯ И НАУКА
Проблема, которую наука ставит перед религией - Психология и социология религии - Основные разногласия - Изменения мировоззрения - От средневековья до Ньютона - Приход XX века - Резюме - Методы науки и религии - Научный метод - Метод религии - Как и почему? - Редукционизм - Происхождение Вселенной - Резюме - Эволюция и человечество - Дарвин - Неодарвинизм - Тейяр де Шарден - Несколько выводов - Ценность и цель - Цели науки и религии
Глава 9. РЕЛИГИЯ И ЭТИКА
Дескриптивная и нормативная этика - Естественный закон - Утилитаризм - Абсолютная этика - Мораль и факты - Как соотносятся религия и мораль? , - Несколько аргументов в пользу автономии - Несколько аргументов в пользу гетерономии, - Несколько аргументов в пользу теономии - Ценности и процесс выбора - Проект «Геном человека» - Заключение
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
