Томпсон - Ключ к успеху
Книга Роба Д. Томпсона посвящена практическим принципам личного и профессионального роста. Автор убеждает читателя не довольствоваться заурядностью, брать ответственность за собственное будущее, развивать трудовую этику, ставить ясные цели и последовательно двигаться к успеху.
Издание предлагает 11 принципов карьерного продвижения и профессионального совершенствования: твёрдое решение, правильную цель, понимание предназначения, уважение, эффективность труда, умение решать проблемы, служение другим, этику, правильное отношение и реализацию призвания.
Томпсон, Роб Д. Ключ к успеху: 11 принципов, способствующих карьерному росту и профессиональному совершенствованию / Роб Д. Томпсон; пер. Виктории Долбиной. — [Б. м.]: Местная религиозная организация христиан веры евангельской «Мир», 2014. — 201 с.
ISBN 978-5-91384-022-6
Предисловие
Непрерывные искания — единственно верный путь
Твёрдое решение: переход на новый уровень
Правильно поставленная цель — ключ к успеху
Предназначение: приумножать жизненный капитал
Уважение — непременное условие продвижения по службе
Повышение: воплощая в жизнь свою мечту
Эффективность труда: как добиться максимальной продуктивности на рабочем месте
Умение решать проблемы: на пути к награде
Служение другим: путь к вершине
Этика: выгодное преимущество
Правильное отношение — основа успеха
Призвание: как реализовать свои планы в профессиональной сфере
Вы достойны успеха
Обращение проповедника и писателя Майка Мёрдока
Примечания
