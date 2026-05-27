Томпсон - Ключ к успеху

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Ethics, Pastoral Care Counseling, **Practical Psychology, Educational

Книга Роба Д. Томпсона посвящена практическим принципам личного и профессионального роста. Автор убеждает читателя не довольствоваться заурядностью, брать ответственность за собственное будущее, развивать трудовую этику, ставить ясные цели и последовательно двигаться к успеху.

Издание предлагает 11 принципов карьерного продвижения и профессионального совершенствования: твёрдое решение, правильную цель, понимание предназначения, уважение, эффективность труда, умение решать проблемы, служение другим, этику, правильное отношение и реализацию призвания.

Томпсон Роб Д. – Ключ к успеху – 11 принципов, способствующих карьерному росту и профессиональному совершенствованию

Томпсон, Роб Д. Ключ к успеху: 11 принципов, способствующих карьерному росту и профессиональному совершенствованию / Роб Д. Томпсон; пер. Виктории Долбиной. — [Б. м.]: Местная религиозная организация христиан веры евангельской «Мир», 2014. — 201 с.
ISBN 978-5-91384-022-6

Томпсон Роб Д. – Ключ к успеху – Содержание

  • Предисловие

  • Непрерывные искания — единственно верный путь

  1. Твёрдое решение: переход на новый уровень

  2. Правильно поставленная цель — ключ к успеху

  3. Предназначение: приумножать жизненный капитал

  4. Уважение — непременное условие продвижения по службе

  5. Повышение: воплощая в жизнь свою мечту

  6. Эффективность труда: как добиться максимальной продуктивности на рабочем месте

  7. Умение решать проблемы: на пути к награде

  8. Служение другим: путь к вершине

  9. Этика: выгодное преимущество

  10. Правильное отношение — основа успеха

  11. Призвание: как реализовать свои планы в профессиональной сфере

  • Вы достойны успеха

  • Обращение проповедника и писателя Майка Мёрдока

  • Примечания

Added 27.05.2026
